Galerija: Ispod vodotornja raste projekt od 50 milijuna eura, uz Dunav nastaje deset hektara novog Vukovara

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22. srpanj 2026.
Snimke iz zraka otkrivaju razmjere zahvata koji će uz Dunav stvoriti deset hektara novog prostora za budući razvoj Vukovara grada.
Jedan od najvažnijih prometnih projekata na istoku Hrvatske gradi se više od godinu dana, a do njegova završetka proći će još vremena, iako je vukovarski gradonačelnik nedavno najavio da je posao u poodmakloj fazi. Ipak, pogled iz zraka na gradilište desne obale Dunava u Vukovaru već je sada poprilično impresivan.
Investitor projekta su Hrvatske vode, projektant je Hidroing, a radove izvodi zajednica izvođača koju čine Hidrogradnja, Osijek-Koteks, Sokol i Vodoprivreda Vinkovci. A kako radovi napreduju, fotografijama i videozapisom zabilježio je YouTube kanal Lepus Air, koji nam je ustupio i sjajne fotografije iz zraka.
Na snimci je vidljiva završena prva faza projekta, tijekom koje je uz desnu obalu Dunava formirano približno deset hektara novog kopna. Video prikazuje trenutačno stanje terena, ali i razmjere ovog velikog infrastrukturnog zahvata, koji predstavlja temelj budućeg razvoja novog dijela grada.
Gradilište na kojem se trenutačno formira novo zemljište nalazi se u širem središtu Vukovara. Sa sjeverne strane omeđuju ga ušće Vuke i Dunav, dok se s ostalih strana nastavlja na izgrađene gradske prostore, među kojima su Trg Republike, Dunavska šetnica i Ribarska ulica. Kontaktna zona obuhvaća područje uz Parobrodarsku ulicu, Ulicu kardinala Alojzija Stepinca, Ulicu Stjepana Radića i Ulicu bana Josipa Jelačića, sve do Osječke ulice.
Riječ je o izduženom području koje se proteže uz desnu obalu Dunava, od sjeverozapada, odnosno ušća Vuke, prema jugoistoku i vrhu budućeg lukobrana. Položaj zahvata posebno je važan zbog neposredne blizine središta grada, riječnog ekosustava te povezanosti s vukovarskom lukom.
Projekt vrijedan više od 53 milijuna eura uključuje uređenje građevinskog zemljišta na kojem su predviđene javne i društvene zgrade, poslovno-stambeni objekti te ugostiteljski i turistički sadržaji.
Planirani su i nova riječna luka s marinom, parkovi, javni prostori, šetnice i biciklističke staze, kao i prometna i komunalna infrastruktura potrebna za razvoj cijelog područja. Završetkom radova Vukovar bi trebao dobiti potpuno novi dio grada uz Dunav, namijenjen stanovanju, poslovanju, turizmu, rekreaciji i javnim sadržajima.
Podsjetimo, svemu je prethodio javni urbanističko-arhitektonski natječaj za uređenje desne obale Dunava, koji je Grad Vukovar raspisao u veljači prošle godine, dok su rezultati objavljeni tri mjeseca poslije, u svibnju.
Cilj natječaja bio je odabrati najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje koje će omogućiti održiv razvoj prostora, očuvati prirodni riječni okoliš, unaprijediti turističku i gospodarsku ponudu te novi dio grada povezati s postojećom urbanom strukturom.
Galerija: Hrvatska će dobiti novi stadion od 14 milijuna eura posvećen Domovinskom ratu, izgleda sjajno
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Organizaciju i provedbu natječaja vodio je Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a Grad Vukovar u svibnju je proglasio pobjedničko rješenje. Prvu nagradu osvojio je rad autorskog tima koji čine arhitektice Branka Jukić Krajnović i Ivana Amižić.
Njihovo rješenje predviđa suvremen i održiv prostor s parkovnim površinama, kulturnim, društvenim i sportskim sadržajima, turističkom zonom i pristaništem za kruzere, uz naglasak na zelene krovove i javnu dostupnost obale.
Površina zahvata vrlo je važna za Vukovar zbog položaja u blizini gradskog središta, jedinstvenog ekosustava uz rijeku i položaja luke na međunarodnim plovnim putovima.
Vukovarska luka jedna je od četiri hrvatske međunarodne riječne luke i jedina hrvatska luka na Dunavu, jednom od najvažnijih europskih plovnih putova. Plovna je tijekom cijele godine, što ovom prostoru daje dodatno prometno, gospodarsko i turističko značenje.
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