Po drugi put se prodaje kultni istarski kompleks: Gradio se za vrijeme Mussolinija, vrijedi milijune

Na prvoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca, pa je na drugoj dražbi početna cijena snižena. Zanimljivo, na čestici GUP dopušta i gradnju hotela.

Diljem Hrvatske trenutačno je na dražbi nekoliko zanimljivih sportskih i industrijskih kompleksa, ali i velikih zemljišta i voćnjaka koji se prostiru na tisuće kvadrata. Među takvim nekretninama već se neko vrijeme nalazi i poslovno-proizvodni kompleks Elektromlin u Puli, smješten u Tršćanskoj ulici.

Kako se može vidjeti na službenim stranicama Financijske agencije (FINA), prva sudska e-dražba za prodaju ovog kompleksa završila je u srijedu, 4. ožujka, bez uspješne prodaje. Već dan poslije pokrenuta je nova e-dražba, ovoga puta s korigiranom cijenom.

Prostor kultne Brionke

Riječ je o velikom kompleksu nekadašnje Brionke, koji obuhvaća više proizvodnih, poslovnih i pomoćnih zgrada te pripadajuće zemljište ukupne površine 14.789 četvornih metara. Kompleks se sastoji od poslovno-proizvodnih zgrada i zemljišta označenih kao katastarske čestice 1398/3, 1398/4, 1399/2, 1403/1, 1604/8, 1605/10, 1401, 1402 i 1406, sve u katastarskoj općini Pula.

Objekti su u prošlosti služili za proizvodnju pekarskih i brašnano-konditorskih proizvoda, dok neizgrađeni dijelovi kompleksa danas predstavljaju manipulativne, prometne i parkirne površine, kao i dijelom zelene površine. Izgrađeni dio kompleksa ograđen je kombinacijom kamenog i betonskog zida te željezne ograde, a cijeli prostor opremljen je potrebnom infrastrukturom. Većina građevina nastala je u razdoblju od tridesetih do sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Prema nalazu sudskog vještaka, površina silosa umanjena je za površinu katastarske čestice zgr. 2175 od 391 četvornog metra, koja nije predmet prodaje, iako prema mjerničkom nalazu čini dio postojeće zgrade silosa. Katastarska čestica zgr. 2176 također nije uključena u ovaj postupak i neće se prodavati na dražbi.

Nova dražba s nižom početnom cijenom

Procijenjena vrijednost kompleksa iznosi 6,2 milijuna eura. Na prvoj e-dražbi početna cijena bila je postavljena na 4,96 milijuna eura, no kako kupac nije pronađen, pokrenuta je druga dražba s nižom početnom cijenom od 3,72 milijuna eura, što je ujedno i minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati.

Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a zainteresirani kupci moraju uplatiti jamčevinu od 620.000 eura najkasnije do 4. svibnja 2026. godine. Kupac koji pobijedi na dražbi dužan je kupovninu uplatiti u roku od 60 dana od dana prodaje.

Što se sve može graditi?

Prema važećem Generalnom urbanističkom planu Pule, prostor nekadašnjeg elektromlina u Tršćanskoj ulici nalazi se u zoni mješovite stambeno-poslovne, javne i društvene namjene (M). Takva namjena omogućuje razvoj različitih sadržaja, uključujući stanovanje, trgovačko-uslužne djelatnosti, prostore javnih i društvenih aktivnosti te sportske sadržaje. Dopuštena je i gradnja turističkih objekata, ali u ograničenom opsegu, primjerice hotela kapaciteta do 80 kreveta. Pritom nije dopuštena izgradnja objekata isključivo stambene namjene, već se stanovanje mora kombinirati s poslovnim ili javnim sadržajima.

Urbanistički uvjeti za zonu 114 predviđaju mogućnost gradnje većih građevina, uz maksimalnu izgrađenost do 24.000 četvornih metara i koeficijent izgrađenosti 0,8. Najveća dopuštena visina građevina iznosi 36 metara, odnosno do 12 nadzemnih etaža. Plan predviđa slobodnostojeće objekte i veće komplekse različitih namjena koji moraju biti udaljeni najmanje šest metara od granica građevne čestice, osim prema ulici.

Istodobno, dio postojećeg industrijskog sklopa ima značajnu kulturnu vrijednost. Zgrade elektromlina svrstane su u kategoriju A2, što znači da imaju visoku spomeničku vrijednost te ih je potrebno očuvati i obnoviti metodama znanstvene restauracije. Rušenje je dopušteno samo za kasnije i neadekvatne dogradnje, dok svaka buduća prenamjena kompleksa mora biti cjelovita i jedinstvena, a ne parcijalna.

Kompleks zanimljive povijesti

Pulski elektromlin projektirao je Alberto Turina, poznat po građevinama s armiranobetonskom konstrukcijom. Zanimljivo, izgradnja elektromlina bila je dio Mussolinijevog programa 'Borba za žito' iz 1925., kojim se nastojalo osigurati dovoljne zalihe pšenice za cijelu Italiju.

Kompleks je podijeljen u tri funkcionalna sklopa, silos u purističkom stilu, uredsku zgradu u eklektici te pekaru u duhu moderne arhitekture. Turina je time spojio nove tehnologije s građevinskom tradicijom i okolinom. Poznat je i po povijesnom događaju - 3. siječnja 1947. postao je mjesto klasnog sukoba kada su radnici branili strojeve koje je vlasnik namjeravao preseliti u Italiju. Sukob je završio tragično, ubojstvom trojice radnika.