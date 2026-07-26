Bauštelska reportaža: Nakon godina zastoja, bungalovi i hotel uz jezero dočekali radnike koji će završiti sve

Hotel i bungalovi vrijedni milijune eura godinama su propadali. Provjerili smo što se danas događa na gradilištu i kada slijedi otvaranje.

Izletište Jezero u Orahovici omiljena je destinacija za uživanje u prirodi tijekom cijele godine brojnih generacija iz triju slavonskih županija, a jedino što je ovdje uvijek nedostajalo jest smještajni kapacitet. To je trebao promijeniti veliki projekt izgradnje Edukativnog centra koji uključuje glavnu, 'hotelsku' zgradu i 14 bungalova u neposrednoj blizini Jezera, sve od europskog novca.

Gradilište je otvoreno u listopadu 2021. godine, a bungalovi su kompletno završeni i namješteni početkom 2024. godine. I onda je sve stalo. Zadnja dva ljeta objekte smo obilazili na poziv građana, ali oba puta dočekala nas je ista slika: glavna zgrada koja zjapi nezavršena i u potpunosti završeni i opremljeni bungalovi koji se ne koriste i propadaju.

Ovoga tjedna u Orahovici smo bili treći put, ustrajni da doznamo hoće li konačno europski milijuni profunkcionirati. Istražili smo što se tu događa te potražili odgovor na pitanje stotina Slavonaca – kada će se ova infrastruktura konačno moći koristiti? Imamo dobre vijesti!

Konačno radovi u hotelu

Odmah po dolasku na lokaciju primijetili smo pomak. Hotel, odnosno centralna zgrada projekta, ponovno je aktivno gradilište na kojem se sve praši od posla. Ubrzo doznajemo: na terenu su radnici tvrtke Zuber, koja je posao došla završiti nakon prvog izvođača, tvrtke Presoflex gradnja, koji je napustila gradilište. Dočekao nas je tu i gradonačelnik Orahovice, Milan Babac, s kojim smo obišli gradilište te koji je pobrojao radove u tijeku.

- Nažalost, imali smo situaciju da je protupožarno stubište bilo obloženo drvenim lamelama koje sada mijenjamo i postavljamo aluminijske negorive lamele. Imali smo problem s niskim parapetom na katovima, na prozorima koji se otvaraju prema van, što je predstavljalo jako veliku opasnost za buduće posjetitelje. Za protupožarno stubište čekamo samo da stignu te aluminijske lamele. Također čekamo i ogradu za parapet koji sam spomenuo, a koji se nalazi na prvom i drugom katu. Dodatno imamo još riješiti problem dotoka vode zbog hidrostanica koje služe prilikom protupožarnih situacija, poručuje Babac.

Popravci i propadanje

Gradonačelnik dodaje kako je ovaj problem naslijedio na početku mandata, 5. lipnja 2025. godine. No, to nije sve.

- Tada je već bio proveden i kompletan proces javne nabave u sklopu kojeg je izabran novi izvođač radova. Zatečeno stanje nije bilo nimalo optimistično s obzirom na to da je izvedenost radova iznosila nekih 70 %. Bilo je jasno da tu ima još jako puno posla. Zatečeni su poprilično veliki nedostaci koji su u prethodnom razdoblju, otkako je Zuber uveden u posao, uklanjani. I sada smo došli gotovo pred sam kraj svih radova. A nakon što građevinski radovi budu završeni, slijedi opremanje prostorija, soba, kuhinje i postavljanje multimedije, kaže gradonačelnik.

Upitali smo ga i za bungalove koje smo prethodno također obišli te zatekli poprilično loše stanje za završene i nikad korištene građevine. U posebno su lošem stanju krovne obloge koje se doslovno raspadaju.

- Bungalovi su u potpunosti opremljeni i spremni za uporabu, ali ne mogu biti u uporabi dok se ne završi ova centralna građevina jer oba elementa čine jednu cjelinu. Uz sportsko igralište i sanitarne čvorove oni su sastavni dio projekta i završeni su na vrijeme. No, od trenutka napuštanja gradilišta od strane prvog izvođača do ulaska u posao drugog izvođača došlo je do štete. Dugo stoje i javili su se neki problemi. Na krov jednog bungalova palo je stablo pa se to moralo sanirati. Dodatno se učestalo obavljaju sitni popravci. Svi krovovi, polomljeni komarnici i rasvjeta popravljaju se u hodu i sve će biti završeno. Ovdje u ljetnim mjesecima ima jako puno ljudi, a ljudi su znatiželjni pa iz te znatiželje nastane šteta, kaže Babac. gradilište uz jezro, Orahovica | foto: Inga Đuđik gradilište uz jezro, Orahovica | foto: Inga Đuđik

Tko to sve plaća i koliko?

