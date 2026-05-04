Rekonstrukcija ulice na istoku Zagreba: Proširenje, produžetak, a možda i tramvaj, Grad 'izvukao' dozvolu

Grad Zagreb dobio je lokacijsku dozvolu za proširenje jedne od dvije najveće ulice u Dubravi. Prema GUP-u ona je glavna ulica, postoji i opcija pruge.

Uz produžetak, Ulica Rudolfa Kolaka u zagrebačkoj Dubravi trebala bi se i proširiti. Početkom prošle godine, Grad Zagreb zaključio je natječaj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju te ceste, a u međuvremenu su ishodili i lokacijsku dozvolu.

Promjene predviđaju proširenje ulice, sve do Dankovečke, odakle se pak gradi produžetak u smjeru Sesveta. Zahvat bi ovu prometnu žilu kucavicu trebao pretvoriti u glavnu gradsku ulicu, poštujući definiciju te vrste prometnice.

Tehnička dokumentacija spremna?

Planove otkriva Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije, posla za koji je Grad Zagreb odabrao izvođača još početkom 2025. godine. Za izradu dokumentacije za proširenje i prilagodbu Kolakove, jedne od dvije najveće i najprometnije ulice u zagrebačkoj Dubravi, potpisan je ugovor s tvrtkom Elipsa SZ, u vrijednosti od 54.000 eura, bez uključenog PDV-a.

Izrada dokumentacije ugovorena je 24. siječnja 2025. godine, na rok izvedbe od samo šest mjeseci tako da je za očekivati da je projektna dokumentacija odavno bila spremna za nove korake na ovoj važnoj ulici. Zatim je promijenjena prvotna cijena, a ugovorom je porasla za 15.000 eura, odnosno na 69.900 eura, bez PDV-a.

Kako piše u projektu naručitelja Grada Zagreba, Elipsa SZ trebala je pripremiti dokumentaciju za zahvat na potezu od Avenije Gojka Šuška do Dankovečke ulice. Prema GUP-u Grada Zagreba, ovaj dio kategoriziran je kao glavna gradska ulica s koridorom širokim između 30 i 43 metra. U skladu s tim, u dostupnom koridoru potrebno je optimizirati prometne površine različitih namjena, a tu su uključene tramvajska pruga, dvosmjerni kolnik, nogostup, biciklistička staza, također obostrana i drugi elementi.

Nova trasa Kolakove | foto: ISPU, snimka zaslona

Trasu treba 'ujednačiti', dodati mogućnost pruge

A kako će točno po novome izgledati Kolakova? U trenutnom stanju, njen trenutni profil nije konzistentan, odnosno nije podjednako širok. Na toj ulici stoga se ne može ni zamisliti tramvajska pruga koja - iako nije obveza - kod proširenja postaje opcija. A za to se mora osigurati i potrebni koridor između kolnih traka.

Za planirane promjene, svakako je nužno proširivanje, ili barem usklađivanje širine ceste, kao što je to slučaj i kod priprema za prilagodbu Ulice grada Vukovara u Zagrebu.

Dok se u Katastru nužno ne vidi plan promjena, proširenje Kolakove vidljivo je u Geoportalu. Okretište Dubec | foto: ZET

Promjena za 67 čestica: Dozvola je tu

Na stranici Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) vidljivo je da će se, iako će neki dijelovi trase ostati nepromijenjeni dimenzijama, trasa u velikom dijelu ujednačiti po širini, što je i nužno kad se uzmu u obzir planirani zahvati. Nadalje, u sustavu se vidi i da je za cijelu duljinu planirane rekonstrukcije u Gradu zaprimljen zahtjev za lokacijsku dozvolu. Zahtjev je stigao 11. rujna 2025. godine, a riješen je još u prosincu prošle godine.

Aktom koji je arhivirao Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, zahtjev za dozvolu odnosi se na 67 katastarskih čestica na području katastarske općine Dubrava. Prema neslužbenim informacijama na forumima na temu graditeljstva, još ih treba izvlastiti. Vrsta zahvata, kako je navedeno u ISPU-u je rekonstrukcija građevine, infrastrukturne namjene prometnog sustava, a kad bi mogli krenuti radovi - Grad još mora otkriti.