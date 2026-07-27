Rade se nove moderne ćelije u bjelovarskom zatvoru: Ide sve novo, keramika, spušteni stropovi...

Zatvorske sobe pucaju po šavovima, do 9 kažnjenika zajedno: Evo kad će novi kapaciteti
14:23 406 d 16.06.2025
27. srpanj 2026.
Nakon tragedije na gradilištu obnova bjelovarskog zatvora ide dalje, zna se tko će raditi nove ćelije.
Projekt obnove Zatvora u Bjelovaru, koji je prošle godine dospio u središte pozornosti zbog tragične nesreće na gradilištu u kojoj su poginula dvojica radnika, ponovno je pokrenut. U novom postupku javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju soba za smještaj osoba lišenih slobode (OLS), prostorija službenika pravosudne policije i drugih pratećih prostora izabran je izvođač radova.
Posao je dobila tvrtka Hidroregulacija koja će ga obaviti za 1.272.259,38 eura bez PDV-a. Uz napomenu kako je procijenjena vrijednost radova iznosila 1,3 milijuna eura bez PDV-a. Time se nastavlja obnova jednog od najstarijih hrvatskih zatvora, čija glavna zgrada datira još iz 1828. godine.
Podsjetimo, projekt je prvi put predstavljen u lipnju 2025. godine, kada je najavljena rekonstrukcija povijesnog objekta, nadogradnja novog kata, obnova pročelja i prilagodba zgrade suvremenim sigurnosnim i funkcionalnim standardima. Nakon početka radova u jesen iste godine uslijedilo je urušavanje zabatnog zida u kojem su život izgubila dvojica radnika, zbog čega je gradilište zaustavljeno.
Projektna dokumentacija potvrđuje da se radi o istoj građevini na kojoj su radovi već započeli. Zgrada A tlocrtno zauzima 457 četvornih metara, izgrađena je 1828. godine, dok je stubišni aneks dograđen tijekom 1980-ih. Objekt danas ima prizemlje, prvi kat te drugi kat koji je već u fazi izvođenja prema ranije ishođenoj građevinskoj dozvoli.
U sklopu tih radova uklonjeno je staro potkrovlje i izvedena armiranobetonska ploča iznad prvog kata, dok se trenutačno izvode zidovi novog drugog kata, armiranobetonska ploča i novo dvostrešno krovište. Nakon završetka rekonstrukcije zgrada će biti visoka 13,33 metra, odnosno 15,19 metara do sljemena krova.
Riječ je o zahtjevnoj rekonstrukciji povijesne građevine zidane punom opekom, s nosivim zidovima debljine od 30 do čak 60 centimetara, zbog čega se svi zahvati izvode uz konzervatorske uvjete.
Zatvorske sobe pucaju po šavovima, do 9 kažnjenika zajedno: Evo kad će novi kapaciteti
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Dok je projekt koji je bio u fokusu lani bio usmjeren ponajprije na konstrukcijsku obnovu i nadogradnju objekta, nova faza fokus stavlja na unutarnje uređenje prostora. No, uz napomenu kako će se nakon završetka unutarnjih radova sanirati i pročelje u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda.
Projektom je predviđena obnova prizemlja i prvog kata, pri čemu će svaka etaža imati kapacitet za smještaj 30 zatvorenika te prostor za pet službenih osoba. U svim zatvorskim ćelijama izvodit će se novi podovi i keramičke obloge, spušteni stropovi, nove pregrade sanitarnih čvorova i nova vrata, dok će se u kupaonicama ugrađivati inox monoblok sanitarni uređaji.
Posebna pažnja posvećena je sigurnosti pa će svi prozori biti zamijenjeni aluminijskom stolarijom s prekinutim toplinskim mostom, dok će na otvorima ćelija i sanitarnih prostora biti postavljene čelične rešetke i zaštitne mreže. Predviđena je i zamjena unutarnje stolarije, izvedba novih rukohvata na stubištu te završno bojanje zidova i stropova perivim bojama.
Troškovnik pokazuje da obnova neće stati na građevinskim radovima, nego će se gotovo u potpunosti zamijeniti i instalacijski sustavi. Zadržava se postojeći sustav radijatorskog grijanja koji je spojen na kotlovnicu zatvorskog kompleksa, ali će svi radijatori i cjevovodi biti novi. Istodobno će prvi put biti ugrađen suvremeni VRV sustav hlađenja s ventilacijom i rekuperacijom zraka, čime će se znatno poboljšati uvjeti boravka u objektu.
Projekt predviđa i potpunu obnovu elektroinstalacija, nove rasvjete, zamjenu vodovodne i kanalizacijske mreže te obnovu sustava vatrodojave, pri čemu se zadržava postojeći koncept zaštite od požara. