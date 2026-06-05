Prošli smo mostom Hercegovina, 100 m iznad kanjona Neretve: Vozilo se u samo jednoj traci

Prolaskom mostom Hercegovina, koji je trebao biti most Počitelj vozili smo po posebnoj regulaciji. Gradio se godinama, a planirao još duže.

Prošli smo 980 metara dugim mostom Hercegovina, izgrađenim na visini od oko 100 metara, 'na' kanjonu rijeke Neretve, a prizori su bili nevjerojatni. Na putu do Mostara, imali smo priliku prijeći most koji je dio autoceste A1 u Bosni i Hercegovini, a leži na tek dijelom izvedenoj dionici Počitelj-Zvirovići.

Podsjećamo, izgradnja je krenula u jesen 2019. godine, a nova infrastruktura službeno je puštena u promet 4. rujna 2024. godine. Kad smo prije koji dan onuda prolazili, na njemu je bila na snazi privremena regulacija, kako se činilo, zbog radova.

Podsjećamo da je most u posljednji tren dobio svoje sadašnje ime, a i ističemo da je riječ o najdužem objektu na Koridoru V c.

Fascinantan most iznad rijeke

Iznad predivnog kanjona rijeke Neretve, nedaleko od Čapljine kod mjesta Počitelj, početkom rujna 2024. godine otvoren je novi most Hercegovina. Praktički do samog otvaranja imao je naziv Počitelj zbog mjesta pored kojeg se nalazi. No, naziv je potom iznenada promijenjen. Mostom, točnije svih 11,7 kilometara autoceste u BiH koje povezuju s hrvatskom Dalmatinom prošli smo se na nedavnom putovanju u Mostar.

Da se približavamo mostu primijetili smo još prije ulaska u Tunel Počitelj, vrlo brzo nakon što smo se s Hrvatske A1 spojili na bosanskohercegovačku autocestu. Čim smo ugledali most, bili smo fascinirani strukturom koja se uzdiže iznad ogromnog i dubokog kanona, nad moćnom prirodom. No, odmah potom smo shvatili i da je na mostu na snazi privremena prometna regulacija.

Kako se čini, takozvana 'viseća skela' nalazila se na nama desnoj strani mosta, a voziti se moglo u samo jednoj kolničkoj traci. Osim našeg, za vrijeme prijelaska mosta nije bilo drugih vozila što je čak izazivalo blagi osjećaj nelagode.

Doduše, teren je bio nepoznat, a ovim putem prolazili smo prvi puta. Kako god da smo se na mostu osjećali, vrlo vrzo njegova trasa bila je iza nas. Napomenimo, za možda deset minuta (ako ne manje) na čvoru Počitelj odvojili smo se s autoceste koja tu završava.

Radovi znatno poskupjeli

Nakon naplatnih kućice izlazi se na državnu cestu (M-17) koja je u isto vrijeme veza do Čapljine, Međugorja i Mostara. Na povratku smo prošli istom rutom, a strana mosta kojom smo prolazili bila je otvorena za promet.

Podsjetimo, most Hercegovina, najatraktivniji dio kratke autocestovne trase na Koridoru V c kojom smo prošli, dio je poddionice Počitelj-Zvirovići. Ugovor za radove na toj podfazi potpisan je 20. lipnja 2019. godine, a gradilo se od početne stacionaže do mosta (tada mosta Počitelj) pa od mosta do Petlje Zvirovići.

Trasu je gradila tvrtka China State Construction Engineering Corporation Limited iz Kine, a vrijednost radova, prema JP Autoceste FBiH trebala je biti oko 56 milijuna eura. No, sve je na kraju bilo daleko skuplje. Prolazak mosta Hercegovina | foto: Bauštela.hr (Nina Šantek)

Problematični most

Zna se, samo most izgradio se za oko 33 milijuna eura. Kod izgradnje mosta bilo je nekoliko problema te, dok se trebalo izgraditi za 30 mjeseci gradnja je trajala preko pet godina.

U stvari, gradnja je završila u 2023., no prije puštanja u promet na mostu su se pojavile pukotine pa se tada 28 milijuna vrijednu konstrukciju moralo sanirati. Poslije te sanacije, konstrukcija je puštena u promet. Inače, dok je izgradnja krenula prije šest ili sedam godina, ideja za i projektiranje trase na Koridoru 5c započeli su mnogo ranije, početkom 2000-ih. U svakom slučaju, nadamo se da će kod idućeg putovanja biti izgrađen novi dio novog Koridora V c.

*Komentar je stav autorice i ne odražava nužno stav redakcije portala baustela.hr