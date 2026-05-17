Na Knežiji, nova zgrada na mjestu stare prizemnice: Gradilište bez ploče postavlja pitanja

Trešnjevka je i dalje jedno od najpoželjnijih naselja za kupiti stan. Zato ne čudi što stari objekti 'padaju' da bi ih zamijenile nove zgrade.

U jednom od najatraktivnijih zagrebačkih kvartova, na Knežiji smještenoj na području četvrti Trešnjevka jug, još jednu staru kuću zamijenit će nova zgrada. Takvu promjenu sve češće se može vidjeti u poželjnim gradskim zonama jer je praznih građevinskih parcela sve manje. Pogotovo na Trešnjevki gdje kvadrat novogradnje vrijedi i 6,5 tisuća eura, a izgrađenost je vrlo visoka.

U Ulici Ćire Truhelke, na broju 19 sada smo zabilježili početke još jedne takve transformacije, a na jednom forumu pronašli smo i kako će objekt izgledati. Jedini problem je što na gradilištu nismo uočili ploču s informacijama o tome što se gradi i tko stoji iza projekta. Inače, prema Zakonu o gradnji ploča mora biti istaknuta kod svake novogradnje, nadogradnje pa čak i kod uklanjanja građevine, u suprotnom je slučaj za prijavu komunalnom redarstvu.

Novo lice stare ulice

Na ovom mjestu na Google Mapsu je malena gradska prizemnica, no u stvarnosti, kuća je srušena da bi na njenom mjestu niknula novogradnja. Podić će se novi stambeni objekt s pet nadzemnih etaža kako se može vidjeti na renderima na koje smo naišli na jednom forumu, u postu koji se odnosi na lokaciju Ulica Ćire Truhelke 19. Na licu mjesta vidimo da je stari objekt uklonjen, a čini se i kako je već izlivena i temeljna ploča te je krenulo podizanje armiranobetonskih stupova za nadzemne etaže nove zgrade.

Jedino što na samoj lokaciji nismo uočili ogradu pa ni građevinsku ploču koja se uglavnom postavlja na ograđeno gradilište. Na njoj piše tko je investitor, tko projektant, a nekad je na ploči i vizualizacija građevine. Ploča za označavanje gradilišta je obvezna kod gotovo svakog gradilišta, a zašto i što ako je nema možete pročitati ovdje. Baš zbog toga što ploče u ovom slučaju nije bilo, nismo mogli potvrditi dodatne detalje o projektu. Na primjer, kada je otvoreno gradilište.

Na mjestu stare prizemnice

Kako se pak vidi u katastru, gradi se na izduženoj parceli oznake 4987, površine od 216 četvornih metara. Prema zemljišnoknjižnim podacima, kao vlasnik parcele zabilježen je Imkom, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu.

Zanimljive podatke otkriva Geoportal, gdje se vidi da je građevinska dozvola za novu gradnju zatražena u dva navrata - jer je prvi puta odbijena. Prvi puta zahtjev je podnesen početkom 2023., a odbijenica je stigla koji mjesec kasnije. Zahtjev je ipak prihvaćen godinu kasnije, usvajanjem zahtjeva u siječnju 2024. godine. Isto vrijedi za građevinsku česticu koja također ima taj status od siječnja pretprošle godine. O gradnji i prodaji stanova na internetu zasad nema informacija.

Izgleda da su izliveni temelji | foto: bauštela.hr (Bruno de Zan)