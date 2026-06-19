Više od tisuću građevinskih dozvola u mjesec dana: Ovo je trenutna podjela bauštelskog kolača u Hrvatskoj

Čak 91 posto izdanih dozvola odnosi se na zgrade, dok je za nove projekte predviđeno više od 200 tisuća četvornih metara.

U Hrvatskoj su tijekom travnja 2026. izdane 1.084 građevinske dozvole, što predstavlja rast od 7,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS). Podaci ukazuju da se građevinska aktivnost tijekom proljeća oporavlja, osobito kada je riječ o stambenoj gradnji i novim investicijama.

Prema izdanim dozvolama, planirana je izgradnja 2.263 stana ukupne korisne površine veće od 200 tisuća četvornih metara. Dok prosječna površina stana iznosi 88,5 kvadrata. Istodobno, predviđena vrijednost radova za sve građevine obuhvaćene dozvolama doseže gotovo 706 milijuna eura.

Stambene zgrade na tronu

Najveći dio izdanih dozvola odnosio se na zgrade, koje čine 91,1 posto svih odobrenja, dok je za ostale građevine izdano 8,9 posto dozvola. Dominirala je novogradnja s udjelom od 81,3 posto, dok se preostalih 18,7 posto odnosilo na rekonstrukcije postojećih objekata. Od ukupno 988 dozvola za zgrade, čak 818 izdano je za nove građevine.

Među njima prednjače stambene zgrade, za koje je izdano 715 dozvola, uključujući 422 obiteljske kuće, 88 zgrada s dva stana te 204 višestambene zgrade. Istodobno je izdano i 103 dozvole za nove nestambene zgrade, među kojima se ističu hoteli, industrijske građevine i skladišta. Vrijednost radova predviđenih za novogradnju procijenjena je na gotovo 576 milijuna eura, što potvrđuje da upravo novi projekti nose najveći investicijski zamah u sektoru.

građevinske dozvole | foto: ilustracija Photo Room

Godišnji pad

No, svakako treba spomenuti kako unatoč pozitivnim travanjskim pokazateljima, podaci za prva četiri mjeseca godine upozoravaju na usporavanje aktivnosti u odnosu na prošlu godinu. Naime, iako je travanj donio rast na mjesečnoj i godišnjoj razini, ukupni rezultati od početka godine pokazuju drugačiju sliku.

Od siječnja do travnja izdano je 3.276 građevinskih dozvola, što je 17,5 posto manje nego u istom razdoblju 2025. godine. Dodatno, u prva četiri mjeseca predviđena je izgradnja 5.915 stanova, a ukupna vrijednost radova premašuje 2,4 milijarde eura.

Najviše trosobnih stanova

Struktura planiranih stanova pokazuje da prevladavaju trosobni i dvosobni stanovi, kojih je zajedno gotovo dvije trećine ukupnog broja. U travnju je najviše novih stanova planirano u višestambenim zgradama s tri i više stanova, gdje ih je predviđeno 1.474.