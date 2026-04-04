Susjedi grade metro od 700 milijuna eura: Imat će 12 stanica, a otvorit će se 1.500 novih poslova

Susjedi završili dionicu brze željeznice: Ima 12 vijadukata koji prolaze kroz 13 općina
Radovi su bili sve samo ne jednostavni, jer trasa prolazi kroz gusto naseljeno područje.
15:52 5 d 31.03.2026
04. travanj 2026.
Linija 10 imat će značajan utjecaj na svakodnevni život više od 650.000 stanovnika koji žive u području koje će nova trasa obuhvatiti.
Susjedna Italija nastavlja s velikim ulaganjima u prometnu infrastrukturu, a jedan od najvažnijih aktualnih projekata 'stiže' iz Napulja. Riječ je o novoj liniji metroa - Liniji 10, koja će povezati gradsko središte s brzom željezničkom stanicom Napoli-Afragola za svega dvadesetak minuta. Ovaj projekt dio je šire investicije vrijedne više od 3,1 milijardu eura i predstavlja jedan od ključnih koraka prema modernizaciji i održivoj mobilnosti u južnoj Italiji.
Potpisivanje ugovora označilo je službeni početak projektiranja i pripremnih radova, nakon čega slijedi izgradnja prve dionice. Nova linija zamišljena je kao strateška prometna poveznica koja će smanjiti udaljenost između urbanog središta, prigradskih zona i nacionalne mreže brzih vlakova, čime se značajno poboljšava svakodnevna mobilnost stanovništva.
Ugovor za prvu fazu projekta, poznatu kao Lot 1A, vrijedan je približno 660 milijuna eura, a dodijeljen je konzorciju predvođenom tvrtkom Webuild. Riječ je o jednoj od vodećih europskih građevinskih kompanija specijaliziranih za velike infrastrukturne projekte. Osim osnovnog ugovora, konzorcij ima i ekskluzivno pravo na izvođenje dodatnih radova, što bi ukupnu vrijednost prve faze moglo povećati na više od 1,7 milijardi eura.
Projekt okuplja više partnera iz građevinskog sektora, a njegovo pokretanje potvrđuje dugoročnu strategiju ulaganja u prometnu infrastrukturu juga Italije. Linija 10 pritom nije samo tehnički zahvat, već i važan dio urbane transformacije, s naglaskom na održivost i kvalitetu života.
Planirana linija protezat će se u dužini od 14 kilometara i obuhvatit će ukupno 12 stanica. U prvoj fazi izgradit će se 6,5 kilometara trase s nekoliko ključnih stanica koje će povezati Napulj s okolnim općinama poput Afragole, Casorije i Casavatorea. Po dovršetku cijelog projekta, linija će omogućiti izravnu i brzu vezu između grada i jedne od najvažnijih željezničkih točaka u Italiji.
Posebna vrijednost projekta leži u njegovoj integraciji s postojećom prometnom mrežom. Nova linija povezivat će se s drugim linijama metroa, regionalnim željezničkim pravcima i ključnim prometnim čvorištima, uključujući i zračnu luku Capodichino. Time se stvara učinkovit intermodalni sustav koji će putnicima omogućiti jednostavnije i brže kretanje kroz cijelu regiju.
Linija 10 imat će značajan utjecaj na svakodnevni život više od 650.000 stanovnika koji žive u području koje će nova trasa obuhvatiti. Osim što će smanjiti prometne gužve i ovisnost o automobilima, projekt će doprinijeti i smanjenju emisija te potaknuti korištenje održivih oblika prijevoza.
Važan aspekt projekta odnosi se i na zapošljavanje te lokalni gospodarski razvoj. Tijekom izgradnje očekuje se otvaranje stotina radnih mjesta, dok bi završetak cijelog projekta mogao generirati i do 1.500 novih poslova. Paralelno s infrastrukturnim radovima planirana je i obnova javnih prostora te uređenje zelenih površina, čime se dodatno podiže kvaliteta urbanog okruženja.
U širem kontekstu, Webuild već sudjeluje u nizu velikih projekata u južnoj Italiji, ukupne vrijednosti veće od 16 milijardi eura. Time se potvrđuje snažan investicijski ciklus koji ima za cilj dugoročnu transformaciju prometnog sustava i gospodarski razvoj regije.
Lithium SuperPack NG baterija (LSP NG)
Na bateriju LSP NG mogu se spojiti i najzahtjevnija trošila na plovilu poput bočnih potisnika i sidrenog vitla. To otvara nove perspektive primjene.
16:00 6 d 30.03.2026