Službeni naziv projekta je Uređenje turističko-rekreacijskog centra 'Jezero – Hercegovac – Ružica grad'. Korisnik i nositelj projekta je Grad Orahovica, a provodi ga s partnerima: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, TZ Virovitičko-podravske županije i TZ Grada Orahovice.

Projekt je u startu sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za 'Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema', temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog 3. rujna 2019. godine.

U trenutku potpisivanja ugovora ukupna vrijednost projekta iznosila je 10.800.641 euro, od čega su bespovratna sredstva iznosila 9.050.852 eura. Sama vrijednost izgradnje i opremanja Edukativnog centra pak iznosi 9.294.524,55 eura. No, kako se situacija s izvođačima zakomplicirala, troškovi su narasli.

- Ukupna vrijednost projekta u početku je bila 10,8 milijuna eura, što je, nažalost, s obzirom na to da su se radovi poprilično odužili, sada naraslo na nekih, prema osnovnim procjenama, oko 13 milijuna eura. Cjelokupan projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije. No, nakon što je prethodni izvođač radova u lipnju 2024. godine iz meni do sada nepoznatih razloga napustio gradilište, proveden je novi proces javne nabave i u srpnju 2025. godine s radovima je krenuo novi izvođač. U tom je dijelu 2023. godine prestalo sufinanciranje iz europskih fondova, a taj je dio premostila Vlada Republike Hrvatske s iznosom od 2,8 milijuna eura, objašnjava gradonačelnik. gradilište uz jezro, Orahovica | foto: Inga Đuđik gradilište uz jezro, Orahovica | foto: Inga Đuđik

Za što su sve bili milijuni

Najveća aktivnost projekta obuhvaća uspostavu Edukativnog centra Orahovica – Škole u prirodi, kao i izgradnju i revitalizaciju infrastrukture i sadržaja na lokaciji orahovačkog kupališta Jezero, odnosno građenje i opremanje smještajnih kapaciteta uz multimedijalne te razne javne i edukativne sadržaje u glavnoj zgradi, izgradnju sanitarnih čvorova i vanjskih igrališta na plaži kupališta.

Infrastruktura obuhvaća građenje na četiri lokacije uz kupalište prema četirima građevinskim dozvolama: glavna zgrada namjene Centralna građevina/Odmaralište za djecu na ulazu u turistički kompleks, smještajni kapaciteti u ukupno 14 samostojećih bungalova kategorije studio-apartman (dvije dozvole oznake Bungalovi 1 i Bungalovi 3) te izgradnja triju objekata sanitarija te dječjih i sportskih igrališta sjeverno od jezera.

Centralna građevina na etažama suterena i prizemlja uz pomoćne, tehničke i radne prostore ima sadržaje javne namjene ugostiteljskog i edukativnog predznaka kapaciteta za sve smještajne jedinice, uključujući i bungalove (restoran, kafić, višenamjensku dvoranu s multimedijom, prostore za radionice). Dvije etaže kata namijenjene su smještaju u dvokrevetnim sobama i apartmanima, od kojih su dvije smještajne jedinice izvedene pristupačno, kao i cijela zgrada u dijelu ulaza te svih javnih prostora i komunikacija za posjetitelje. Broj ležaja koji bi Edukativni centar trebao osigurati po završetku projekta jest 70, od kojih je 18 u bungalovima, a 52 u centralnoj građevini.

Koncesija i turizam

Naravno, napravili smo i krug oko jezera te obišli sanitarne čvorove i sportsko igralište koji su u funkciji od 2023. godine. Pratili su nas pogledi znatiželjnih kupača i šaputanja o smještaju uz jezero koje ovdje ima status utopije. Iako nisu htjeli stati pred naše kamere, svi se slažu u jednome – 'ovo nikada neće biti gotovo'.

No, gradonačelnik im obećava suprotno. Kaže da će se već iduće ljeto smještajni kapaciteti moći koristiti. Preostaje samo provesti još jedan, ali jako važan korak – upravljanje objektima.

- Po mojoj procjeni radovi bi mogli biti gotovi kroz nekih mjesec i pol dana. Nakon toga slijedi postupak ishođenja dozvola i nakon toga bi trebao biti raspisan natječaj za koncesionara kojem bi se objekti dali na upravljanje. Grad Orahovica to ne može preuzeti na sebe. Po mojoj procjeni mislim da bi negdje od početka iduće godine moglo biti sve u funkciji i na sveopće zadovoljstvo svih, a posebno građana Grada Orahovice, zaključuje naš sugovornik.

Mi smo se na otvorenje već pozvali, ali ako ga i ne bude, bit ćemo tu i iduće ljeto da pitamo – zašto?