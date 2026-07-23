Pregradit će se cijela riva u Dalmaciji: Ministarstvo donijelo presudnu odluku prije dozvole

Grad Makarska već neko vrijeme priprema veliki projekt rekonstrukcije i dogradnje gradske rive. Plan je postojeći prostor vizualno urediti, ali ga i učiniti funkcionalnijim te rivu prilagoditi trenutnim potrebama. Nastavno na izradu Elaborata zaštite okoliša za predviđeni zahvat, nadležno Ministarstvo donijelo je i rješenje o tome je li prije otvaranja gradilišta nužno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

Dugih 785 metara

Kako zaključuje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, uz primjenu propisanih mjera zaštite, postupak procjene utjecaja ne treba prethoditi radovima. Kako se može pročitati iz javno dostupnih dokumenata, projekt obuhvaća prostor od hotela Miramare do sjevernog ruba parka fra Jure Radića, ukupne površine oko 27.200 četvornih metara i duljine obalne linije oko 785 metara, a postupak pripreme radova sada neometano ide dalje.

Razlog za rekonstrukciju je neujednačenost prostora nastala kroz brojne parcijalne zahvate - od dotrajalih dijelova opločenja i urbane opreme do privremenih rješenja poput kioska i terasa, kako stoji u dokumentaciji. Cilj je stvoriti suvremenu, uređenu i prepoznatljivu gradsku rivu, navedeno je.

Planira se rekonstrukcija šetnice, sadnja zelenila, postavljanje nove javne rasvjete, prenamjena dijela prometnice u pješačku zonu te izgradnja novog pristanišnog gata za trajekt. Na Velikom mulu predviđena je i izgradnja gradskog svjetionika, a s rive se namjerava ukloniti i benzinsku postaju, uz izgradnju nove i rekonstrukciju spremnika za gorivo, redom čitamo iz Elaborata i Rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Dok kapacitet luke ostaje isti - na 140 vezova, izgradnjom gata trebao bi se smanjiti morski dio luke, ali povećati kopneni dio za jednaku površinu.

Novi pristanišni gat bit će dug oko 43 metra sa zapadne strane, dok će istočni dio uključivati ukrcajno-iskrcajnu rampu širine 15 metara i gat dug oko 33 metra, otkriva dokumentacija. Širina gata bit će sedam metara, a konstrukcija će se temeljiti na 30 armiranobetonskih bušenih pilota promjera jednog metra. Rješenje je prilagođeno uvjetima bure kako bi se omogućilo sigurnije pristajanje plovila, pojašnjeno je. Obuhvat zahvata rekonstrukcije | foto: Elaborat zaštite okoliša

Radovi uz niz mjera

U Rješenju vezano za potrebu procjene utjecaja građevinskog zahvata na okoliš, Ministarstvo je utvrdilo da nema potrebe za glavnom procjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu, ali je propisan niz mjera zaštite. Uključuju izradu plana organizacije gradilišta, kontrolu buke i prometa tijekom radova, ispitivanje materijala iz podmorskog iskopa, nadzor kakvoće mora, ograničenje zahvata na planirano područje, korištenje prirodnih materijala te uklanjanje otpada nakon završetka radova.

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene, podsjetimo, Grad Makarska podnio je Ministarstvu 23. lipnja 2025. godine, uz Elaborat zaštite okoliša koji je izradio Zeleni servis iz Splita. Nakon provedenog postupka doneseno je rješenje kojim je omogućeno daljnje pripremanje projekta, uz uvjet da Grad Makarska u roku od dvije godine podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

Napomenimo i da se rekonstrukcija rive nastavlja na ranije završene radove na uređenju starog dijela makarske rive, u rujnu 2024. godine. Tada je uređen dio obalnog prostora od kućice Lučke uprave do lukobrana, čime je jugoistočni dio luke, zajedno s novim uredom Lučke uprave, dobio suvremeniji izgled.