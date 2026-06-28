Bauštelska reportaža: Napuštena vojarna i brda smeća na top lokaciji uz more

Prirodno blago i napušteni bunkeri pojedinim stanovnicima Zadarske županije očito su dobro mjesto za ilegalno odlaganje otpada. Tu je 40.000 m3.

Na putu od Zadra prema Zatonu, skretanjem ulijevo s državne ceste DC 306 nalazi se uži put za koji nije sigurno je li za automobile ili za pješake. Put je s obje strane omeđen gustom borovom šumom, a lokacija je na karti označena kao 'bivša vojarna Šepurine'.

Uistinu, prativši GoogleKarte, vrlo brzo osim borove šume, uočili smo i gotovo u potpunosti devastirane vojne građevine, prepune rupa u krovu i izbijene stolarije. Ipak, nešto drugo bilo je još uočljivije i sveprisutno - brda svakakvog smeća.

Do ranih 2000-ih, Šepurine su bile važna baza. Posebno u 1990-tima, bile su mjesto za obuku protuzračne obrane i raketnih projektila, tako da je važan dio kompleksa pista duga nešto više od 1,1 kilometar koja i dalje postoji. Nakon što je Ministarstvo obrane 2008. napustilo zračnu luku i prenijelo vlasništvo na Državni ured za upravljanje državnom imovinom, krenulo je propadanje - no, po novome, sprema se prenamjena. Prošli smo tim prostorom.

Madraci, daske i azbest

Od madraca, dasaka, odbačenih prozora, stolaca pa i kauča, ali i puno opasnijeg građevinskog otpada, sve to pobacano je u bivšoj vojnoj zoni Šepurine pored Zatona. Na zemljištu površine 170 hektara u vlasništvu je Republike Hrvatske, a ne koristi se kao vojarna gotovo 20 godina.

No, nema fizičke barijere koja bi zaštitila područje, a najveći dokaz je to što se u protekla dva desetljeća ovdje nakupilo oko 40 tisuća kubika otpada. Sve to trebalo bi se promijeniti sanacijom, koja navodno prethodi preuređenju i prenamjeni goleme površine pored mora.

Ovom zonom prošetali smo na vruć kasnolipanjski dan. Unatoč blizini obale i okruženju borove šume, šetnja među napuštenim i djelomično razrušenim barakama bila je blago jeziva. Iz unutrašnjosti objekata s vanjske strane kompletno išaranih grafitima, vrebaju praznina i zaborav. No, bez svog tog smeća koje vas okružuje dok prulazite prvo putem kroz šumu, a potom između napuštenih zgrada brda smeća 'detalj' su koji dodatno kvari sliku.

Šetnja van automobila pomalo je nelagodna, ali, na opće iznenađenje, kad kročite nogom iz vozila, oko vojarne čak ne smrdi. Moguće da je kroz godine snažno sunce ipak 'ubilo' dio loše arome opasnog i bezopasnog otpada koji su ovdje ljudi nabacali.

Prebrza promjena

Ova vojarna koristila se od 1990-ih, kada ju je izgradila Jugoslavenska narodna armija (JNA). Vojarnu je uskoro zauzela Hrvatska narodna garda, a nakon preuzimanja, vojna baza postala je središte za obuku specijalnih snaga.

Važan dio kompleksa svakako je bio zračna pista duga više od kilometar koja i danas postoji, ali se ne koristi nakon što je Ministarstvo napustilo bazu 2008. godine. U svega nekoliko godina nakon odlaska vojske, ovdje se krenuo ilegalno gomilati otpad, a ima svega. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Ljudima je borova šuma odlagalište

Šepurine su u kratkom razdoblju postale 'divlje' odlagalište. Grad Nin početkom 2025. godine poslao je dopis u kojemu se 'traži rješavanje problema sanacije divljeg deponija na području bivše vojne baze'. Istu obavijest dobilo je i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- Iz dopisa je razvidno da je Grad Nin poduzeo sve potrebne pripremne aktivnosti u svrhu uklanjanja i zbrinjavanja otpada na prostoru bivše vojarne Šepurine, a u zaključku dopisa obraća se naslovu i predlaže da Republika Hrvatska osigura pretpostavke financiranje svih aktivnosti u svrhu sanacije lokacija na kojima je odložen otpad, stoji u Obrazloženju Odluke o sanaciji područja iz ove godine. Put do baraka | foto: Lovro Sabljak (bauštela.hr)

Sanaciju se tražilo još 2019.

Nije ni to bio prvi put da se govori o rješavanju pitanja nepropisnog odlaganja otpada na ovoj, od 2025. godine, strateški važnoj nekretnini Republike Hrvatske. Prostor bivše vojarne Šepurine, kako stoji u Obrazloženju Odlke, nalazi se na području Nina i to najvećim dijelom u vlasništvu RH, a dijelom u vlasništvu Grada. Uz to, nekretnina je dijelom i javno dobro kojim upravlja Nin - na području katastarske općine Nin-Zaton.

Ranije, još u siječnju 2019. godine, Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina donio je Rješenje kojim se naređuje vlasniku, Republici Hrvatskoj - Ministarstvu državne imovine da u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja predmetnog rješenja ukloni nepropisno odloženi otpad, piše je u obrazloženju. Zona je ipak i dalje puna smeća.

