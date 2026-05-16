Novi vrelovodi, velike pumpe i čelični mostovi: Ovako će TE-TO Zagreb dobiti novu infrastrukturu

Pred TE-TO Zagreb nalazi se jedna od najvećih rekonstrukcija toplinskog sustava posljednjih godina, projekt kojim se želi povećati kapacitet grijanja Zagreba i pripremiti infrastruktura za buduće širenje mreže prema istočnim dijelovima grada. Riječ je o zahvatu koji uključuje izgradnju nove pumpne stanice, rekonstrukciju postojećih vrelovoda, nove cijevne mostove i modernizaciju sustava koji već desetljećima opskrbljuje velik dio Zagreba toplinskom energijom. Posao izrade glavnog projekta i pripreme dokumentacije dobio je Ekonerg, a vrijednost ugovora iznosi gotovo 500 tisuća eura.

Nova pumpna stanica kao ključ budućeg razvoja

Glavni dio projekta odnosi se na izgradnju potpuno nove pumpne stanice koja će raditi paralelno s postojećim sustavom unutar TE-TO Zagreb. Današnji toplinski sustav već sada radi vrlo blizu svojih maksimalnih kapaciteta, a očekuje se dodatni rast potreba za grijanjem zbog širenja mreže i priključenja novih dijelova grada. Upravo zato planira se nova infrastruktura koja će omogućiti snažniji i stabilniji protok vruće vode prema toplinskim mrežama Zagreba.

Nova pumpna stanica bit će smještena istočno od postojećih postrojenja, na slobodnoj površini unutar kompleksa TE-TO Zagreb. Objekt će imati industrijski karakter, a planirana građevina obuhvatit će prostor za velike pumpe, elektroenergetska postrojenja i prateću opremu. Važno je naglasiti da se cijeli zahvat izvodi unutar postojećeg energetskog kompleksa, bez potrebe za širenjem parcele ili gradnjom novih prometnica.

U građevinskom smislu to znači izvođenje novih temelja, armiranobetonskih konstrukcija i čeličnih nosača za cjevovode, ali i prilagodbu postojeće infrastrukture kako bi novi i stari sustav mogli raditi zajedno bez prekida opskrbe.

rekonstrukcija cjevovoda, TE-TO Zagreb | Foto: Canva, eojn

Nova mreža cjevovoda i rekonstrukcija sustava

Jedan od tehnički najzahtjevnijih dijelova projekta odnosi se na rekonstrukciju postojećih vrelovoda i izgradnju novih cijevnih mostova. Novi cjevovodi povezivat će pumpnu stanicu s blokovima K i L, budućim električnim kotlovima te postojećom toplinskom mrežom grada. Cijevi će se voditi preko velikih čeličnih konstrukcija visine oko pet metara, uključujući prijelaze preko internih prometnica unutar pogona.

Laički rečeno, projekt praktički stvara novu 'glavnu arteriju' toplinskog sustava Zagreba. Kroz nove cjevovode transportirat će se veće količine zagrijane vode prema potrošačima, ali uz veću sigurnost i manji rizik od zastoja. Istovremeno će se rekonstruirati i sustav nadopune vrelovoda, odnosno sustav koji održava potrebnu količinu vode i tlak unutar mreže. Planirana je ugradnja novog spremnika volumena 1.500 kubika te novih pumpi većeg kapaciteta koje će omogućiti sigurniji i stabilniji rad cijelog postrojenja.

Posebna pažnja posvetit će se mogućnosti paralelnog rada stare i nove pumpne stanice. To znači da će obje stanice moći istodobno sudjelovati u opskrbi toplinskog sustava, ali i međusobno preuzimati dio opterećenja u slučaju povećane potrošnje ili eventualnih kvarova. rekonstrukcija cjevovoda, TE-TO Zagreb | Foto: Canva, eojn

Veliki strojarski i elektroenergetski zahvati

Projekt uključuje i opsežne strojarske i elektroenergetske radove. U novoj pumpnoj stanici bit će ugrađene velike industrijske pumpe kapaciteta većeg od 4.000 kubika vode na sat po pumpi, dok će njihov rad biti reguliran modernim frekvencijskim sustavima upravljanja. Time će se omogućiti preciznije upravljanje potrošnjom energije i učinkovitiji rad sustava.

Zbog velike snage opreme predviđa se i proširenje elektroenergetske infrastrukture, uključujući novu trafostanicu ili nadogradnju postojećeg sustava napajanja. Uz to će se izvoditi novi kabelski razvodi, sustavi ventilacije, rasvjete, zaštite od požara i automatizacije koji će omogućiti daljinsko upravljanje i nadzor cijelog postrojenja.

Projekt je zamišljen kao temelj budućeg razvoja toplinskog sustava Zagreba. Osim nove pumpne stanice, predviđena je i buduća izgradnja električnih kotlova te novog akumulatora topline koji bi omogućio dodatnu stabilnost sustava i učinkovitije korištenje proizvedene energije.