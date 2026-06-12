Dvije goleme bušilice mijenjaju lice Sicilije: Nova pruga spajat će gradove na jugu Italije

Projekt je dio europskog TEN-T Skandinavsko-mediteranskog koridora i obuhvaća 43 kilometra nove željezničke trase, odmaknute od obale.

Radovi na udvostručenju željezničke pruge Messina-Catania, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u južnoj Italiji, napreduju prema planu. Projekt će uvelike promijeniti mobilnost na istočnoj Siciliji, povećati kapacitet željezničkog prometa i skratiti vrijeme putovanja duž jonskog koridora.

U sklopu šire modernizacije željezničke osi Palermo-Catania-Messina, nova infrastruktura omogućit će brža i učinkovitija putovanja: vrijeme vožnje između Catanije i Palerma skratit će se za oko 60 minuta, dok će se putovanje između Messine i Catanije smanjiti za približno 30 minuta. Time se stvaraju uvjeti za održivije svakodnevno putovanje, dostupniji turizam i bolju povezanost proizvodnih područja.

Dvije TBM bušilice otvaraju novu fazu radova

Važan korak u realizaciji projekta ostvaren je završetkom iskopa prve cijevi tunela Scaletta, u blizini Giampilierija. Radove je izvela tunelska bušilica TBM Letterìa, duga 135 metara, s reznom glavom promjera većeg od devet metara. Tunel Scaletta sastoji se od dvije paralelne cijevi, od kojih je svaka duga više od 2,7 kilometara.

Istodobno je započela nova faza radova na području Letojannija. Nakon što je završila iskop gotovo 2,5 kilometara dugog tunela Forza d’Agrò, TBM Alessia je rastavljena, prevezena preko 90 metara dugog vijadukta iznad potoka Fondaco Parrino te ponovno sastavljena na ulazu u novi tunel Letojanni. Ondje je započela iskop prve cijevi tunela duljeg od 3,8 kilometara.

Nakon dovršetka tunela Letojanni uslijedit će radovi na nadzemnim objektima, uključujući vijadukt Letojanni, koji će se sastojati od dva paralelna mosta duga 225 i 245 metara. Ti su objekti projektirani kako bi se savladala složena morfologija jonske obale, uz minimalan utjecaj na okolno urbano područje. Nova željeznička pruga na jugu Italije | Foto: Webuild

Strateška željeznička veza za Siciliju i južnu Italiju

Udvostručenje pruge Messina-Catania provodi konzorcij predvođen Webuildom. Cilj projekta je modernizirati željezničku mrežu, povećati njezinu učinkovitost, kapacitet i pouzdanost te osigurati održiviji oblik prijevoza.

Projekt je dio europskog TEN-T Skandinavsko-mediteranskog koridora i obuhvaća 43 kilometra nove željezničke trase, odmaknute od obale. Zbog zahtjevne geologije i konfiguracije terena, velik dio trase gradi se pod zemljom, čime se svladavaju ograničenja koja su desetljećima usporavala lokalnu mobilnost.

Samo dionica Giampilieri-Fiumefreddo obuhvaća više od 28 kilometara nove dvokolosiječne pruge i prolazi kroz 16 općina, uključujući Taorminu. Jedan od najzahtjevnijih zahvata bit će buduća podzemna postaja Taormina, planirana u sklopu Lota 1 Fiumefreddo–Letojanni. Iako neće biti vidljiva na površini, imat će važnu ulogu u prometnom povezivanju jednog od najpoznatijih turističkih područja Sicilije.

Prvi lot uključuje i više od 11 kilometara tunela te značajne vijadukte, među kojima se ističe vijadukt preko rijeke Alcantara, s lučnim rasponom od 120 metara.

Nova željeznička pruga na jugu Italije | Foto: Webuild

Veliki projekt Webuilda na jugu Italije

Udvostručenje pruge Messina-Catania samo je jedan od ključnih projekata u sklopu šire prisutnosti velike građevinske tvrtke Webuild u južnoj Italiji. Tvrtka trenutačno sudjeluje u 20 infrastrukturnih projekata u regiji, koji zapošljavaju više od 10.200 ljudi, uključujući izravno zaposlene i radnike trećih strana. U projekte je uključena i opskrbna mreža od oko 7.500 poduzeća, među kojima su brojna lokalna društva.

Webuild je dio međunarodne grupe koja zapošljava oko 95.000 ljudi diljem svijeta, od čega približno 22.000 u Italiji. Takva prisutnost potvrđuje važnost južne Italije u strategiji razvoja prometne i industrijske infrastrukture.

Na Siciliji su već operativna dva industrijska pogona u Belpassu, na obroncima Etne, u kojima se proizvode montažni segmenti za oblaganje tunela. Treći pogon, smješten u Dittainu u pokrajini Enna, dodatno jača industrijske kapacitete potrebne za napredak radova.

U Belpassu djeluje i centar za obuku, gdje se radnici osposobljavaju uz pomoć TBM simulatora i građevinske mehanizacije, pod vodstvom stručnjaka koji svakodnevno rade na gradilištima. Tako se stvaraju specijalizirana znanja i vještine koje će ostati u regiji i nakon završetka velikih infrastrukturnih radova. Nova željeznička pruga na jugu Italije | Foto: Webuild

Nova prometna okosnica za gospodarski razvoj

Modernizacija sicilijanske željezničke mreže dio je šireg procesa infrastrukturne obnove južne Italije. Na koridoru Palermo-Catania-Messina Webuild radi na šest lotova, nakon što je 2025. dovršena dionica Bicocca-Catenanuova. Usto, tvrtka sudjeluje i u izgradnji autoceste Ragusa-Catania, strateške prometnice za jugoistočni dio otoka.