Stotine kvadrata u zgradi Ebenspanger u Ilici ponovno na dražbi: Cijena pala za više od pola milijuna eura

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20. srpanj 2026.
Poslovni prostor s terasom na prvom katu procijenjen je na 1,42 milijuna eura, a sada se ponovno prodaje znatno povoljnije.
Na kućnom broju 15 u zagrebačkoj Ilici nalazi se poznata zgrada Ebenspanger, najamna trgovačko-stambena zgrada Karla Ebenspangera, završena 1930. godine. Građevina je tipološka varijacija trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom, dvokrilnom gradnjom i središnjom jezgrom.
Objedinjuje obilježja ekspresivnog art décoa s elementima Novog građenja, a, kao i u ostatku Ilice, u prizemlju i mezaninu zgrade i danas se nalaze trgovački prostori. Poslovni prostor na prvom katu s pripadajućom terasom sada se našao na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi.
Vrijednost prostora, koji ima nešto manje od 280 četvornih metara, procijenjena je na 1,42 milijuna eura, dok početna cijena na drugoj dražbi iznosi 852.000 eura. Nekretnina je i dalje u vlasništvu ovršenika, zagrebačke tvrtke Promolux Lighting.
Drugu elektroničku javnu dražbu provodi Financijska agencija (FINA) na temelju odluke Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u predmetu poslovnog broja OVR-1688/2024.
Dražba je započela 17. srpnja 2026. u 15 sati, dok će nadmetanje početi 24. rujna u 14 sati i trajati do 8. listopada 2026. u 13.59 sati. U slučaju da valjana ponuda bude predana tijekom posljednjih deset minuta nadmetanja, ono se može produljiti za dodatnih deset minuta.
Početna cijena iznosi 852.000 eura, što je ujedno minimalna zakonska cijena ispod koje se nekretnina na drugoj dražbi ne može prodati. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 142.000 eura, a rok za uplatu je 15. rujna 2026. Prema trenutačno objavljenim podacima, jamčevinu još nije uplatio nijedan ponuditelj.
Nekretnina je u zemljišnim knjigama upisana u zemljišnoknjižni uložak 11269, u katastarskoj općini Centar Novi, kao katastarska čestica broj 2244. Riječ je o nekretnini u Ilici ukupne površine 887 četvornih metara, koju čine dvorište površine 146 četvornih metara i zgrada mješovite uporabe površine 741 četvorni metar.
Predmet prodaje nije cijela zgrada, nego suvlasnički dio označen kao etažno vlasništvo E-7. Riječ je o poslovnom prostoru na prvom katu s pripadajućom terasom, koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine. Utvrđena vrijednost poslovnog prostora iznosi 1.420.000 eura. U oglasu je navedeno i da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari.
Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon završetka elektroničke javne dražbe. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.
Ovršenik je tvrtka Promolux Lighting iz Zagreba, osnovana 2020. godine. Prema dostupnim podacima o poslovanju, tvrtka nije u blokadi, a direktor je Zdravko Krznarić.
Tvrtka se pretežito bavi proizvodnjom rasvjetne opreme, a u 2025. godini zapošljavala je jednu osobu. Prihodi su joj u odnosu na prethodnu godinu porasli za 224,99 posto te su iznosili 132.595 eura. Riječ je o mikropoduzetniku koji je i dalje upisan kao vlasnik poslovnog prostora u zgradi na Ilici 15.
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Ovršni postupak vodi se na prijedlog austrijske banke BKS Bank AG protiv tvrtke Promolux Lighting. Prema prijedlogu za ovrhu, postupak se temelji na ugovoru o dugoročnom kreditu i sporazumu o osiguranju tražbine zasnivanjem hipoteke, sklopljenima 22. travnja 2021. godine.
Dužnik se tim ugovorom obvezao isplatiti 374.124,52 eura, uz pripadajuće kamate, naknade i troškove. Založno pravo u korist banke iste je godine upisano u zemljišne knjige. Iz izvatka poslovnih knjiga proizlazi da banka potražuje ukupno 440.905,28 eura.
Taj iznos uključuje glavnicu od 374.124,52 eura, redovne kamate od 13.570,91 eura, obračunate zatezne kamate od 53.178 eura te manje troškove opomena i postupka. Budući da obveze nisu dobrovoljno podmirene, banka je predložila provedbu ovrhe na poslovnom prostoru na kojem već ima upisano založno pravo.
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