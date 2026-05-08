Galerija s mora: U susjedstvu postavljen blok od 67 metara, gradi se jedan od najvećih lukobrana

U Italiji su u tijeku brojni veliki infrastrukturni projekti. Među najvažnijima ističe se izgradnja novog lukobrana u Genovi, projekta koji bi trebao značajno unaprijediti kapacitete i sigurnost jedne od najvažnijih luka na Mediteranu.

Radovi na genovskom lukobranu ušli su u novu fazu postavljanjem 'jubilarnog' 20. kesona, velikog betonskog elementa koji čini temelj cijele konstrukcije. Riječ je o impresivnoj strukturi visokoj 33 metra i dugoj 67 metara, što je otprilike visina zgrade od 11 katova. Keson je proizveden u Vado Ligureu, a njegova ugradnja važan je korak u realizaciji projekta koji izvodi konzorcij PerGenova Breakwater, predvođen kompanijom Webuild, za Lučku upravu Zapadnog Ligurskog mora.

Što je keson i čemu služi?

Pojednostavljeno, keson je golemi betonski 'blok' koji se spušta na morsko dno i služi kao temelj lukobrana. Nakon postavljanja, njegove šupljine pune se materijalom kako bi postao stabilna i čvrsta struktura koja može izdržati snažne valove i udare mora.

Istodobno s postavljanjem kesona gradi se i nadzemni dio lukobrana, koji će formirati zaštitni zid i omogućiti pristup luci. Uz to se izrađuju i posebni zaštitni betonski blokovi koji dodatno učvršćuju konstrukciju i pomažu u apsorpciji energije valova.

Radovi na moru i ispod površine

Radovi se odvijaju na više razina istovremeno. Ispod mora se učvršćuje dno, pri čemu je već ugrađeno više od 4,5 milijuna tona kamenog materijala. U tim radovima sudjeluje flota specijaliziranih brodova, što omogućuje kontinuiran napredak.

Paralelno se provodi i jaružanje, odnosno uklanjanje sedimenta s morskog dna. Do sada je uklonjeno oko 160.000 kubičnih metara materijala kako bi se osigurala dovoljna dubina za prihvat velikih brodova nove generacije.

U blizini ulaza u luku izvode se i dodatni radovi, poput postavljanja nove cijevi za dovod morske vode za genovski akvarij. Zbog intenzivnog prometa, dio tih radova izvodi se noću kako bi se izbjegle smetnje. Novi lukobran imat će ključnu ulogu u zaštiti luke od jakih oluja te će omogućiti sigurnije manevriranje brodova duljine i do 400 metara.

Još jedan veliki projekt

Uz lukobran, paralelno se gradi i nova željeznička veza između Milana i Genove, poznata kao Terzo Valico dei Giovi. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u Italiji.

Središnji dio čini tunel dug 27 kilometara, ujedno najduža podzemna željeznička dionica u zemlji. Ukupno, projekt uključuje oko 90 kilometara tunela, a pruga je projektirana za brzine do 250 km/h.

Radovi se odvijaju na više od 30 lokacija istodobno, neprekidno, 24 sata dnevno. Dio tunela gradi se pomoću modernih tunelskih bušilica, dok se na zahtjevnijim dijelovima koriste klasične metode. Zajedno, ovi projekti značajno će unaprijediti prometnu povezanost između Mediterana i unutrašnjosti Europe te dodatno ojačati ulogu Genove kao važnog logističkog čvorišta.