Novi izgled Stare Vlaške: Za posao se javila samo jedna tvrtka, bez konkurencije bi moglo brže

Stara Vlaška postala je pješačka zona u 2022., nakon čega se krenulo ozbiljnije pričati o njenom preuređenju. Radovi bi mogli krenuti na ljeto.

Krajem ožujka 2024. godine odabran je novi izgled Stare Vlaške, a zatim je u ožujku ove godine pokrenut i natječaj za cjelovito uređenje te ulice. Rekonstrukcija ovog dijela Vlaške izvest će se za 2,7 milijuna eura, a iako još nije odabran izvođač, zna se da je stigla samo jedna ponuda. Da je realizacija sve bliže pokazuje i otvaranje natječaja za nadzor.

Stara ulica dobiva novo lice

Kako smo pisali prije skoro točno dvije godine, Stara Vlaška uredit će se prema viziji pobjedničkog rada arhitektonskog ureda Atmosfera. Ocjenjivački sud dodijelio im je prvu nagradu, a projekt je predvidio novo lice za površinu od 4.036 kvadrata u centru Zagreba. Inače, od 2022. Stara Vlaška je pješačka zona.

Radit će se u toj te u Ulici Jurja Branjuga, a glavni zahvati bit će zamjena asfalta kamenim pločama, uklanjanje rubnjaka, ali i izgradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda u Branjugovoj. Uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje, a detaljnije o planiranim zahvatima možete pročitati ovdje. Stara Vlaška | foto: Grad Zagreb

Nema konkurencije

Koliko brzo će krenuti preuređenje, ovisi o brzini donošenja odluke o izvođaču - čini se da je iza ugla. Zasad su otvorene ponude o odabiru izvođača, a zapisnik otkriva da je stigla samo jedna ponuda tako da se tu ponudu može prihvatiti ili odbiti.

Jedinu ponudu za rekonstrukciju stare zagrebačke ulice poslala je tvrtka Tigra, sa sjedištem u Ivanićgradskoj ulici u Zagrebu. Cijena nije sporna jer će graditi za iznos procijenjene vrijednosti - dakle 2,7 milijuna eura bez uključenog PDV-a, odnosno 3,38 milijuna eura s PDV-om.

Budući da su ponude otvorene 8. travnja 2026. godine, a rok na izjavljivanje žalbe je 10 dana od tad, ako žalba nije podnosena uskoro se može očekivati i donošenje Odluke. Nakon Odluke o odabiru proteć će dodatni 10 dana za žalbe, no žaliti se ne može konkurencija jer je - nema.

Traži se i nadzor

A jednom kad krenu radovi, predviđeni rok za izvedbu je prilično kratko, tri mjeseca od uvođenja u posao. Radove između Vlaške-Branjugove i Palmotićeve treba i nadzirati, a 22. travnja otvoren je natječaj za stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela Vlaške ulice. Posao je procijenjen na 80.000 eura.

Nadzor bi se trebao provoditi oko pet mjeseci od trenutka uvođenja u posao, a zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti na natječaj do 12. svibnja. Uzimajući sve to u obzir, radovi na Staroj Vlaškoj najranije se mogu očekivati u lipnju.