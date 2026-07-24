Petnaest minuta brže do mora: Za koji mjesec i ovaj dio Hrvatske konačno će imati autocestu do Zagreba

Već početkom iduće 2027. godine, i Istra će konačno imati put autocestom do Zagreba. Veza s Pulom, na primjer, bit će oko 15 minuta brža nego sad.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prošli je tjedan posjetio Istarsku županiju koja s nestrpljenjem iščekuje završetak infrastrukturnog projekta kojim će dobiti novi pravac autoceste. Kako je tijekom posjeta županiji i obilaska radova na Istarskom ipsilonu i čvoru Matulji rekao ministar, riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj. Važno je naglasiti da će završetkom ovih radova Zagreb i Pula biti u cijelosti povezani autocestom. Izgradnja čvora Matulji i Istarskog ipsilona | foto: Ivana Solar, bauštela.hr

Autocesta u Istri

Istarski ipsilon gradi se od početka 1970-ih godina, a nove dionice u razmaku od nekoliko godina puštane su u promet. Prvu etapu obilježila je izgradnja tunela kroz Učku i dionice Matulji-Lupoglav, a završena je otvaranjem 1981. godine. Nakon toga izgrađene su dionice Lupoglav-Pazin te Kanfanar-Medaki s vijaduktom Limska draga. Novih 36 kilometara ceste pušteno je u promet 1990. godine.

Nova mreža bila je početak povezivanja Istre s ostatkom Hrvatske autocestom. Temeljem ustavno-pravnih normi Vlada Republike Hrvatske 1995. godine koncesijskom društvu Bina-Istra dodjeljuje prvu koncesiju za izgradnju, financiranje i gospodarenje Jadranskom autocestom na dionicama Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji, odnosno za Istarski ipsilon.

U 28 godina trajanja koncesije do 2000. godine izgrađeno je 36,5 kilometara poluautoceste na dionici Pazin-Kanfanar-Vodnjan, s objektima predviđenima za puni profil. Četvrta etapa, u ukupnoj dužini od 145 kilometara Istarskog ipsilona, obuhvatila je dionice Pula-Vodnjan i Medaki-čvor Umag, zajedno s mostom preko rijeke Mirne. Peta i posljednja etapa predviđala je izgradnju druge polovice autoceste te druge cijevi tunela Učka. Druga cijev tunela u međuvremenu je izgrađena, a sada je poznat i rok završetka punog profila autoceste. Uskoro završetak prva 4 kilometra | foto: Ivana Solar, bauštela.hr Aktivno gradilište | foto: Ivana Solar, bauštela.hr

Uskoro prvi kilometri novog pravca

Kako je najavio ministar Butković, do kraja srpnja 2026. godine u promet bi trebala biti puštena prva četiri kilometra punog profila Istarskog ipsilona, odnosno šest mjeseci prije predviđenog roka. Cijeli projekt, uključujući i čvor Matulji, vrijedan 17,7 milijuna eura, trebao bi biti završen početkom 2027. godine.

- Završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto, istaknuo je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Ministar je napomenuo i da se priprema projekt kojim će Istarski ipsilon postati Istarski iks, odnosno da bi istočni dio Istre trebao dobiti oko 40 kilometara autoceste. Plan je da se s tim projektom krene tijekom sljedeće godine, no o roku završetka još se ne može govoriti. U blizini se gradi i autocesta prema Žutoj Lokvi. Na dionici Križišće-Jadranovo radovi počinju na jesen, otkrivaju iz Ministarstva, uz napomenu da bi za nekoliko dana trebao biti potpisan i ugovor za dionicu Jadranovo-Selce.