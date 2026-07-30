Novi zagrebački Manhattan pored rotora: 'Crni monolit' bit će na zapadnom pragu grada

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11:39 23 d 07.07.2026
30. srpanj 2026.
'Crni monolit' nova je zgrada koja bi se trebala graditi uz remetinečki rotor u Zagrebu. Za ovaj zahvat je i svježe odobrena građevinska dozvola.
Nova ogledna točka vrlo brzo nakon što se sa zapadne strane uđe u Zagreb postat će staklena poslovna zgrada 'Crni monolit'. U objavi na društvenoj mreži Instagram, arhitekti iz studija OCD Arhitekti pišu da će građevina biti 'na samom pragu' grada, a šira lokacija u budućnosti bi mogla postati nova poslovna zona na zapadu Zagreba. Za ovaj zahvat odnedavno je odobren i zahtjev za građevinsku dozvolu.
U zapadnom dijelu Zagreba, sjeverozapadno od rotora, u zoni omeđenoj naseljima Lanište, Savski Gaj te Kajzericom niknut će crni stakleni poslovni toranj. U objavi na Instagramu, OCD Arhitekti opisali su novu građevinu koju ćemo gledati odmah nakon ulaska u grad.
- Njezin skulpturalni volumen rastače se kroz niz promjenjivih oblika, stvarajući suptilan osjećaj kretanja unutar inače monolitne figure. Obavijena kontinuiranom tamnom staklenom fasadom, zgrada hvata promjene svjetlosti, neba i urbanog krajolika, dopuštajući refleksiji i transparentnosti da redefiniraju njezin izgled tijekom dana. Rezultat je arhitektura koja je istovremeno čvrsta i efemerna - prostorni marker (landmark) čiji je identitet oblikovan koliko njezinom formom, toliko i atmosferom koju reflektira, napisali su uz napomenu da je projekt nastao u partnerstvu s Draženom Plevkom iz studija Plan četiri.
Iz objavljenih vizualizacija dobiva se dojam da je riječ o parceli ispred McDonald's Rotor, oznake 767. Iz zemljišno-knjižnih podataka se vidi da je vlasnik čestice Renaissance Business Center, sa sjedištem u Zagrebu.
Renaissance Capital, stoji na stranici tvrtke, je postati vodeći holding u regiji koji prepoznaje prilike za investicije u različite sektore i tvrtke. Jedan od razvojnih projekata u koje su bili uključeni je i investicija u Petrinja Chicken Company, no uz ulaganje u projekte proizvodnje grane, tvrtka ulaže u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao i u razvoj biopostrojenja. Kroz podružnicu Renaissance Real Estate, može se vidjeti na njihovoj stranici, uključeni su i u poslovanje nekretninama, a 'Crni monolit' mogla bi biti njihova nova investicija.
U Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) vidi se da je za predmetnu parcelu u svibnju ove godine usvojen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Zahtjev je zaprimljen još prije godinu dana.
Napomenimo, da bi ova zona za par godina mogla postati još jedan mali zagrebački Manhattan, pokazuje i to što se na parceli zapadno od planiranog 'monolita' već gradi nova centrala tvrtke Spar. Zgrada bi trebala biti završena u prvoj polovici 2027. godine, a više o tom projektu možete pročitati ovdje.
Isto tako, u više navrata uz rotor se trebala graditi i Jarun panorama, jedan od najvećih stambeno-poslovnih zahvata u Zagrebu. Iako investitor po dosadašnjim informacijama ima riješene imovinsko-pravne odnose i potrebne dozvole, o izgradnji se priča oko dvadeset godina. Jedan od ovih nebodera - najviši - imao bi 38 katova, a dio javnosti kod tog projekta smetala je upravo visina. Posljednji put o 'panorami' smo pisali ovdje.
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