Susjedi završili dionicu brze željeznice: Ima 12 vijadukata koji prolaze kroz 13 općina

Dok naši kontinentalni susjedi intenzivno grade prometnice, autoceste, željezničke pruge i tunele, ništa drugačije nije ni kod onih s druge strane Jadrana. Italija već dulje vrijeme provodi ambiciozne infrastrukturne projekte, a sada je postignut važan napredak na jednom od ključnih željezničkih zahvata na sjeveru zemlje.

Konzorcij IRICAV Due, predvođen grupom Webuild, koji djeluje u ime tvrtke Rete Ferroviaria Italiana iz sastava FS Italiane Grupe, dovršio je građevinske radove i polaganje kolosijeka na 44,25 kilometara dugoj dionici nove brze pruge između Verone i čvora Vicenza.

Riječ je o velikoj prekretnici za prvi funkcionalni dio projekta, koji će značajno unaprijediti prometnu povezanost regije te istodobno predstavljati važan segment Mediteranskog koridora transeuropske prometne mreže (TEN-T), čime se dodatno jačaju veze Italije s ostatkom Europe.

Tehnički zahtjevan zahvat kroz gusto naseljeno područje

Izgradnja ove željezničke dionice bila je iznimno zahtjevna s tehničkog i organizacijskog aspekta, ponajprije zbog činjenice da trasa prolazi kroz gusto naseljeno područje s već razvijenom prometnom infrastrukturom. Pruga se proteže kroz čak 13 općina u pokrajinama Verona i Vicenza, pri čemu je posebna pažnja posvećena uklapanju u prostor i smanjenju utjecaja na okoliš.

Projekt uključuje više od 38 kilometara nasipa, kao i 12 vijadukata ukupne duljine veće od šest kilometara. Uz to, izgrađena su tri tunela te više ukopanih dionica, što dodatno svjedoči o kompleksnosti radova. Paralelno s izgradnjom željezničke infrastrukture, unaprijeđena je i lokalna prometna mreža izgradnjom 25 novih cestovnih objekata, uključujući podvožnjake, pješačke i biciklističke staze, čime je osigurana sigurnost i protočnost prometa u tom području.

brza pruga Verona - Vicenza | Foto: Webuild

Impresivni brojke i opseg radova

Razmjeri projekta posebno dolaze do izražaja kroz količinu ugrađenih materijala i izvedenih radova. Položeno je više od 50 kilometara dvokolosiječne pruge, uz korištenje čak 476.000 tona tucanika i više od 168.000 pragova, koji osiguravaju stabilnost i sigurnost za prometovanje vlakova velikih brzina.

Ukupno je ugrađeno 206 kilometara tračnica, čime je dovršena osnovna infrastruktura ove dionice. Time projekt prelazi iz faze velikih građevinskih zahvata u završnu fazu, koja uključuje tehničko opremanje i pripremu za puštanje u promet.

Završna faza i ugradnja tehnologije

Trenutačno su u tijeku završni radovi i instalacija ključnih tehnoloških sustava. Postavljaju se zaštitne barijere za smanjenje buke, kao i elektroenergetski sustavi, telekomunikacijska oprema te sustavi za upravljanje i nadzor željezničkog prometa.

Ovi elementi predstavljaju ključne korake prema konačnoj funkcionalnosti pruge i početku testiranja. Nakon toga slijedi faza puštanja u promet, čime će ova dionica postati dio moderne i visokokapacitetne željezničke mreže.

Dio europskog prometnog koridora

Brza pruga Verona-Padova, ukupne duljine 76,5 kilometara, upotpunit će željezničku vezu između Milana i Venecije te dodatno ubrzati promet između najvažnijih gospodarskih središta sjeverne Italije.

Kao dio TEN-T Mediteranskog koridora, ovaj projekt ima i širi europski značaj jer doprinosi boljoj integraciji prometnih mreža. Riječ je o strateškoj osi koja povezuje Španjolsku s mađarsko-ukrajinskom granicom, čime se jača povezanost kontinenta kroz modernu, učinkovitu i održivu prometnu infrastrukturu.