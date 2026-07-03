Od mora do autoceste za čas: Nakon dvije cijevi tunela uređena i 'skrivena' šumska cesta prema Učki

Skrivena među zelenilom, tunelska cesta ponovno je otvorena nakon radova i važna je za lokalce.

Nakon velike modernizacije tunela Učka, prometna priča s ove strane Istre i Kvarnera dobila je još jedan važan nastavak. Ponovno je, nakon obavljenih radova, otvorena cesta od Dobreća do tunela Učka, poznata i kao tunelska cesta. Riječ je o zanimljivoj prometnici skrivenoj u šumi, koja za lokalno stanovništvo ima itekakvu važnost.

Vozači se na cestu mogu uključiti kod ŠRC-a Dobreć u smjeru tunela, dok se izlaz nalazi kod tunela Učka, uz autocestu na odmorištu Kvarner. Gornji dio prometnice u potpunosti je uređen i asfaltiran, čime je ova dionica ponovno vraćena u funkciju. Uređenje je financirao Grad Opatija, a riječ je tek o prvoj fazi radova.

Dvosmjerna prometnica u gornjem dijelu je proširena te u cijelosti asfaltirana. Izgrađeni su rubnjaci i betonske pasice, a na dionicama gdje je to bilo potrebno postavljena je zaštitna ograda. Završni dio ceste, uz samo odmorište Kvarner, trebao bi biti asfaltiran u naredna tri tjedna.

Za početni, odnosno donji dio ceste, predviđena je nova trasa kojom bi se izbjegle strmine i uski prolazi uz kuće. Trenutačno je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole za novu trasu, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

San star četiri desetljeća

Uređenje tunelske ceste nadovezuje se na veliku prometnu transformaciju Učke. Podsjetimo, druga cijev tunela Učka, duga 5,63 kilometra, otvorena je nakon višedesetljetnog čekanja, čime je ostvaren projekt o kojem se govorilo još od vremena prve cijevi. Njezina izgradnja počela je u prosincu 2020. godine, a opremljena je naprednim sustavima za kontrolu prometa, ventilaciju i protupožarnu zaštitu. Ugrađene su i 74 nadzorne kamere, što je dodatno podiglo razinu sigurnosti prometa.

Otvaranjem nove cijevi stvoreni su uvjeti za ono što se dugo čekalo - temeljitu obnovu stare cijevi tunela Učka. Promet se mogao preusmjeriti u novu cijev, dok je stara napokon došla na red za veliku sanaciju. tunelska cesta, tunel Učka | Foto: Grad Opatija

Stara cijev obnovljena 'tutto completo'

Prva cijev tunela Učka, koja je desetljećima nosila sav promet kroz planinu, prošla je sveobuhvatnu rekonstrukciju. Radovi su uključivali obnovu kolnika, rasvjete, prometne signalizacije, ventilacije, vatrodojave, ozvučenja i sustava zaštite od požara. Modernizirani su i dijelovi trase, uključujući tunele Zrinšćak I i II, vijadukt Vela Draga te manje segmente između njih.

Posebno zahtjevan dio bio je armiranobetonski podnožni svod na geološki osjetljivoj zoni tunela. Ondje je problem stvarao fliš, materijal koji u dodiru s vlagom povećava obujam i može uzrokovati izdizanje i deformacije kolnika. Zbog toga su radovi uključivali duboko kopanje, učvršćivanje postojeće oplate s više od sto građevinskih sidara, izvedbu armiranobetonskog sloja i novi asfalt. tunel | foto: Freepik

Iza malih vrata krije se izvor pitke vode

Tunel Učka ima i manje poznatu, ali iznimno važnu posebnost. Iza malih vrata unutar tunela nalazi se špilja s izvorom pitke vode koji napaja Opatiju, Ičiće, Lovran i cijelu Liburniju. Upravo zato su se radovi u zoni zaštite izvorišta morali izvoditi uz poseban oprez.

Kaptaža je tijekom izvođenja radova bila zaštićena od mogućih negativnih utjecaja gradilišta, uz redovito uzorkovanje vode. Primijenjeni su hidroizolacija i posebni betoni koji osiguravaju vodonepropusnost, kako bi se spriječio ulazak procjednih voda iz okolnog područja.