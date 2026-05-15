Atraktivna nekretnina bjelovarske tvrtke ide na dražbu: U igri poslovna zgrada i veliko zemljište na obali

Nakon što je tvrtka Adrias Kameno-betonski proizvodi završila u stečaju, na red je došla i prodaja njezine vrijedne nekretnine u Crikvenici.

Na atraktivnoj lokaciji u Crikvenici uskoro će se na sudskoj e-dražbi prodavati vrijedna nekretnina tvrtke Adrias Kameno-betonski proizvodi iz Bjelovara, nad kojom se vodi stečajni postupak. Riječ je o velikom kompleksu koji uključuje poslovnu zgradu i građevinsko zemljište ukupne površine gotovo 6.000 četvornih metara, a prodaja se provodi kako bi se namirili vjerovnici tvrtke koja je završila u stečaju.

Radi se o nekretnini koja je upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica, u zk. ul. 4259, k.o. Crikvenica, na katastarskoj čestici 3113/1. U zemljišnim knjigama vodi se kao 'kuća i dvorište', dok se u naravi radi o poslovnoj zgradi i građevinskom zemljištu ukupne površine 5967 četvornih metara.

Što se točno prodaje?

Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1.130.000 eura, dok je početna cijena za nadmetanje određena na 847.500 eura. To je ujedno i minimalni zakonski iznos ispod kojeg se nekretnina ne može prodati na prvoj dražbi. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura.

Važno je istaknuti kako procjembeni elaborat obuhvaća i trafostanicu upisanu u zk. uložak 6515, na čestici 3112/2, no ona nije predmet prodaje. Ipak, na dijelu zemljišta koje se prodaje HEP ima pravo služnosti kolnog pristupa trafostanici, kao i pravo prolaza podzemnih elektroenergetskih kabela.

Nekretnina je trenutno u zakupu, no zakup prestaje pravomoćnošću rješenja o dosudi kupcu. Također, nekretnina je opterećena razlučnim pravima u korist tvrtke Maritom Yacht Service, Republike Hrvatske i Grada Crikvenice.

Tko vodi postupak?

Stečajni postupak vodi se pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, a u ime stečajnog dužnika postupa stečajna upraviteljica Paula Čandrlić Mesarić. Elektroničku javnu dražbu i tehnički dio prodaje provodi Financijska agencija (Fina). Drugim riječima, riječ je o klasičnoj stečajnoj prodaji u kojoj se imovina tvrtke prodaje kako bi se pokušala podmiriti dugovanja prema vjerovnicima.

Prva sudska e-dražba službeno počinje 12. svibnja 2026. godine u 15 sati, dok će samo nadmetanje trajati od 22. srpnja u podne do 6. kolovoza 2026. godine do 11:59 sati. Ako valjane ponude budu predane u posljednjih deset minuta nadmetanja, dražba će se automatski produžiti za dodatnih deset minuta.

Zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 113.000 eura najkasnije do 13. srpnja 2026. godine, a kupac je kupovninu dužan podmiriti u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Sud je odredio da se nekretnina prodaje po načelu 'viđeno-kupljeno', što znači da naknadni prigovori kupca nisu mogući. Kupac će, osim same kupovnine, morati podmiriti i sve poreze i pristojbe povezane s prodajom.