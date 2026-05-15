Atraktivna nekretnina bjelovarske tvrtke ide na dražbu: U igri poslovna zgrada i veliko zemljište na obali

Nakon što je tvrtka Adrias Kameno-betonski proizvodi završila u stečaju, na red je došla i prodaja njezine vrijedne nekretnine u Crikvenici.
Na atraktivnoj lokaciji u Crikvenici uskoro će se na sudskoj e-dražbi prodavati vrijedna nekretnina tvrtke Adrias Kameno-betonski proizvodi iz Bjelovara, nad kojom se vodi stečajni postupak. Riječ je o velikom kompleksu koji uključuje poslovnu zgradu i građevinsko zemljište ukupne površine gotovo 6.000 četvornih metara, a prodaja se provodi kako bi se namirili vjerovnici tvrtke koja je završila u stečaju.
Radi se o nekretnini koja je upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica, u zk. ul. 4259, k.o. Crikvenica, na katastarskoj čestici 3113/1. U zemljišnim knjigama vodi se kao 'kuća i dvorište', dok se u naravi radi o poslovnoj zgradi i građevinskom zemljištu ukupne površine 5967 četvornih metara.
Velika dražba na Jankomiru: Pripuz preuzeo milijunski dug, zemljište od 10.000 kvadrata ide na prodaju
Dug je izvorno bio prema Damiru Galetoviću, ali je on svoje potraživanje kasnije prenio na Petra Pripuza, koji je time postao novi vjerovnik.
09:56 16 d 29.04.2026
Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1.130.000 eura, dok je početna cijena za nadmetanje određena na 847.500 eura. To je ujedno i minimalni zakonski iznos ispod kojeg se nekretnina ne može prodati na prvoj dražbi. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura.
Važno je istaknuti kako procjembeni elaborat obuhvaća i trafostanicu upisanu u zk. uložak 6515, na čestici 3112/2, no ona nije predmet prodaje. Ipak, na dijelu zemljišta koje se prodaje HEP ima pravo služnosti kolnog pristupa trafostanici, kao i pravo prolaza podzemnih elektroenergetskih kabela.
Nekretnina je trenutno u zakupu, no zakup prestaje pravomoćnošću rješenja o dosudi kupcu. Također, nekretnina je opterećena razlučnim pravima u korist tvrtke Maritom Yacht Service, Republike Hrvatske i Grada Crikvenice.
Stečajni postupak vodi se pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, a u ime stečajnog dužnika postupa stečajna upraviteljica Paula Čandrlić Mesarić. Elektroničku javnu dražbu i tehnički dio prodaje provodi Financijska agencija (Fina). Drugim riječima, riječ je o klasičnoj stečajnoj prodaji u kojoj se imovina tvrtke prodaje kako bi se pokušala podmiriti dugovanja prema vjerovnicima.
Prva sudska e-dražba službeno počinje 12. svibnja 2026. godine u 15 sati, dok će samo nadmetanje trajati od 22. srpnja u podne do 6. kolovoza 2026. godine do 11:59 sati. Ako valjane ponude budu predane u posljednjih deset minuta nadmetanja, dražba će se automatski produžiti za dodatnih deset minuta.
Zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 113.000 eura najkasnije do 13. srpnja 2026. godine, a kupac je kupovninu dužan podmiriti u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Sud je odredio da se nekretnina prodaje po načelu 'viđeno-kupljeno', što znači da naknadni prigovori kupca nisu mogući. Kupac će, osim same kupovnine, morati podmiriti i sve poreze i pristojbe povezane s prodajom.
