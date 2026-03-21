Po drugi put se prodaje kultni istarski kompleks: Gradio se za vrijeme Mussolinija, vrijedi milijune

Dvorac i pašnjaci u Zagorju idu na dražbu: Početna cijena 20.000 kvadrata 1,4 milijuna eura
Zagorski dvorac iz 19. stoljeća ide na prodaju. Vrijednost je veća od 1,8 milijuna eura, a prodaju se i pašnjaci te oranice.
16:54 10 d 11.03.2026
21. ožujak 2026.
Na prvoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca, pa je na drugoj dražbi početna cijena snižena. Zanimljivo, na čestici GUP dopušta i gradnju hotela.
Diljem Hrvatske trenutačno je na dražbi nekoliko zanimljivih sportskih i industrijskih kompleksa, ali i velikih zemljišta i voćnjaka koji se prostiru na tisuće kvadrata. Među takvim nekretninama već se neko vrijeme nalazi i poslovno-proizvodni kompleks Elektromlin u Puli, smješten u Tršćanskoj ulici.
Kako se može vidjeti na službenim stranicama Financijske agencije (FINA), prva sudska e-dražba za prodaju ovog kompleksa završila je u srijedu, 4. ožujka, bez uspješne prodaje. Već dan poslije pokrenuta je nova e-dražba, ovoga puta s korigiranom cijenom.
Dvorac i pašnjaci u Zagorju idu na dražbu: Početna cijena 20.000 kvadrata 1,4 milijuna eura
Zagorski dvorac iz 19. stoljeća ide na prodaju. Vrijednost je veća od 1,8 milijuna eura, a prodaju se i pašnjaci te oranice.
16:54 10 d 11.03.2026
Bauštelska reportaža: Kako bivša bolnica postaje moderna zgrada s top pogledom
18:27 216 d 17.08.2025
Riječ je o velikom kompleksu nekadašnje Brionke, koji obuhvaća više proizvodnih, poslovnih i pomoćnih zgrada te pripadajuće zemljište ukupne površine 14.789 četvornih metara. Kompleks se sastoji od poslovno-proizvodnih zgrada i zemljišta označenih kao katastarske čestice 1398/3, 1398/4, 1399/2, 1403/1, 1604/8, 1605/10, 1401, 1402 i 1406, sve u katastarskoj općini Pula.
Objekti su u prošlosti služili za proizvodnju pekarskih i brašnano-konditorskih proizvoda, dok neizgrađeni dijelovi kompleksa danas predstavljaju manipulativne, prometne i parkirne površine, kao i dijelom zelene površine. Izgrađeni dio kompleksa ograđen je kombinacijom kamenog i betonskog zida te željezne ograde, a cijeli prostor opremljen je potrebnom infrastrukturom. Većina građevina nastala je u razdoblju od tridesetih do sedamdesetih godina prošlog stoljeća.
Prema nalazu sudskog vještaka, površina silosa umanjena je za površinu katastarske čestice zgr. 2175 od 391 četvornog metra, koja nije predmet prodaje, iako prema mjerničkom nalazu čini dio postojeće zgrade silosa. Katastarska čestica zgr. 2176 također nije uključena u ovaj postupak i neće se prodavati na dražbi.
Procijenjena vrijednost kompleksa iznosi 6,2 milijuna eura. Na prvoj e-dražbi početna cijena bila je postavljena na 4,96 milijuna eura, no kako kupac nije pronađen, pokrenuta je druga dražba s nižom početnom cijenom od 3,72 milijuna eura, što je ujedno i minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati.
Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a zainteresirani kupci moraju uplatiti jamčevinu od 620.000 eura najkasnije do 4. svibnja 2026. godine. Kupac koji pobijedi na dražbi dužan je kupovninu uplatiti u roku od 60 dana od dana prodaje.
Prema važećem Generalnom urbanističkom planu Pule, prostor nekadašnjeg elektromlina u Tršćanskoj ulici nalazi se u zoni mješovite stambeno-poslovne, javne i društvene namjene (M). Takva namjena omogućuje razvoj različitih sadržaja, uključujući stanovanje, trgovačko-uslužne djelatnosti, prostore javnih i društvenih aktivnosti te sportske sadržaje. Dopuštena je i gradnja turističkih objekata, ali u ograničenom opsegu, primjerice hotela kapaciteta do 80 kreveta. Pritom nije dopuštena izgradnja objekata isključivo stambene namjene, već se stanovanje mora kombinirati s poslovnim ili javnim sadržajima.
Urbanistički uvjeti za zonu 114 predviđaju mogućnost gradnje većih građevina, uz maksimalnu izgrađenost do 24.000 četvornih metara i koeficijent izgrađenosti 0,8. Najveća dopuštena visina građevina iznosi 36 metara, odnosno do 12 nadzemnih etaža. Plan predviđa slobodnostojeće objekte i veće komplekse različitih namjena koji moraju biti udaljeni najmanje šest metara od granica građevne čestice, osim prema ulici.
Istodobno, dio postojećeg industrijskog sklopa ima značajnu kulturnu vrijednost. Zgrade elektromlina svrstane su u kategoriju A2, što znači da imaju visoku spomeničku vrijednost te ih je potrebno očuvati i obnoviti metodama znanstvene restauracije. Rušenje je dopušteno samo za kasnije i neadekvatne dogradnje, dok svaka buduća prenamjena kompleksa mora biti cjelovita i jedinstvena, a ne parcijalna.
Pulski elektromlin projektirao je Alberto Turina, poznat po građevinama s armiranobetonskom konstrukcijom. Zanimljivo, izgradnja elektromlina bila je dio Mussolinijevog programa 'Borba za žito' iz 1925., kojim se nastojalo osigurati dovoljne zalihe pšenice za cijelu Italiju.
Kompleks je podijeljen u tri funkcionalna sklopa, silos u purističkom stilu, uredsku zgradu u eklektici te pekaru u duhu moderne arhitekture. Turina je time spojio nove tehnologije s građevinskom tradicijom i okolinom. Poznat je i po povijesnom događaju - 3. siječnja 1947. postao je mjesto klasnog sukoba kada su radnici branili strojeve koje je vlasnik namjeravao preseliti u Italiju. Sukob je završio tragično, ubojstvom trojice radnika.
Što je Zagreb dobio za zemljište u Blatu: Parcela za bazen u Dubravi, dio Paromlina i kvadrate za škole
Grad Zagreb i Republika Hrvatska nastavljaju razmjenu zemljišta za novu dječju bolnicu u Blatu. Zagreb sada dobiva ostatak kvadrata za ove projekte.
16:31 2 d 19.03.2026
Rasprodano zemljište ratnog naselja: Za jeftine kvadrate na 68 parcela zaprimljene 264 ponude
Naselje Prijateljstva nastalo je 1994. godine kao privremeni smještaj za prognanike i izbjeglice. Zatvoreno je 2007., a sada traži nove stanare.
12:52 2 d 19.03.2026
Prodaju se ostaci tvrtke koja je izgradila 'pola Zagreba': Na dražbi tisuće kvadrata za 2,5 milijuna eura
U pola stoljeća postojanja, legendarna kompanije je izgradila ‘pola Zagreba’. Uzlet i zarada bili su enormni, no na kraju je sve ‘propalo’.
16:53 3 d 18.03.2026
Ide novi zakon, nema više na crno: Apartmanima se broje 'krvna zrnca', a domaćin neće moći postati svatko
Stiže novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, a promjene za iznajmljivače su značajne. Ovih šest je presudno.
12:28 3 d 18.03.2026