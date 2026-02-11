Ovo su službene cijene stanova u 2026. po županijama: Jaz je ogroman, kvadrat od 800 do 4.000 eura

Objavljene su nove prosječne cijene stanova za 2026. godinu, koje će se koristiti i za izračun državnih potpora za prvu nekretninu, potvrđuju snažnu podjelu hrvatskog tržišta. Dok se u pojedinim slavonskim i ličkim općinama kvadrat može pronaći za manje od 800 eura, u Dubrovniku, Opatiji i dijelovima Splita te Zagreba cijene se približavaju granici od 4.000 eura. Analiza Ekonomskog instituta Zagreb, temeljena na podacima iz sustava eNekretnine, pokazuje da su razlike između najskupljih i najjeftinijih sredina gotovo šestostruke. Najviše cijene i dalje drže jadranske destinacije i atraktivne gradske četvrti, dok je unutrašnjost zemlje znatno pristupačnija.

Na temelju Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske, u lipnju 2025. godine započela je provedba mjere potpora za stjecanje prve stambene nekretnine za građane mlađe od 45 godine. Mjera se nastavlja, a do danas je zaprimljeno više od 4.000 zahtjeva. Za izračun potpora za stjecanje prve stambene nekretnine za ugovore koji su sklopljeni u 2026. godini, APN je objavio kako će koristiti nove prosječne cijene stanova prema Studiji koju je izradio Ekonomski institut Zagreb.

Uzimajući u obzir da je u 2025. godini u tek 142 jedinice lokalne samouprave bilo zabilježeno dovoljno kupoprodajnih transakcija stanovima za izračun prosječne cijene stana, dok u preostalih 414 jedinica, ili nije bilo transakcija ili ih je bilo nedovoljno za izračun prosječne cijene, Ekonomski institut proveo je analizu kroz nekoliko faza istraživačkog procesa. Sve kako bi procijenio prosječne cijene u jedinicama u kojima nije moguće cijenu izračunati izravno iz podataka.

Ističe i kako su u svim fazama analize Ekonomskog instituta korišteni podaci informacijskog sustava eNekretnine. U analizu su uključene postignute cijene kupoprodaja stanova, pri čemu je za nekretnine u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) isti isključen jer upravo cijena bez PDV-a predstavlja osnovicu za utvrđivanje prava na povrat poreza u okviru Programa potpora za stjecanje prve stambene nekretnine.

Od 800 do čak 4.000 eura

Prosječne cijene stanova po županijama otkrivaju duboke regionalne razlike na hrvatskom tržištu nekretnina, od slavonskih općina gdje kvadrat stoji manje od 800 eura do elitnih jadranskih destinacija i centra Zagreba gdje se cijene penju prema 4.000 eura po četvornom metru.

Podaci jasno pokazuju da je blizina mora, turistička atraktivnost i razvijena infrastruktura presudna za visinu cijena. Obalni gradovi i otoci redovito prelaze 2.500 eura po kvadratu, dok kontinentalne i demografski slabije općine ostaju ispod 1.000 eura. Zaključak je da hrvatsko tržište nekretnina tako ostaje izrazito polarizirano, s jazom između najskupljih i najjeftinijih lokacija koji nikada nije bio izraženiji.

Apsolutni rekorder je Dubrovnik s prosječnom cijenom od 3.940 eura po kvadratu. Odmah iza njega je Opatija s 3.975 eura, dok su među najskupljima i Split (3.738 €), Rovinj (3.666 €), Malinska-Dubašnica (3.676 €), Krk (3.418 €) te zagrebački Centar (3.413 €) i Trnje (3.184 €).

S druge strane, najniže cijene bilježe se u istočnoj Hrvatskoj i dijelovima Like. Najpovoljniji kvadrati su u Gunji (675 €), Drenovcima (775 €), Markušici (767 €), Donjem Lapcu i Vrhovinama (712 €), kao i u nizu općina Sisačko-moslavačke županije gdje cijene iznose 744 eura. Zanimljivo je da razlika između najskupljeg Dubrovnika i najjeftinije Gunje iznosi čak 3.265 eura po kvadratu, gotovo šest puta više.

Papreno u Zagrebu i duž obale

U glavnom gradu cijene variraju ovisno o mikrolokaciji. Najskuplji je Centar (3.413 €), slijede Trnje (3.184 €), Maksimir (3.170 €), Donje Vrapče (3.065 €) te Trešnjevka (3.052 €). S druge strane, rubni dijelovi poput Adamovca, Blaguše, Kašine ili Vugrovca bilježe prosjek od 1.564 eura, dok su Sesvete na 1.828 eura. Zagreb tako pokazuje snažnu unutarnju polarizaciju – razlika između centra i pojedinih rubnih naselja prelazi 1.800 eura po kvadratu.

Istarska županija i Primorsko-goranska županija potvrđuju status najskupljih regija uz Dubrovnik i Split. U Istri prednjače Rovinj (3.666 €), Umag (3.054 €) i Novigrad (3.131 €), dok je Pula na 2.353 eura. U unutrašnjosti Istre cijene su osjetno niže, primjerice u Lanišću (1.484 €).

Na Kvarneru su, uz Opatiju, skupi i Krk (3.418 €), Omišalj (3.379 €), Cres (2.964 €) i Rijeka (2.699 €). No u Gorskom kotaru cijene padaju ispod 1.300 eura – primjerice u Vrbovskom (1.094 €) i Brodu Moravicama (981 €).

U Splitsko-dalmatinskoj županiji Split je na 3.738 eura, a visoke cijene bilježe i Bol (3.072 €), Omiš (2.995 €), Podstrana (2.786 €) i Kaštela (2.610 €). No u zaleđu, primjerice u Vrliki (1.022 €), Prološcu (1.106 €) ili Cisti Provo (1.079 €), cijene su gotovo triput niže. Sličan obrazac vidljiv je i u Zadarskoj županiji – Zadar je na 2.676 eura, Nin na 2.656 €, dok Gračac bilježi 970 eura.

Na kontinentu šaroliko

Osijek prednjači u istoku zemlje s 1.604 eura, dok se Đakovo (1.283 €), Našice (1.189 €) i Valpovo (1.160 €) drže oko 1.200 eura. No brojne općine u Osječko-baranjskoj županiji bilježe cijene od 812 do 942 eura. U Vukovarsko-srijemskoj županiji Vinkovci su na 1.328 €, Vukovar na 1.232 €, dok niz općina – uključujući Gunju (675 €) – znatno spušta prosjek.

Karlovac (1.681 €) i Ogulin (1.551 €) prednjače u Karlovačkoj županiji, dok su pojedine općine ispod 900 eura. U Krapinsko-zagorskoj županiji Krapina doseže 1.749 €, a većina ostalih gradova kreće se oko 1.430 eura. U Zagrebačkoj županiji Samobor (2.186 €) i Sveta Nedelja (2.089 €) prednjače, dok su najniže cijene u Žumberku (866 €) i Farkaševcu (950 €).

U Varaždinskoj županiji, cijena u gradu Varaždinu doseže 1.956 eura, dok se većina općina kreće između 1.167 i 1.401 eura. U Međimurju je Čakovec na 1.614 €, a ostale općine uglavnom između 1.069 i 1.244 eura. Koprivničko-križevačka županija pokazuje sličan raspon – Koprivnica 1.846 €, dok manja mjesta padaju ispod 1.100 eura.

Ako vas zanima prosječna cijena stanova u vašem mjestu, odgovor potražite u tablici: