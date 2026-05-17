Prodaju rabljeni građevinski materijal, cijena pada: Kamen i metalne konstrukcije za bagatelu

Opća bolnica Zadar raspisala je četvrti natječaj za prodaju kamena i metalnih konstrukcija preostalih nakon ciljanog rušenja unutar kompleksa.

Građevinski materijal najčešće se nabavlja od specijaliziranih dobavljača, no u ovom slučaju na tržištu se pojavila neuobičajena ponuda. Opća bolnica Zadar ponovno je raspisala natječaj za prodaju kamena i metalnih konstrukcija preostalih nakon uklanjanja zgrade bivšeg zaraznog odjela, što građevinskom sektoru otvara mogućnost nabave rabljene građe izravno od javne ustanove.

Budući da je riječ o već četvrtom pokušaju prodaje, vidljivo je i dodatno prilagođavanje uvjeta, ponajprije kroz snižavanje početnih cijena kako bi se povećao interes potencijalnih kupaca. Podsjetimo, predmet natječaja je prodaja korištenih masivnih klesanih kamenih elemenata i metalnih konstrukcija, razvrstanih u četiri grupe.

Što se prodaje

Grupa 1 obuhvaća prodaju masivnih kamenih blokova prekrivajuće površine 394,97 četvornih metara, a početni iznos sada iznosi 19.900 eura s PDV-om. Grupa 2 uključuje masivne kamene okvire otvora i pragove ukupnog volumena od 7,52 kubična metra, koji se prodaju po početnoj cijeni od 2.800 eura.

U Grupi 3 nalaze se masivni kameni vijenci ukupnog volumena od 16,66 kubičnih metara, s početnom vrijednošću od 11.500 eura. Grupa 4 obuhvaća metalne konstrukcije, ukupno 80 komada kvadratnog profila dimenzija 100x100 milimetara (debljina stijenke 15 mm, cinčano, duljine od 120 do 330 centimetara, s poprečnim šipkama), a početna cijena za ovu grupu iznosi 6.100 eura.

građevinski materijal | foto: screen shot javna nabava OBZ

Cijena pada

Usporedbom aktualnog i natječaja iz listopada 2025. vidljivo je daljnje snižavanje početnih cijena za sve grupe materijala. Trend jasno pokazuje kontinuirano prilagođavanje cijena kako bi se povećao interes potencijalnih kupaca i uspješno realizirala prodaja materijala koji se već dulje vrijeme nalazi u ponudi.

U aktualnom, četvrtom natječaju Grupa 1 ponuđena je po početnoj cijeni od 19.900 eura s PDV-om, dok je na trećem natječaju iznosila 23.300 eura. Grupa 2 pala je s 3.600 na 2.800 eura, Grupa 3 s 13.500 na 11.500 eura, a Grupa 4 s 7.300 na 6.100 eura.

Tko može kupiti

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja se provodi putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Građevinski materijal prodaje se prema zatečenom stanju, po potpisu kupoprodajnog ugovora i nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Kupnja se obavlja po načelu 'viđeno – kupljeno', što isključuje mogućnost naknadnih prigovora kupca.

Svi zainteresirani ponuditelji mogu razgledati materijal svakog radnog dana od 7 do 15 sati, uz prethodnu najavu, sve do isteka roka za predaju ponuda. Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 15. svibnja.

Jamstvo i odabir

Jamstvo za ozbiljnost ponude za Grupu 1 iznosi 400 eura, za Grupu 50 eura, za Grupu 3 250 eura, a za Grupu 150 eura. Potencijalni kupci trebaju računati i na dodatne troškove, budući da sve manipulativne troškove poput utovara, prijevoza i otpreme snose sami.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži i najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istim, ujedno i najvišim iznosom, prednost će imati ona koja je ranije zaprimljena prema evidenciji urudžbenog zapisnika Opće bolnice Zadar.