Ako se nešto planiralo 50 godina kao ovaj most, sigurno je užasno važno: 'Veselim se, kako ne!'

Zlatko Šavor jedan je od najvećih stručnjaka za mostogradnju u Hrvatskoj. Sudjelovao je u projektiranju nekih od velebnih mostova na domaćem terenu, kao što su Maslenički most, Most Krka kod Skradina na autocesti A1, te Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku (most Dubrovnik), i na gradilištu je budno pratio izvedbu.

Najnoviji most koji neće projektirati, ali će odabirati rješenje, s još devet imenovanih članova ocjenjivačkog suda, novi je Jarunski most u Zagrebu. Na taj most čeka se već pola stoljeća, a sa Šavorom o ovoj temi smo razgovarali u novoj epizodi bauštela.hr podcasta koju cijelu možete pogledati ovdje.

'Ovaj most je užasno bitan'

Jarunski most, podsjetio je odmah Šavor, nešto je što se nastoji napraviti u Zagrebu već 50 godina, no u međuvremenu se grad u zapadnom, odnosno jugozapadnom dijelu dodatno izgradio i naselio. Baš zbog toga izgradnju novog mosta smatra 'užasno bitnom'.

Dok to nije prvi pokušaj da se projekt aktualizira i pokrene realizacija, nedavno pokrenuti natječaj predviđa da bi se taj zagrebački savski most mogao početi graditi 2028. godine. Bio bi to prvi novi most na zapadu grada u posljednjih pola stoljeća, na 9 kilometara između Jarunskog i Jankomirskog mosta. Šavor otkriva koja će na natječaju biti njegova funkcija.

- Ja sam tek jedan od članova ocjenjivačkog suda. pretpostavljam da sam kao doajen izabran za predsjednika. Tu ima puno članova koji rade u Gradu, a ima i vanjskih članova. Mislim da je četiri ili pet građevinara i tri arhitekta. Naravno, bitni su i jedni i drugi, zaključuje Šavor.

Staro rješenje nije se smjelo ni moglo koristiti

Podsjetimo, novi most bio bi dug 625, a širok 38 metara, imat će četiri trake, ali i tramvajsku prugu, biciklističku stazu, kao i pješačke koridore. Prema sadašnjoj procjeni, gradnja bi trebala krenuti 2028. godine, a most bi se mogao graditi za oko 140 milijuna eura.

Treba napomenuti, najava o pokretanju natječaja za tehničko-oblikovno rješenje novog mosta stiže gotovo 20 godina nakon odabira rješenja u okviru prošlog provedenog natječaja. No, tada odabrano rješenje ne može se koristiti zbog promjene normi, ali i prostornih uvjeta. Izvedba pak ne bi trebala biti pretjerano zahtjevna, zaključuje Šavor u epizodu koju u cijelosti možete pogledati ovdje, ili ispod.