Prvo širenje Islamskog centra u Zagrebu nakon 80-ih: Ključna dozvola 'na čekanju', a ovo je lokacija

Lokacijska dozvola za novi Odgojno-obrazovni centar na Borovju je odobrena, a građevinska je 'na čekanju'. Parcela je u vlasništvu Islamske zajednice.

Zagreb će dobiti veliki Islamski centar, koji će obuhvatiti Islamsku gimnaziju, učenički dom, Institut za arapski jezik i islam, ali i niz sportskih i obrazovnih sadržaja, prenosili su mediji početkom lipnja ove godine. Gdje će se točno graditi centar te kojeg će biti oblika sada otkriva stanje u Geoportalu, a vidi se i da je za gradnju zatražena građevinska dozvola, no Grad još treba usvojiti zahtjev.

Gradske parcele i zemljišta Islamske zajednice

Već nakon objave vijesti o izgradnji novog Islamskog centra u Zagrebu, u kojemu će biti Islamska gimnazija, učenički dom, Institut za arapski jezik i islam, kao i sportski i obrazovni sadržaji znalo se da bi se gradilo u blizini Zagrebačke džamije u Borovju. Nakon zaprimanja zahtjeva za građevinsku dozvolu u Informacijskom sustavu prostornog uređenja vidljivo je kojeg bi oblika mogla biti nova zgrada te gdje bi se točno gradila.

U katastaskom planu vidi se da je džamija na čestici oznake 663/2, koja prati oblik postojećeg kompleksa. Kao vlasnik zemljišta upisan je Medžlis Islamske zajednice u Zagrebu, dakle, lokalna administrativna organizacijska jedinica na području Zagreba. Medžlis je središnje tijelo za upravljanje vjerskim i arministrativnim poslovima. Vlasnik čestice 6663/4 ispred Zagrebačke džamije je Grad Zagreb, kao i čestice 4207/75 te 4207/74, također ispred džamije.

Sa stražnje strane, odnosno istočno od postojećeg kompleksa, su čestice 6633/3, 663/1 te 663/19. Čestica prve oznake u vlasništvu je Grada Zagreba, kao i druge. No, parcela treće oznake u vlasništvu je Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Predmet u obradi, drugi zahtjev riješen

U Geoportalu, odnosno u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), može se vidjeti da se na toj čestici planira izgradnja novog Odgojno-obrazovnog centra Islamske zajednice s trafostanicom i priključkom na SN mrežu. Tako je navedeno u statusu zahtjeva za ishođenje Akta za građenje građevine, zaprimljenog 20. listopada 2025. godine.

Kao datum urednog zahtjeva naveden je 19. lipnja 2026. godine, a status predmeta je 'u obradi'. Ranije su slani zahtjevi za ishođenje, odnosno za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, a posljednji je usvojen u svibnju ove godine. Podaci iz Geoportala | foto: snimka zaslona ISPU

Novi centar 9.000 kvadrata

Prema podacima u ISPU-u, prvo je u studenome 2022. godine odbijen je zahtjev za lokacijsku dozvolu 'javne i društvene namjene'. Zatim je, u rujnu 2023. godine za isti zahtjev usvojeno Rješenje o obustavi postupka, nakon čega je u listopadu zahtjev usvojen, za građenje zgrade javne i društvene namjene, konkretno, srednjoškolske ustanove. Konačno, u svibnju ove godine usvojeno je Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, za zgradu iste namjene.

Kako su mediji izvijestili početkom lipnja, budući Odgojno-obrazovni centar gradit će se na 9.000 četvornih metara, a u Geoportalu može se vidjeti planirani oblik. Zna se i da će imati kapacitet za 200-tinjak učenika, a gradnja se planira jer postojeći kapaciteti više nisu dovoljni učenicima.

U novom centru predviđeni su i sportska dvorana, amfiteatar za predavanja te specijalizirani kabineti te prostori za administrativno funkcioniranje škole i centra. Treba istaknuti i da se projekt pokreće u godini u kojoj se obilježava 110 godina od službenog priznanja islama u Hrvatskoj.