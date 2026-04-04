Susjedi grade metro od 700 milijuna eura: Imat će 12 stanica, a otvorit će se 1.500 novih poslova

Susjedna Italija nastavlja s velikim ulaganjima u prometnu infrastrukturu, a jedan od najvažnijih aktualnih projekata 'stiže' iz Napulja. Riječ je o novoj liniji metroa - Liniji 10, koja će povezati gradsko središte s brzom željezničkom stanicom Napoli-Afragola za svega dvadesetak minuta. Ovaj projekt dio je šire investicije vrijedne više od 3,1 milijardu eura i predstavlja jedan od ključnih koraka prema modernizaciji i održivoj mobilnosti u južnoj Italiji.

Potpisivanje ugovora označilo je službeni početak projektiranja i pripremnih radova, nakon čega slijedi izgradnja prve dionice. Nova linija zamišljena je kao strateška prometna poveznica koja će smanjiti udaljenost između urbanog središta, prigradskih zona i nacionalne mreže brzih vlakova, čime se značajno poboljšava svakodnevna mobilnost stanovništva.

Projekt od 660 milijuna eura

Ugovor za prvu fazu projekta, poznatu kao Lot 1A, vrijedan je približno 660 milijuna eura, a dodijeljen je konzorciju predvođenom tvrtkom Webuild. Riječ je o jednoj od vodećih europskih građevinskih kompanija specijaliziranih za velike infrastrukturne projekte. Osim osnovnog ugovora, konzorcij ima i ekskluzivno pravo na izvođenje dodatnih radova, što bi ukupnu vrijednost prve faze moglo povećati na više od 1,7 milijardi eura.

Projekt okuplja više partnera iz građevinskog sektora, a njegovo pokretanje potvrđuje dugoročnu strategiju ulaganja u prometnu infrastrukturu juga Italije. Linija 10 pritom nije samo tehnički zahvat, već i važan dio urbane transformacije, s naglaskom na održivost i kvalitetu života.

Nova prometna os koja mijenja grad

Planirana linija protezat će se u dužini od 14 kilometara i obuhvatit će ukupno 12 stanica. U prvoj fazi izgradit će se 6,5 kilometara trase s nekoliko ključnih stanica koje će povezati Napulj s okolnim općinama poput Afragole, Casorije i Casavatorea. Po dovršetku cijelog projekta, linija će omogućiti izravnu i brzu vezu između grada i jedne od najvažnijih željezničkih točaka u Italiji.

Posebna vrijednost projekta leži u njegovoj integraciji s postojećom prometnom mrežom. Nova linija povezivat će se s drugim linijama metroa, regionalnim željezničkim pravcima i ključnim prometnim čvorištima, uključujući i zračnu luku Capodichino. Time se stvara učinkovit intermodalni sustav koji će putnicima omogućiti jednostavnije i brže kretanje kroz cijelu regiju.

Metro linija 10, Napulj | Foto: Webuild

Gospodarski i društveni učinci

Linija 10 imat će značajan utjecaj na svakodnevni život više od 650.000 stanovnika koji žive u području koje će nova trasa obuhvatiti. Osim što će smanjiti prometne gužve i ovisnost o automobilima, projekt će doprinijeti i smanjenju emisija te potaknuti korištenje održivih oblika prijevoza.

Važan aspekt projekta odnosi se i na zapošljavanje te lokalni gospodarski razvoj. Tijekom izgradnje očekuje se otvaranje stotina radnih mjesta, dok bi završetak cijelog projekta mogao generirati i do 1.500 novih poslova. Paralelno s infrastrukturnim radovima planirana je i obnova javnih prostora te uređenje zelenih površina, čime se dodatno podiže kvaliteta urbanog okruženja.

U širem kontekstu, Webuild već sudjeluje u nizu velikih projekata u južnoj Italiji, ukupne vrijednosti veće od 16 milijardi eura. Time se potvrđuje snažan investicijski ciklus koji ima za cilj dugoročnu transformaciju prometnog sustava i gospodarski razvoj regije.