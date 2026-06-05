Državna nagrada za poseban objekt u popularnoj zagrebačkoj stambenoj zoni, stvarno je izvan okvira

Pobjedničko arhitektonsko rješenje za novu ambulantu u Gračanima nedavno je realizirano. Stiže nagrada za uklapanje zdravstva u stambenu zonu.

Nagradu 'Vladimir Nazor' dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija kao godišnju nagradu za najbolja umjetnička ostvarenja. Dodjeljuje se za objavljena, izložena, prikazana ili izvedena djela, a u području arhitekture i urbanizma za 2025. godinu 'Nazor' je pripao arhitektima iz ureda njiric+ arhitektura za njihov projekt Ambulanta Gračani.

Nagrada za uspjeh u arhitekturi

Kako su napisali na društvenoj mreži Instagram, autorski tim u kojemu su Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za djelo 'Ambulanta Gračani' nagrađen je nagradom Vladimir Nazor. Arhitektonskom timu nagrada je dodijeljena za ostvarenje u području arhitekture i urbanizma.

- Nagradu 'Vladimir Nazor', koju dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, smatra se najvišim nacionalnim priznanjem za umjetnička ostvarenja. Svake godine dodjeljuje se za postignuća u književnosti, glazbi, filmu, likovnim i primijenjenim umjetnostima, kazališnoj umjetnosti te arhitekturi i urbanizmu, podsjetili su iz njiric+ arhitekata, zahvalivši Odboru i Ministarstvu kulture na ovom priznanju.

Najbolje uklopljeno u 'okruženje stambenog prostora'

Podsjetimo, nova ambulanta je izvedena prema pobjedničkom projektu na natječaju za idejno-arhitektonsko rješenje za zamjenski objekt Doma zdravlja Zagreb-Centar, Ambulantu Gračani. Rezultati natječaja objavljeni su početkom 2020. godine, a njiric+ arhitekti 'sjeli' su na prvo mjesto.

Prema odluci Ocjenjivačkog suda ponudili su najbolje rješenje za buduću ambulantu koja će se kvalitetno uklopiti u stambeno okruženje stambenog prostora, što je bio kriterij na natječaju. Kako su arhitekti naveli u obrazloženju rada, nazivom 'vila A' iskazali su namjeru oblikovanja javnog zdravstvenog objekta poput privatne stambene zgrade. Vizija nagrađena | foto: DAZ (njiric+)

Percepcija 'kuće u parku'

Prema vlastitom opisu rada, domestifikacija je sugerirana malim mjerilom te oblikovanjem malih volumena, kosim krovom, dimnjacima, uređenjem okućnice, odnosno vrta, ali i platnenim tendama, žardinjerama s pelargonijama. Dokidanjem institucionalnog karaktera kuće namjeravali su doprinijeti ugodnijoj percepciji zdravstvenog sadržaja i prihvaćanju novostvorenog javnog prostora, točnije ulaznog dvorišta, prolaza i vrta.

Kao treći element, arhitekti su dodali i vrt na istočnoj strani kojim su također sugerirali percepciju kuće u parku, odnosno voćnjaku. Njihov arhitektonski doprinos arhitekturi zdravstva u zoni podsljemena očito je prepoznata, a realizacija je privedena kraju na prijelazu iz 2025. u 2026. godinu.

Nakon završetka zgrade, početkom godine pisalo se da Ambulanta ipak još nije u potpunosti funkcionalna zbog nedostatka liječnika. Mjesni odbor navodio je i da je Grad obaviještavao o drugim problemima, a tada se još čekalo na potpuno otvaranje.