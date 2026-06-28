Zagreb ovo nije dobio godinama: Na livadi se planira skroz novo naselje, imamo detalje plana

Zagreb desetljećima nije imao ovakav projekt. Na prostoru neizgrađenih livada planira se čitavo novo naselje, sa zgradama, terenima i parkom.

Nakon što je Grad Zagreb 30. travnja ove godine raspisao natječaj za davanje stanova u najam po priuštivim cijenama, nazire se potpuno novi projekt priuštivog stanovanja u atraktivnom gradskom naselju. Uz izgradnju 300 stanova u Podbrežju, na stranicama Grada osvanula je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Borovje-zona jug. Ovdje bi u budućnosti mogli niknuti novi priuštivi stanovi, ali i čitav niz drugih sadržaja.

Zbog programa javnog stanovanja

Još na 29. sjednici, 13. prosinca 2023. godine, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Borovje - zona jug. Kako stoji u odluci, nastavno na održanu sjednicu Radne skupine za koordinaciju i provođenje aktivnosti u vezi s ocjenom o potrebi pokretanja postupka za izradu prostornih planova, zbog realizacije programa javnog stanovanja, 'zaključeno je da bi se program realizirao pokretanjem izrade UPU-a južne zone Borovja.

Odlukom o donošenju zagrebačkog GUP-a, utvrđena je obveza izrade tog prostornog plana. Zatim je 2025. godine u ožujku gradonačelnik Tomislav Tomašević i službeno najavio - osim u Podbrežju, novi gradski stanovi niknut će i u Borovju. Izgradnja stanova, očito je usko povezana s donošenjem novog Urbanističkog plana uređenja odabrane zone, no Prijedlog tek treba proći javno savjetovanje.

'Livada' s puno potencijala

Prema objavi na stranicama grada, u tijeku je Javna rasprava o Prijedlogu novog UPU-a za zonu Jug, a traje do 22. srpnja 2026. godine. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Borovje - zona jug održat će se u utorak 7. srpnja 2026. godine s početkom u 17:00 sati u auli Osnovne škole Borovje Zagreb, Davora Zbiljskog 7, a u vrijeme trajanja rasprave (otvorene 23. lipnja) Prijedlog UPU-a može se vidjeti u prizemlju Područnog ureda Pešćenica, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati, te na mrežnim stranicama Grada.

Na poveznici koju smo pogledali, vidi se da se Prijedlog odnosi na zonu jugoistočno od posljednjih naseljenih zgrada na Borovju, 'iza' nekoliko kuća na Ulici Bože i Nikole Bionde, te u obuhvatu ulica I. gardijske brigade Tigrovi te Bukovjanske, u smjeru Savice-Šanaca. U Prijedlogu je navedeno da je prostor podijeljen na mješovitu-pretežito stambenu namjenu (M1), sportsko-rekreacijsku namjenu-rekreacija (R2), javnu zelenu površinu-park (Z1), zaštitne zelene površine (Z) te površine infrastrukturnih sustava i građevina (IS).

- Detaljno razgraničavanje između pojedinih namjena površina, granice koje se grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit će se iščitavanjem Plana u digitalnom obliku. U razgraničavanju prostora, granice se određuju u korist zaštite prostora te ne smiju ići na štetu javnog prostora, stoji u Prijedlogu.

Novi stanovi, prodavaonice, škole - idealno uz park

Na površinama mješovite namjene - pretežito stambene predlaže se dozvola gradnje građevina stambene i stambeno-poslovne namjene. U prijedlogu je uz to definirano da se na jednoj čestici može graditi samo jedna glavna građevina.

K tome, uz primarnu namjenu, u istoj zoni predlaže se i mogućnost uređivanja i gradnje sljedećih sadržaja: prodavaonica robe dnevne potrošnje, do najviše 250 četvornih metara GBP, predškolske ustanove, škole, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, tihe obrte, društvene organizacije, sportsko-rekreacijska igrališta, ali i druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju. Od ugostiteljskih objekata, bili bi dozvoljeni osim noćnih klubova, barova te dicso klubova. U planiranju su, naravno, dobrodošli i parkovi.

Predloženi i sportski sadržaji

U zoni R2 za sport i rekreaciju planira se gradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja, točnije terena na otvorenom, stoji u Prijedlogu novog UPU-a zone jug u Borovju. Pritom površine sportskih terena moraju biti vodonepropusne, a prostor treba oplemeniti zelenilom.

Javne pak zelene površine (Z1), bile bi parkovne površine cjelovitoga krajobraznog i hortikulturnog uređenja. Mogle bi to biti pješačke i biciklističke površine, dječja igrališta, otvoreni paviljoni, ali i prateća infrastruktura. Konačno, u planu su i zaštitne zelene površine (Z) namijenjene za potrebe zaštite okoliša i reljefa, te površine infrastrukturnih sustava i građevina, na kojima bi se gradile prometne, komunalne i druge infrastrukturne građevine. Što građani kažu na ovaj plan, znat ćemo krajem srpnja.