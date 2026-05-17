Obnova Titovih rezidencija: Vile iz 1950-ih nagrizao zub vremena, za sanaciju fasade i međukatne grede

Na raznim dijelovima vila u kojima je Tito obitavao na Brijunima danas se vide znakovi dotrajalosti. Državne nekretnine spremaju sanacije.

Državne nekretnine pokreću posao na vrijednoj vili na Brijunima. U ožujku smo izvijestili da je pokrenut postupak za sanaciju rezidencijalnih objekata na Brijunima, među kojima vile Brijunke. Sada se traži stručni nadzor sanacije terase i međukatne konstrukcije Bijele vile.

Sanacija u istočnom dijelu

Do 20. svibnja otvorene su prijave za provedbu usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije terase i međukatne konstrukcije na Bijeloj vili na Brijunima. Posao je procijenjen na 11 tisuća eura, a projekt uključuje sanaciju terase prizemlja i dotrajale međukatne konstrukcije, također u prizemlju.

U projektu piše da će radovi 'pokriti' pripadajuće slojeve, instalacije kao i podgled prema suterenu. Riječ je o objektu izgrađenom 1953. godine, a predviđeni zahvati izvodit će se u istočnom dijelu građevine.

Obnova i zamjena stare trske

U projektnoj dokumentaciji u javnoj nabavi pojašnjeno je da je postojeća konstrukcija terase izvedena kao sitnorebričasti strop, dok je završna obrada podgleda napravljena od trske i vapneno-cementne žbuke pričvršćene na dasku u podgledu armiranobetonskih rebara. Debljina žbuke iznosi oko pet do sedam centimetara, a u stropu su izvedene elektroinstalacije i rasvjetna tijela, kao i revizijski otvori ventilacijskog i klimatizacijskog sustava u blagovaonici i uredskim prostorijama.

Posebnost konstrukcije je da su prostori između armiranobetonskih rebara iskorišteni kao ventilacijski i klimatizacijski kanali. Dodatni limeni zračni kanali nalaze se u skladištu i prostoru s klima komorom. No, klima komora nije u funkciji već dugi niz godina, zbog čega je potrebno obnoviti i tehničke sustave povezane s ventilacijom i klimatizacijom.

Državne nekretnine spremaju obnovu i zamjenu dijelova konstrukcije, hidroizolacije, instalacija vode, kanalizacije i elektroinstalacija, kako bi se unaprijedilo stanje građevine i ispunili temeljni tehnički zahtjevi bez promjene njezinih postojećih gabarita ili namjene, a cijeli posao ne bi trebao predugo potrajati. vila Brijunka | foto: Državne nekretnine

Posao dijele dva izvođača

Napominjemo da je sanacija predviđena i u drugim dijelovima objekata kompleksa Bijele vile. Kako smo pisali u ožujku, investitor je pokrenulo sanaciju rezidencijalnih objekata na vili Brijonki. Ukupna vrijednost radova iznosi gotovo 94.000 eura s PDV-om, a većinu poslova dobila je tvrtka Hairli Gradnja, dok će pranje fasade obaviti tvrtka ZrinMatučec.

Radovi uključuju uklanjanje oštećene žbuke i stare boje zbog vlage, obnovu zidova i stropova, zaštitu od plijesni, postavljanje novih keramičkih pločica, zamjenu kuhinje i ugradnju električnih grijalica.

Na vili Brijunki planirani su građevinski i instalaterski radovi vrijedni oko 30.000 eura. Obnavljat će se prilazne i kamene staze, popravljati spušteni strop i zamjenjivati oštećene pločice te sanirati vodovodne i odvodne instalacije uz novu sanitarnu opremu.

Sređivanje fasade

Poseban dio projekta odnosi se na pranje fasade vile Brijunka. Čišćenje kamenih površina izvodit će se visokotlačnim mlazom vode bez agresivnih kemikalija, uz stroge konzervatorske uvjete jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru.

Brijunski rezidencijalni kompleks nastao je nakon Drugog svjetskog rata kao rezidencija Josipa Broza Tita. Bijela vila i Brijunka i danas služe za smještaj državnih gostiju, a u njima su tijekom godina boravili hrvatski predsjednici i svjetske zvijezde poput Angeline Jolie.