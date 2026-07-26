Što je sve država uredila u svom stanu za 30 tisuća eura: Srušeni zidovi, novi parket, pločice, i još štošta

Svoj stan od 33 kvadrata u Osijeku država je kompletno uredila i pregradila za 30 tisuća eura. Jedna tvrtka napravila je sav posao.

Za različite svrhe, država može sanirati svoje stanove. Pisali smo o preko 100 stanova koje treba sanirati, odnosno za koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine početkom ove godine raspisalo natječaj za projektiranje sanacije. Isto tako, predviđene su renovacije stanova u kojima bi stanovale osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Kad smo pisali o ovim temama, među posupcima koji se namjeravaju provesti kako bi se predmetni stanovi doveli u stanje uporabljivosti navedeni su zamjena sanitarija, pločica, podova, ličenje zidova i još neki drugi postupci - ovisno o zatečenom stanju nekretnine. Što sve točno država traži za stanove koodabrane za sanaciju opisuje predmet nabave sanacije jednog stana u Osijeku, na adresi Bosutska ulica 13, na prvom katu, koji uključuje nešto obuhvatnije radove. Za uređenje prostora odabrana je tvrtka Mont-ing iz Privlake.

Sanacija od 30 tisuća eura

Natječaj za sanaciju jednog stana, procijenjene vrijednosti 33.900 eura, bez PDV-a raspisalo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u ožujku ove godine, a već početkom lipnja 'imali' su odabranog izvođača. Državni stan u Bosutskoj 13 u Osijeku, na prvom katu, vidi se u javnoj nabavi u mjesec dana (vjerojatno) je već uredila tvrtka Mont-ing iz Privlake.

Ugovor od 29.505 tisuća eura sklopljen je ubrzo nakon odabira, a na stranicama izvođača vidi se da je tvrtka specijalizirana za uređenje interijera, injektiranje, odnosno hidroizolaciju te za vođenje projekata. U ovom slučaju, zanimljivo, stan se pregrađivao kako bi se izmijenio tlocrt, no u pozivu za pokretanje sanacije nije navedeno u koju svrhu je provedena sanacija. Nešto više detalja otkriva troškovnik, no opet - ne previše. Ponešto se može dodati i iz tlocrta početnog i novog stanja. Razlika u tlocrtima | foto: EOJN

Što se može u 33 kvadrata

U troškovniku je navedeno da je riječ o stanu tlocrtne površine od 32,95 četvorna metra, a u tlocrtu stanja prije intervencije vidi se da je stan imao mali hodnik na ulazu, malu kupaonicu odmah s lijeve strane, te jednu, manju sobu u koju se ulazilo iz hodika, naprijed, te drugu, veću sobu u koju se ulazilo zdesna. Po novome, manja soba sada je kuhinja i blagovaonica, s otvorenim prolazom iz hodnika, a veća soba podijeljena je na dvije prostorije. Vjerojatno - na spavaći i dnevni dio, što je vidljivo iz tlocrta.

Iz troškovnika se može pratiti koji su točno postupci provedeni. U kategoriji 'Rekapitulacija' može se vidjeti da su u stanu provedeni, redom - radovi rušenja i demontaže (za zid koji do kuhinje, ali i otvaranje prolaza do nove sobe), betonski te zidarski radovi, ali i postavljanje stolarije.

Nadalje, izvedeni su keramičarski, parketarski te soboslikarsko-ličilački radovi, a zamijenjene su i instalacije vodovoda i kanalizacije. Izvedeni su i elektroinstalaterski te radovi čišćenja. U svakoj kategoriji potom se može vidjeti koji su detaljniji radovi provedeni i na koliku kvadraturu su obračunati. Sve je dostupno u javnoj nabavi.