Savjeti koje morate uzeti u obzir kod kupnje starogradnje, ali i novogradnje: 'Ovo su najkvalitetnije zgrade'

Ako sto ili više godina stare zgrade koje krase zagrebački centar u vama izazivaju divljenje, sigurno ste svjesni i mana starije gradnje. Slično je to kao kupnja old-timera.

- Oni koji ih voze znaju točno zašto su ih odabrali, kaže nam arhitektica i licencirana agentica za nekretnine, Nejra Sitnić Milanović, vlasnica agencije Ofis za nekretnine.

S druge strane, nije ni novogradnja uvijek 'cvijeće'. Sitnić Milanović otkrila nam je na što točno obratiti pažnju kod prvog ulaska u noviju ili stariju nekretninu - ako niste stručnjak i ne znate na što pripaziti.

'Cijene se 4 metra visoki stropovi'

Naša sugovornica itekako zna o čemu priča jer je svoju agenciju 'Ofis' osnovala sad već prije 15 godina, a 'u nekretninama' je i znatno dulje. Kaže da za starogradnju ima strahopoštovanje. Ali i da ju, unatoč svim manama, odabiru i klijenti.

- Moji su klijenti spremni platiti više i stan i lokaciju i renovaciju zbog svega što to nasljeđe predstavlja, otkriva Sitnić Milanović.

Dodaje da se kod starogradnje cijene 'dodatna vrijednost u vidu četiri metra visokih stropova, velikih salonskih prostorija i reprezentativnih hodnika'. Naravno, tu je i lokacija. Ali, kad pristanu na dobro, klijenti kimaju i na 'loše', a najviše daju za renovaciju.

Kvalitetna renovacija košta

Agentica otkriva da je kvalitetno izvedena renovacija najskuplji dio ulaganja u starogradnju. Za tu investiciju morate biti spremni.

- Za kompletnu izmjenu instalacija, nove prozore, vrata, podove, keramiku, sanitarije, uređenje zidova te sve pripremne radove i korekcije unutar tlocrta izdvojit ćete oko 1.000 eura po četvornom metru, s uključenim materijalom i opremom, navodi agentica, uz napomenu da je to cijena za opremu srednjeg cjenovnog ranga. Dakle, može biti i skuplje. Hotel Palace - "gurtne" pridržavaju dio pročelja od pada; David Mandić | baustela.hr

Na jednu stvar baš treba paziti

Naravno, kod starogradnje nedostatak su često dotrajale zajedničke instalacije, ili pak neodržavani zajednički dijelovi zgrade - kao što su krov, lift ili fasada. Na prvi pogled može se ocijeniti kada su ti prostori kronično neodržavani. Sugovornica nam govori da je tu vrlo važno obratiti pažnju na iznos pričuve, jer dok može biti iznenađujuće visoka za veće stanove, loš je znak i kada je iznos minimalan.

Uz to, kod ulaska u stariji stan, morate se oduprijeti oduševljenju visokim stropovima i prostranim sobama koje bi vam mogle odvući pažnju, i svakako se raspitati o dimnjaku i bojleru. Ovo je važno kod etažnog plinskog grijanja jer ako u stanu 'stari' bojler trebat će prijeći na kondenzacijski, kako je propisano zakonom.

Tu se krije dodatni trošak na koji možda niste računali.

- Ovisno o katu na kojem se nalazite, raste i cijena. Sanacija dimnjaka, izrada dokumentacije, kupnja novog bojlera i etesti su dodatni trošak od oko 4.000 eura, upozorava agentica. Sitnić Milanović ima puno iskustva s adaptacijama | foto: privatna arhiva

Što nudi novogradnja?

Uz ove troškove, dobra lokacija stare nekretnine u centru mogla bi vam donijeti i glavobolje u vidu lošeg ili nepostojećeg parkinga. Svakodnevno kruženje oko bloka dok tražite mjesto neće biti toliki problem kod novogradnje, ali u većini slučajeva to mjesto ćete u novim naseljima i 'masno' platiti. Ne samo to već i brojne druge benefite novijeg stana.

- Stanovi u novogradnji imaju riješene parkinge, ali često i puno pripadaka koji se uračunavaju u visoku cijenu kvadrata, od ostava i garaža pa do velikih balkona neproporcionalnih kvadratima, govori Sitnić Milanović.

'Racionalni' tlocrti, ali i jedan plus

Dodaje da su tlocrti uglavnom vrlo 'racionalni' kako bi se postigao što veći profit.

-Ta racionalnost je takva da narušava kvalitetu života, smatra o stanovima za koje su poznati open-spaceovi te ponavljajući tlocrti na svim etažama, kao i već spomenuti preveliki balkoni za maksimalnu zaradu investitora.

Poznato je i da tlocrti u novogradnji ne daju važnost orijentaciji, provjetravanju pa tako kupaonice i kuhinje rijetko imaju prozore. S druge strane, kod starogradnje će vas mučiti parking, ali ćete možda 'dobiti' ostavu, garažu ili veliki balkon jer nisu upisani u vlasničke listove zbog čega se neće računati u ukupnu kvadraturu koja se prodaje, otkriva sugovornica.

'Otvorite sva vrata i prozore!'

A, iako u novogradnji s plaćenim kvadratima možete računati na manje kvarova, a isključuje se i pitanje dimnjaka, odnosno bojlera, umjesto instalacija ipak je važno pogledati 'sitnice'. Sitnić Milanović savjetuje pažljivu šetnju stanom u kojoj ćete zaviriti u svaki kutak. Napominje da ćete, pronađete li manjkavosti, imati pravo i na određene popravke.

- Otvorite sva vrata i prozore, tražite da se popravi sve što ne funkcionira savršeno, uzmite garancije za sve instalirane uređaje, pitajte prodavatelja za kontakte izvođača jer često brže i povoljnije rade dodatne usluge, savjetuje agentica.

- Nedavno je klijentica povoljno platila kuhinju i ormare jer je jedna firma radila sve stolarske stavke novim vlasnicima koji su ih angažirali pa su kolektivno dobili popust na količinu, kaže iz primjera. Sve ima pozitivne i negativne strane | foto: bauštela.hr, Nina Šantek

Na kraju odlučuje kupac

Dok sve očito ima svoje pluseve i minuseve te će isključivo kupac znati na koju žrtvu jest, a na koju nije spreman pristati, ipak postoji doba kada se gradilo 'po pravilima'. Savršena gradnja ne postoji, ali kada bi Sitnić Milanović morala odabrati jedno vrijeme, bile bi to osamdesete.

- Tehnologija u gradnji tada je dovoljno napredovala, propisi su bili strogi i nije se 'kralo' na materijalu, kaže, ističući kako je ovo nešto politički manje korektna izjava, ali i dobronamjeran savjet klijentima.

S druge strane, iz iskustva bi se suzdržala novije gradnje, odnosno devetesetih te ranih dvijetisućitih godina koje u stručnim krugovima i nisu poznate po poštenoj izvedbi. U žargonu se kaže da se u tim godinama najviše 'kralo na materijalu'.

- Čast izuzecima, to je bilo vrijeme bezvlašća, zaključuje sugovornica.

Svaki kvadrat nać će kupca

Kako ističe, svaki stan će svog kupca naći zbog čega i jest važno da postoji izbor. Bilo da se radi o novom stanu na periferiji, manje održavanoj staroj zgradi u centru, ili kućici u nekom od starijih gradskih naselja.