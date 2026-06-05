Mlade arhitektice o realnosti posla: ‘Faks te nauči 10 posto, ostalih 90 moraš sam’

Što se događa kad arhitekt ima bolju ideju od investitora? Mlade arhitektice otkrivaju odgovor
Mlade arhitektice otkrivaju zašto inovacija u arhitekturi ne ovisi samo o ideji, nego i o strpljenju, psihologiji i investitoru.
12:10 5 d 31.05.2026
05. lipanj 2026.
Mladi studio Ninehertz Office probio se radom i društvenim mrežama, ali pravi izazovi stigli su tek nakon prvih projekata.
Arhitektura se mijenja, a s njom i lica, uredi i ideje koji oblikuju prostore oko nas. Kako se kaže - na mladima svijet ostaje, iako se mladima u ovoj branši nije nimalo lako probiti. Upravo jednu takvu priču ispričale su nam projektantica i projekt menadžerica Adrianna Prekpalaj te arhitektica i vlasnica studija Ninehertz Office, Dora Tomulić, koje su gostovale u našem bauštela.hr podcastu.
Riječ je o mladom studiju koji je nastao prije tri godine, a koji je svojim radom, prepoznatljivim pristupom, ali i snimanjem reelsa i TikTok videa za društvene mreže, došao do toga da pozivi i upiti stižu sa svih strana. No, ulazak u stvarni svijet arhitekture nije jednostavan. Prvi korak je osmisliti ime i vizualni identitet, a upravo je priča o tome kako je nastalo ime Ninehertz jedan zanimljiv trenutak Dorine inspiracije.
- Bilo mi je dobro da je nešto univerzalno, da smo svi zajedno unutar jedne kolektivne grupe gdje se svi dobro slažemo. Malo sam istraživala, mozak jako kreativno funkcionira na određenim frekvencijama, a 'devet' mi je bio dobar broj unutar spektra i tako je nastalo ime. S Trgovačkim sudom smo se natezali, pa je prevedeno na engleski i dodan je 'office', pojasnila je Dora.
Studij arhitekture tek je jedan korak prema velikom arhitektonskom svemiru u kojem se, kako kažu naše gošće, puno toga uči tek nakon fakulteta. Fakultet im je dao širinu razmišljanja, ali praksa je, priznaju, nešto potpuno drugačije.
- Moram priznati da sam se poprilično iznenadila kad sam krenula raditi. Ono što mi radimo unutar hrvatskih okvira mali je djelić onoga što smo radili na fakultetu. Ima puno stvari poput zakonodavstva, kojeg jako malo ima na faksu, od dobivanja građevinskih dozvola do svih tih procesa... Nisam se uspjela snaći na prvu, ali sam prihvatila da je to dio onoga što radimo i s vremenom je postalo u redu, pojasnila je Adrianna.
Što se događa kad arhitekt ima bolju ideju od investitora? Mlade arhitektice otkrivaju odgovor
Mlade arhitektice otkrivaju zašto inovacija u arhitekturi ne ovisi samo o ideji, nego i o strpljenju, psihologiji i investitoru.
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S druge strane, Dora ističe kako fakultet arhitekture ne treba gledati kao tehničku školu, već kao mjesto koje studentima daje način razmišljanja i širi pogled na prostor, projektiranje i struku.
- Naš faks je fakultet, nije tehnička škola. Postoji škola za arhitektonskog tehničara, gdje se uči tehničko crtanje, a akademija i fakultet služe više razmišljanju. Ljudi se žale da ih nitko nije pripremio za tržište, ali moraš se pripremiti i sam. Neki dio posla moraš sam odraditi, nije dječji vrtić. Faks ti daje jednu super širinu, gdje naučiš 10 posto, a onda iz drugih spektara moraš naučiti još 90 posto, rekla je Dora.
Dora dodaje i da se kasnije, kada naučiš sve što moraš znati, ponovno vraćaš u fazu u kojoj se možeš puno više igrati, ali ti nitko ništa neće dati na pladnju.
- Naša branša je jako široka. Postoje ljudi koji rade scenografiju, samo interijere, izloge za dućane, zakone ili rade na gradilištu. Ne postoji samo jedan klasičan put. Imaš jako interesantan skup znanja i možeš se promigoljiti u razne druge branše. Najbitnija stvar koju nas je naš faks naučio je ta širina razmišljanja. To je svima nama najbolje što smo uzeli od tamo, a pitanje je kako se tko s tim uspio snaći, pojasnila je Dora.
Na to se Adrianna nadovezala rekavši kako je najveći izazov upravo stalno učenje.
- Čovjek ne može znati sve o svemu kao što može znati puno o jednoj stvari. Taj proces u kojem moraš odlučiti što te zanima i izbrusiti znanje - tu se moraš postaviti, rekla je Adrianna.
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