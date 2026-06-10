Galerija: Hrvatska će dobiti novi stadion od 14 milijuna eura posvećen Domovinskom ratu, izgleda sjajno

Iako je Vukovar ispao u drugi rang hrvatskog nogometa, to ne znači da se u budućnosti ne može vratiti na najvišu razinu. Za takav iskorak često nisu dovoljni samo rezultat, ambicija i dobra momčad. Potrebni su i uvjeti - kvalitetna infrastruktura, moderan stadion, vlastiti dom i navijači koji imaju gdje doći podržati svoj klub.

Upravo bi to Vukovar uskoro mogao dobiti. Službeno je predstavljena donatorska kampanja 'I ti si Vukovar', kao i idejno rješenje novog Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o projektu koji nadilazi sportske okvire, jer bi novi stadion trebao postati mjesto okupljanja, simbol grada i važan dio budućeg razvoja vukovarskog sporta.

Stadion u Borovu naselju

Novi stadion planira se graditi u Borovu naselju, na prostoru postojećeg stadiona HNK Vukovar 1991. Uz Vladu Republike Hrvatske i Grad Vukovar, u financiranju projekta moći će sudjelovati i zainteresirani građani te tvrtke.

- Donatorska kampanja zamišljena je tako da građani ne budu samo promatrači, nego i dio priče. Oni koji se uključe donacijama imat će priliku ostaviti trajan trag na stadionu. Ovisno o donacijskom paketu, donatori će dobiti oznaku na zidu donatora ili gravuru svojeg imena na sjedalicama unutar stadiona.

Projekt novog stadiona dio je šireg plana gradske vlasti, prema kojem Vukovar ulazi u novu fazu razvoja. Gradonačelnik Marijan Pavliček poručio je da stadion nije važan samo za seniorski nogomet, nego i za djecu, klubove i cijelu lokalnu zajednicu.

Stadion 12 hrvatskih redarstvenika | Foto: HNS, Facebook

Novi uvjeti za djecu i klubove

Pavliček je istaknuo kako je novi Stadion 12 hrvatskih redarstvenika važan za razvoj nogometa na području grada, jer Vukovar ima šest aktivnih nogometnih klubova. Cilj je, kako je rekao, vukovarskoj djeci osigurati kvalitetne uvjete za rad i nogometni razvoj.

Dodao je da projekt ima i širu vrijednost jer se na stadionu mogu održavati i druga događanja te manifestacije. Prema njegovim riječima, ambicija je da stadion postane novi simbol, ne samo Vukovara, nego i svih koji vole Hrvatsku i taj grad.

- Cilj nam je dobiti novi simbol koji će biti simbol svakom Hrvatu i svakome tko voli Hrvatsku i Vukovar. Također, želimo poslati i poruku podrške našoj reprezentaciji uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva, poručio je Pavliček. Stadion 12 hrvatskih redarstvenika | Foto: HNS, Facebook

Podrška HNS-a i bivših reprezentativaca

U kampanji 'I ti si Vukovar' sudjeluje i Hrvatski nogometni savez, a akciju su podržali i bivši hrvatski reprezentativci Joe Šimunić i Gordon Schildenfeld.

Šimunić je poručio kako iz vlastitog iskustva zna koliko stadion može značiti momčadi i navijačima.

- Imao sam sreću igrati na velikim stadionima i osjetiti koliko oni mogu značiti momčadi i navijačima. Zato je važno podržati ove projekte. Danas-sutra će možda netko od klinaca s novog stadiona nositi hrvatski dres i osvajati medalje. Zato bih još jednom pozvao sve da se uključe u akciju ‘I ti si Vukovar’ i doniraju za Stadion 12 hrvatskih redarstvenika, rekao je Šimunić.

Podršku projektu dao je i Gordon Schildenfeld, koji je istaknuo da novi stadion može imati vrijednost mnogo veću od same infrastrukture.

- Kao netko tko je nogometno bio vezan uz Vukovar, drago mi je što mogu podržati projekt koji je važan za sport, ali i za cijelu lokalnu zajednicu. Ako novi stadion pomogne da još više djece ostane u sportu, da klubovi imaju bolje uvjete i da se u Vukovaru stvaraju nove nogometne priče, onda je njegova vrijednost puno veća od same infrastrukture, poručio je Schildenfeld. Stadion 12 hrvatskih redarstvenika | Foto: HNS, Facebook

Stadion kao sportski i simbolički projekt

Stadion 12 hrvatskih redarstvenika ime nosi u čast 12 pripadnika MUP-a koje su 1991. godine ubili srpski pobunjenici na području Borova Sela. Prema predstavljenom idejnom rješenju, novi stadion zadovoljavati će potrebne kriterije UEFA-e i FIFA-e.

Iza rješenja stoji domaći arhitektonski ured ArkkiDam, a izgradnjom bi se stvorili uvjeti za natjecanja višeg ranga, prihvat većeg broja gledatelja, provedbu sigurnosnih protokola i modernizaciju pomoćnih sadržaja.

Stadion bi trebao imati ukupno 4.788 natkrivenih sjedećih mjesta, a procjenjuje se da će troškovi izgradnje biti veći od 14 milijuna eura.