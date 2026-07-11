Novi najskuplji stanovi u Zagrebu sada su na oglasniku: Ovoliko je kvadrat u 'Francu' i u 'Dva goluba'

Neki od sigurno najskupljih stanova u Zagrebu nude se u novim kompleksima 'Franc' i 'Dva goluba'. Jedan se proteže uz Trg dr. Franje Tuđmana te uz Trg Francuske Republike, a drugi se tek podiže uz Maksimirsku cestu. Oglasi otkrivaju cijene kvadrata.

Devet objekata i novi trg

O kompleksu Franc na spomenutoj lokaciji u širem centru Zagreba pisali smo kada smo zimus obišli tri lokacije nekih od najpoželjnijih projekata novogradnje u glavnom gradu. Još tada, devet objekata koji sačinjavaju zanimljiv, ali prilično prostran kompleks bilo je u završnim fazama.

Izgradnja je krenula u 2022., a objekti nude 127 stambenih jedinica te 33 poslovna prostora. Ideja je posebna po trgu smještenom unutar kompleksa, a svih 20.000 kvadrata razradili su arhitekti iz studija njiric+, a investitor je Mado grupa.

U trenutku našeg obilaska već se govorilo o mogućim cijenama kvadrata za atraktivan projekt na odličnoj lokaciji, a zanimljivo je da su se iznosi kretali između 5.500 te 9.000 eura po četvornom metru ovisno o orijentaciji te blizini Ilice. Na oglasniku Njuškalo vidimo stariji oglas za stan u Francu, za dvosobni stan stambene površine od 59 i neto površine od 79 četvorna metra. Stan je oglašen za 790 tisuća eura. Računavši neto površinu, koja uračunava balkone, terase ili podrum, cijena po kvadratnom metru za ovaj stan je 10.000 eura. Može li cijena kvadrata za projekt na Maksimirskoj ovo premašiti? Nove zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana (siječanj 2026.) | foto: Nina Šantek

Stan na Maksimirskoj

Oglas za trosobni stan, površine od 78,19 četvornih metara u novom kompleksu s druge strane grada, i dalje na rubu 'Centra', ima nešto nižu cijenu. Ova kvadratura s, kako stoji u oglasu, tri sobe, prodaje se za 578.680 eura. Okvirno, to je 7.400 eura po četvornom metru.

Stan se nalazi na drugom od ukupno pet katova novog objekta, a raspolaže i s lođom. Stanovi u zgradi, kako piše u opisu u kvadraturnom su rasponu između 45 i 160 četvorna metra, slično kao i u Francu gdje su najprostraniji peterosobni stanovi. Više o tom projektu pročitajte ovdje, a kako se mijenja zona oko Kvatrića ovdje. U ovoj godini završetak najskupljih stanova | foto: Nina Šantek



