Ovo je početna cijena za halu, terene, igrališta i parking na 7.000 kvadrata, vrijedi još jako kratko

Do 7. svibnja traje nadmetanje za sportski kompleks Concordia u Klanječkoj ulici u Zagrebu, u kvartu Trešnjevka. Odluka o prodaji donesena je 26. studenog 2025., a dražba je pokrenuta 10. veljače. Nadmetanje je pak otvoreno 22. travnja, te samo što nije završilo. Dotad vrijedi iznos od 2,5 milijuna eura za glavni objekt i okolne sportske terene, od ukupno 7.000 kvadrata. Procijenjena vrijednost nekretnina je viša, a iznosi 3,3 milijuna eura.

Sedam čestica na 7.000 kvadrata

Trgovački sud u Zagrebu donio je 26. studenoga 2025. godine Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu stečajne mase iza tvrtke Garmenjak u stečaju te društva Končar-Turs, u okviru ovršnog postupka koji je pokrenula austrijska banka BKS Bank AG. Banka je prijedlog za ovrhu podnijela temeljem ovršne isprave radi naplate tražbine, a sud je odlučio da će se nekretnine prodavati putem elektroničke javne dražbe koju provodi Financijska agencija (Fina).

Na dražbi će se prodavati rekreacijski centar u Klanječkoj ulici 37A u Zagrebu, odnosno kompleks koji obuhvaća sportsku halu, teniske terene, igrališta, parkiralište, put i dvorišta. Riječ je o sedam katastarskih čestica ukupne površine od oko 6.900 četvornih metara, upisanih u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u katastarskoj općini Nova Trešnjevka. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina.

Uskoro završava nadmetanje | foto: SC Concordia

Moguća četiri nadmetanja

Sud je ukupnu vrijednost nekretnina procijenio na 3.316.593,27 eura, a prema odluci suda, nekretnine se na prvoj dražbi ne mogu prodati za manje od tri četvrtine utvrđene vrijednosti, odnosno ispod približno 2,49 milijuna eura. To je ujedno i poletna cijena nadmetanja koja vrijedi još vrlo kratko.

Na drugoj dražbi minimalna cijena iznosi polovicu procijenjene vrijednosti, na trećoj četvrtinu, dok bi na eventualnoj četvrtoj dražbi početna cijena bila simbolični jedan euro. No, moguće je da će se nekretnine prodati i odmah. Ako pak ni četvrta dražba ne uspije, razlučni vjerovnici odlučivat će o daljnjoj sudbini nekretnina piše u pripadajućoj dokumentaciji.

Na dražbi mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje prethodno uplate jamčevinu u visini 10 posto procijenjene vrijednosti nekretnina. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, navedeno je. Kupac koji ponudi najvišu cijenu mora ostatak kupovnine uplatiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi, dok u protivnom nekretnina može biti dosuđena sljedećem ponuditelju prema visini ponude. O svemu smo pisali i na početku dražbe.