Nove neobične zgrade blizu tramvajske pruge u Sarajevskoj: Zatražena dozvola u poznatoj ulici

Uz novi južni ulaz u Zagreb javljaju se projekti novogradnje. U ulici Kamenarka, tek nekoliko minuta od tramvajske pruge, jedan čeka dozvolu.

U i oko središta Zagreba više manje, parcele su izgrađene ili nisu građevinsko zemljište, tako da novi stanovi sve više niču u dosad neistraženim zonama. Primjećuje se širenje u smjeru istoka, kako sjeverno tako i južno od rijeke Save.

Očekivano, novogradnja planira i gradi i blizu najnovije tramvajske pruge u Zagrebu, uz proširenu Sarajevsku cestu kojom bi se uskoro trebalo početi prometovati, a kojom će provoziti i tramvaj. Pronašli smo dva projekta novogradnje u blizini tramvajske zone koji čekaju građevinske dozvole.

Uskoro bi trebao provoziti tramvaj

Od listopada 2024. godine traju radovi na proširenju Sarajevske ceste u Novom Zagrebu, a na toj prometnici gradi se i tramvajska pruga, s privremenim okretištem. Projekt se realizira za 25 milijuna eura, a dok će cesta biti duga 1.8 kilometara, skraćena pruga prije završetka vijadukta iznad Ranžirnog kolodvora bit će duljine od okvirno 1,6 kilometara. Kako smo već pisali, nova trasa tramvaja u Zagrebu privlači i investitore.

Dok je jedan projekt uz samu prometnicu pred završetkom, planova ima i nešto malo daljem, u Kamenarki. Arhitektonski ured 4uHa izradio je arhitektonsko rješenje za nove četiri zgrade u poznatoj ulici koja se još razvija.

Stambeni blok koji je izradio spomenuti ured izvojit će se po neuobičajenom idejom rješenju u kojemu će najdominantinija biti opeka, a drugačiji će biti i 'vanjski' skelet na pročelju boje cigle. Prema vizualizaciji, novogradnja će imati zelene krovove.

'Ugodan, ali fleksibilan prostor'

Kako se vidi na stranicama ureda, projekt osmišlja stambeno-poslovnu građevina, a izrađen je 2025. godine. Arhitekti rješenje opisuju kao 'suvremenu stambenu strukturu koja balansira između urbanog reda i prirodnog okruženja, stvarajući prostor ugodan za svakodnevni život, ali i dovoljno fleksibilan za različite životne scenarije'.

Objekti su, navode, oblikovani unutar izraženog konstruktivnog rastera koji postaje važan dio identiteta projekta. Zgrade će tako biti 'zaštićene' vanjskom rešetkom koja ne samo da je vizualno zanimljiva, već produbljuje prostor, stvarajući 'poluzatvorene eksterijere' naglašavajući odnos između privatnog i zajedničkog, kako piše na stranici 4uHa.

Nove zgrade neobičnih pročelja | foto: 4uHa (vizualizacija)

foto: 4uHa (vizualizacija)

Nekoliko minuta od tramvaja

Na stranicama arhitekata nije navedeno koliko će stanovi biti prostrani, ni koji broj stambenih jedinica se planira, hoće li se graditi podzemne garaže i slično, no na vizualizacijama je vidljivo da se uz objekte planiraju, barem konceptualno, park za odmor, staza za trčanje i street workout park. Ovi sadržaji bit će i više nego dobrodošli u ulicu koja je i dalje u početnom stadiju razvoja i nedostaju joj dodatni rekreativni sadržaji.

Inače, parcela oznake 309 na kojoj bi se moglo graditi nalazi se nekoliko minuta hoda od nove tramvajske pruge i proširene prometnice, a u smjeru istoka drugi su stambeni objekti izgrađeni u Kamenarki. Prema zemljišno-knjižnim podacima, vlasnik predmetne čestice površine od 6.551 kvadrat je Tomislav Zeko.

U Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) vidljivo je da je za istu parcelu pred sam kraj 2025. godine usvojen zahtjev kojim je od veljače ove godine postaje pravomoćna lokacijska dozvola za građenje zgrade mješovite namjene. Dozvolu izdaje Odsjek za prostorno uređenje projekata razvoja Grada Zagreba, u okviru Sektora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Usvojen zahtjev za lokacijsku dozvolu | foto: ISPU

Još pet zgrada kod Zapruđa

Nešto sjevernije, u neposrednoj blizini terminala Zapruđe, čini se, krajem 2025. godine, usvojen je i zahtjev za lokacijsku dozvolu za još jedan veći stambeno-poslovni projekt. Zahtjev je zaprimljen pred kraj kolovoza 2025. godine, a odnosi se na pet građevina pomalo neobičnog oblika. Svaka zgrada, kako izgleda u ISPU-u, sastoji se od dva volumena, jednog većeg i jednog manjeg.