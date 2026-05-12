Nikako da krene uređenje najpoznatije ulice u centru Zagreba, a ni napuštenog gradilišta odmah pored

U unutarnjem dvorištu Vlaške 40 u centru Zagreba, skoro 20 godina stoji nedovršena zgrada. Čeka se pomak, ali i početak rekonstrukcije stare ulice.

Svakog časa, trebala bi krenuti rekonstrukcija jedne od najstarijih ulica u zagrebačkom Donjem gradu. U pitanju je Stara Vlaška koja je za automobile neprohodna od svibnja 2022., a rješenje za uređenje te ulice odabrano je u ožujku 2024. godine. U ožujku ove godine pokrenut je postupak nabave i za građevinske radove uređenja od 2,7 milijuna eura.

Iako nije odabran izvođač, jedinu ponudu poslala je tvrtka Tigra iz Zagreba. Još uvijek nisu odbijeni, ali ni prihvaćeni.

A dok bi 'cesta' trebala dobiti novo lice, u dvorištu na adresi Vlaška 40 čeka se i što će biti s nikad završenom zgradom koja je prošle godine bila pod povećalom medija. Projekt novogradnje započet je u 2008., a u međuvremenu je prošao kroz preinake, da bi danas ostao nezavršen i bez naznaka hoće li se ili neće nastaviti gradnja.

Neobično za dvorište u Donjem gradu

Na broju 40 u Vlaškoj ulici u Zagebu nalazi se dvokatna 'ugrađena' zgrada. Sagrađena je 1826. godine, a dao ju je sagraditi grof Drašković. Pravokutnog je tlocrta, s lučnim otvorima prema ulici za trgovine u prizemnom dijelu. Ova zgrada ima prolaz u karakteristično donjogradsko unutrašnje dvorište.

No, dok se u mnogim takvim dvorištima u centru Zagreba nalaze vrtovi, ovdje su parkiralište i drugi objekti. Tu je i nikad završena zgrada koja se prošle godine našla pod povećalom nekih medija, kada je bivša saborska zasupnica Gordana Rusak tvrdila da je riječ o primjeru bespravne gradnje.

Iako je prema Rusak problem bila dogradnja objekta za kat više u odnosu na predviđeno građevinskom dozvolom projekt je, kako se čini, stao bez naznaka hoće li radovi i kada ići dalje. Na tom mjestu zatekli smo nedovršenu dvokatnicu, ulaza zaštićenog rešetkasim željeznim vratima, a u prizemnoj etaži bili su parkirani automobili. U prizemlju parkiraju automobili | foto: bauštela.hr

Vlasnik tvrtka s istoka Zagreba

U katastru, ovaj objekt čini zasebnu česticu. Izgledom se ističe od okoliša budući da je riječ o nikad dovršenoj novijoj zgradi dvorištu ulice prepoznatljive po starijoj gradnji.

Predmetna čestica oznake 5945/3 se prostire na 543 četvorna metra, a u vlastovnici je na nekretninu kao jedini vlasnik upisana tvrtka Urbana gradnja iz Sesvetskog Kraljevca. Tvrtka je registrirana u Ulici Pere Pirkera II, odvojak 11, a bavi se građenjem stambenih i nestambenih objekat te je osnovana 2019. godine.

Gradilo se godinama i 'u razmacima'

Oni stoga nisu započeli gradnju, budući da je prema podacima na Geoportalu lokacijska dozvola zatražena 15. siječnja 2008. godine. Tada je zatražena promjena namjene i uporaba građevine koja je prema istim podacima odbijena.

Idući podatak u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, je usvajanje zahtjeva za Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole. Zahtjev je zaprimljen 3. veljače 2023. godine, a datum rješavanja je 3. listopada 2024. godine. Napušteno gradilište u Vlaškoj ulici u Zagrebu | foto: bauštela.hr Vlaška | foto: bauštela.hr

Bilo je kontroverzi

Podsjetimo, ova lokacija se prošle godine našla u središtu kontroverze, navodno zbog bespravne gradnje. Prema informacijama koje su prenosili mediji, objekt je po izvornim planovima trebao imati podrum, prizemlje i jedan kat. No, naknadno je ovdje krenula nadogradnja, o čemu su u travnju 2025. izvještavale za vecernji.hr Ida Balog i Lucia Palinić.

Da je dozvola iz 2008. godine za izvorno predviđeni objekt istekla 2013. godine, kao i da je investitor sedam godina kasnije započeo izgradnju veće stambene zgrade, tvrdila je bivša saborska zastupnica, Gordana Rusak.

Kako je navela, unatoč tome što glavni projekt za koji je ranije postojala dozvola predviđao drugačije gabarite, nadležni Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove unatoč nepravilnostima izdao je građevinsku dozvolu, tvrdila je Rusak prije godinu dana otkad se, po svemu sudeći, na gradilištu ništa nije promijenilo.

Iščekivanje na Staroj Vlaškoj

Uz to, u Geoportalu se vidi da je u 2022. godini usvojen zahtjev za građevinsku dozvolu u Vlaškoj ulici 40, za objekt stambene namjene - za česticu 5945/3. Unatoč usvajanju zahtjeva, gradilište do danas ostaje 'netaknuto' i nezavršeno, a u prizemlju objekta parkiraju automobili. Dojam je da je gradilište napušteno, a oko zgrade nije bilo ni znakova građevinske ploče, osim ako ju nismo uočili.