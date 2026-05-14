Gradilište najdužeg željezničkog tunela u Europi: Stroj od 144 metra započeo veliko bušenje

U srcu Alpa započela je jedna od tehnički najzahtjevnijih faza izgradnje nove željezničke veze na koridoru Brenner. Veliki tunelski stroj TBM 'Kathrin' krenuo je u probijanje tunela Gardena, ključnog dijela buduće željezničke osi između Italije i srednje Europe, koja bi trebala značajno rasteretiti i ubrzati promet preko Alpa.

Projekt se provodu u talijanskoj regiji Trentino - Južni Tirol, a dio je šireg sustava baznog tunela Brenner, koji će po završetku postati najduži podzemni željeznički tunel na svijetu.

Stroj dug 144 metra probija novu alpsku vezu

Početak rada TBM-a Kathrin uslijedio je nakon završetka tunel Funes, dugog 650 metara, koji je omogućio pristup planinskog masivu. Iz tog pristupnog tunela stroj je započeo iskop dviju tunelskih cijevi budućeg tunela Gardena te spojnih tunela prema budućem kolodvoru Ponte Gardena. Ukupno će se iskopati više od 16 kilometara tunela, uz postavljanje oko 9.000 montažnih betonskih segmenata.

Tunelska 'krtica' Kathrin duga je 144 metra, dok joj promjer glave za bušenje doseže gotovo 10 metara. Posebno je projektirana za zahtjevnu geologiju Alpa te može raditi u dva načina - za tvrde stijene i za nestabilnije dijelove tla. Njegove mogućnosti već su testirane tijekom prolaska ispod autoceste Brenner, gdje su radovi izvedeni bez prekida cestovnog prometa.

Novi željeznički koridor između Münchena i Verone

Dionicu Fortezza - Ponte Gardena izvodi konzorcij predvođen Webuildom, zajedno s tvrtkama Implenia i SELI Overseasom, specijaliziranom podružnicom za tunelogradnju.

Nova željeznička linija predstavlja prvi dio proširenja južnog pristupa željezničkoj ruti München - Verona. Projekt je gotovo u cijelosti podzemni, a uključuje ukupno 52 kilometra tunela koji će omogućiti veće brzine vlakova i znatno povećati kapacitet teretnog prijevoza.

Cilj cijelog sustava je smanjiti cestovni promet preko Alpa i preusmjeriti veći dio tereta na željeznicu, čime bi se dodatno smanjile emisije i prometna opterećenja na jednom od najvažnijih europskih prometnih koridora između Mediterana i sjeverne Europe.

Bazni tunel Brenner postat će najduži na svijetu

Kako smo već rekli, projekt tunela Gardena dio je puno većeg sustava baznog tunela Brenner, koji će s ukupnom duljinom od 64 kilometra postati najduži željeznički tunel na svijetu. Webuild sudjeluje u realizaciji čak četiri velika gradilišta na području Italije i Austrije, uključujući dionice Mules 2-3 u Italiji te Sill Gorge - Pfons u Austriji. Na pojedinim dionicama radovi su već završeni, dok se paralelno izvode i projekti poput željezničke obilaznice oko Trento.

Uz tunelske radove, trenutačno se gradi i 250-metarski vijadukt preko rijeke Isarco te modernizira kolodvor Ponte Gardena. Po završetku cijelog sustava očekuje se velika transformacija transalpskog prometa, uz kraće vrijeme putovanja, veći kapacitet željezničkog prijevoza i znatno održiviji transport između juga i sjevera Europe.