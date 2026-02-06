Bitka za derutni jednosobni stan u potkrovlju: Ova 34 kvadrata u Zagrebu htjeli su svi

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
26.02.2026
06. veljača 2026.
Održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na javni poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske K-5/25. Na natječaj je pristiglo 79 ponuda za 15 nekretnina u četiri grada od ukupno 21 nekretnine ponuđene u pet gradova, izvještavaju Državne nekretnine.
Najveći interes pokazali su kupci za jednosoban stan u potkrovlju ulice Kralja Zvonimira 86 u Zagrebu. Stan površine 34,37 kvadrata imao je početnu cijenu od 56.100 eura, a prema preliminarnim rezultatima najbolja ponuda iznosi 86.000 eura, što je približno 2.502 eura po kvadratu. Za ovu nekretninu predano je 25 ponuda. Ovdje treba reći i kako je stan u derutnom stanju, zidovi su ogoljeni, a podovi potpuno propali. Sretni dobitnik svakako će imati pune ruke posla.
Osim najzastupljenijih nekretnina u Zagrebu, natječajem su obuhvaćeni i manji stanovi: Grmoščica desna 28 (17,96 kvadrata, početna cijena 17.800 eura), Nova Cesta 72 – br. 3267 (19 kvadrata, 21.200 eura), Nova Cesta 72 – br. 3268 (26,31 kvadrata, 30.000 eura), Poljička 17 (25 kvadrata, 24.100 eura) i Prilaz Gjure Deželića 43 (19,09 kvadrata, 51.100 eura). Najveći poslovni prostor bio je na adresi Varšavska 13 / Gundulićeva 9, površine 74,16 kvadrata, s početnom cijenom od 188.000 eura.
Velik broj ponuda pristigao je i za garaže u Zagrebu. Garaža u Novom Zagrebu, Brune Bušića 7, površine 14,47 kvadrata, imala je početnu cijenu od 23.200 eura, a najviša ponuda bila je 50 posto veća. Dvije garaže na Svetom Duhu, površine 12,60 kvadrata, imale su početne cijene od 12.100 eura, a pristigle ponude iznosile su dvostruko i 150 posto više od početnih cijena.
Ponude su pristigle i za četiri od šest stanova u Dugoj Resi, stan u Karlovcu te poslovni prostor u Pločama. Jedini objekt bez ponuda bio je poslovni prostor u ulici Augusta Šenoe 7 u Bjelovaru.
Nakon provjere pristiglih ponuda, najpovoljnijim ponuditeljima bit će upućeni pozivi na sklapanje kupoprodajnih ugovora. Službeni rezultati natječaja K-5/25 bit će objavljeni na mrežnoj stranici Državnih nekretnina u rubrici Natječaji za prodaju nekretnina, gdje se nalaze i detalji o uvjetima prodaje te ostalim javnim pozivima.
