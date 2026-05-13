Na prodaju zgrada u Dubravi: U najpopularnijoj je ulici na istoku Zagreba, kvadrat sitnica

Avenija Dubrava se mijenja pa ne čudi da se u oglasu u toj ulici nađu i cijele zgrade. Kvadrat nije skup, ali se ne zna u kakvom je stanju objekt.

Nije često da se kupuju ili prodaju čitave zgrade. No, kako se grad razvija, nije opet ni toliko neobično vidjeti da starija, nešto manje raskošna zdanja dobivaju modernije zamjene.

Isto se događa na Aveniji Dubrava, najprometnijoj ulici na istoku Zagreba. Dok se pojedine nekada prazne parcele polako popunjavaju, izgleda i da bi starije stambeno-poslovne objekte uskoro mogle zamijeniti nove građevine. Na primjer, na broju 30, blizu tramvajskog terminala.

Nekretnina ima dozvole i priključke

Deset soba na pet etaža koje se prostiru na 1.468 četvornih metara, na zemljištu od 927 kvadrata nedaleko od okretišta Dubrava. To nudi nekretnina na poznatoj zagrebačkoj aveniji odnedavno oglašena za prodaju. Prodavatelj navodi da nudi nekretninu s kojom je sve 'uredno', odnosno koja ima vlasnički list te građevinsku i uporabnu dozvolu.

Ima i pristup za osobe s invaliditetom, priključak na gradski plin, vodovod i kanalizaciju, što je podatak koji sigurno želite znati dajete li na novu nekretninu 2,4 milijuna eura za koliko se prodaje ova stambeno-poslovna zgrada. S druge strane, moguća je i zamjena za drugu nekretninu, a preračunate li vrijednost na kvadrate, ispada da se prodaje po 1.600 eura po četvornom metru, stoji u oglasu.

Ulica se mijenja

Ipak nisu poznati godina izgradnje, ni energetski razred, ali je moguće i da će ovu priliku iskoristiti investitor koji će postojeći objekt ukloniti u svrhu izgradnje novog objekta u dopuštenim gabaritima. Takav ishod može se očekivati na najprometnijoj ulici na istoku Zagreba, prepunoj sadržaja koju je posljednjih godina preobrazio niz novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Prema zemljišno-knjižnim podacima, vlasništvo je podijeljeno na četiri suvlasnička dijela među članovima obitelji, a na građevini nema tereta. Razlog prodaje u oglasu nije naveden, a nekretnina bi po svemu sudeći mogla 'planuti' za koji dan.