Zatim slijedi spomenuti dopis u siječnju 2025. godine, a zatim u ožujku 2026., na 154. sjednici Vlada odlučuje o sanaciji onečišćenog prostora bivše vojarne. Na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, odlučeno je - u sanaciju će otpadom zatrpane čestice vojarne smještene na parcelama 6236, 6237/1, 6237/3, 6067/1 i 6271, k.o. Nin-Zaton.

Odlučeno je, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će sredstva za financiranje sanacije lokacije iz točke I. donesene Odluke u iznosu najviše do 3.541.651,73 eura bez poreza na dodanu vrijednost. Odnosno 4.427.064,66 eura s porezom, što čini 100 posto procijenjenih troškova svih aktivnosti sanacije iz točke II. Odluke, stoji u dokumentu. Zgrade su prekrivene grafitima | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Plan za 40.000 kubika smeća

Inače, u svrhu utvrđenja obuhvata zahvata sanacije, Grad Nin je u rujnu 2024. izradio Geodetski elaborat količina otpada na području bivše vojarne Šepurine kojim je utvrđena površina i obuhvat zahvata sanacije od 1.781.914,85 četvorna metra (178 hektara). Izrađen je i kartografski prikaz pozicija odloženog otpada i procjena odložene količine otpada koja iznosi 37.943,30 kubična metra.

Nakon izrade Geodetskog elaborata, Grad Nin je u studenom 2024. godine izradio Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš - Prostor bivše vojarne Šepurine s troškovnikom radova kojim su u odnosu na utvrđene lokacije deponija nelegalno odbačenog otpada. Određena su tehničko-tehnološka rješenja uklanjanja otpada, vrste otpada i postupanje s istim, mjere sprječavanja naknadnog odlaganja otpada na lokaciji, uz procijenjenu vrijednost radova i usluga.

Kako je navedeno, na lokaciji je detektirano više vrsta otpada - kumunalni, glomazni, razvrstani građevni otpad, čisti iskop, te izolacijski materijal. Od građevinskog materijala, zabilježeni su otpad koji sadrži azbest, nerazvrstani građevinski otpad i ostali otpad. Kako smo rekli na početku, nije sav otpad u Šepurinama bezazlen. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Šest mjeseci za mega čistku

Procijenjen je spomenuti trošak od gotovo 3,5 milijuna eura bez PDV-a. Uz trošak mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada od 25.500 eura, te trošak stručnog nadzora od 20.000 (u oba slučaja bez PDV-a), dolazi se do iznosa od 3,54 eura bez dodanog poreza na vrijednost, također je navedeno u Obrazloženju.

S obzirom da je prethodno navedenim Rješenjem Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Nina naloženo Republici Hrvatskoj - Ministarstvu državne imovine da u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja predmetnog rješenja ukloni nepropisno odloženi otpad, Fond će osigurati sredstva za financiranje sanacije. Bilje raste u zgradama | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Žurno uklanjanje do 2028.

Za sanaciju lokacije onečišćene otpadom na prostoru bivše vojarne Šepurine osigurano je 4,43 milijuna eura s PDV-om iz Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za razdoblje od 2026. do 2028. godine. Za pretpostaviti je da se završetak sanacije stoga očekuje do 2028. ili u toj godini.

Uz sve dosad navedeno, treba istaknuti da najave o sanaciji stižu nakon što je odlukom Vlade, u siječnju 2025. godine prostor vojarne uvrštene u strateške nekretnine Grada Zadra. Od ukupno 323,7 hektara strateški važnih zemljišta na području Zadarske županije, najveća je upravo bivša vojarna Šepurine, a u budućnosti joj se sprema prenamjena. Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obratili smo se s upitom o planovima za nekadašnju vojarnu, ali do trenutka objave članka nismo zaprimili odgovor. Objavit ćemo ga čim stigne.

Nekada važna baza prostornoplanski je podijeljena u tri zone. Jedna zona je ugostiteljsko turistička (T2 - turističko naselje), maksimalne površine 20 hektara i kapaciteta 1.000 kreveta, druga je sportsko rekreacijska (R1 - igralište za golf) površine 70 hektara, a treća je sportsko rekreacijska (R7 - sportski aerodrom s pratećim sadržajima), pisala je Iva Bucić za zadarskilist.hr. Brdo smeća | foto: Lovro Sabljak (bauštela.hr)

Zasad, zaborav prirode i ostavštine ostaje

Prema Bucić, vojarna je 'trn u oku' gradu Ninu, problem koji se pokušava riješiti već dva desetljeća, sve od odlaska vojske 2007. godine. No, dosadašnjim nahođenjima nije bilo 'ploda' te su brojne građevine i hektari prepušteni smradu i otrovnom utjecaju dijela smeća koji ga prekriva.

Prve posljedice bile su vidljive još 2012., kada je prostor bio vidno devastiran. Milijun kvadrata zemljišta i danas stoji zapušteno uz more, a i nakon službene najave sanacije nismo primijetili znakove pomicanja smeća.

Ono je i dalje nemilosrdno zauzimalo svoje kvadrate, gotovo 'ukopano' u prirodni okoliš - slijepljeno od godina stajanja, kiše i presušivanja na najjačim udarima ljetnog sunca. Možda će se jednom ovdje ipak kupati i uživati, a dotad, ova zona ostaje znak nepoštivanja prirodnog okoliša i ostavštine.

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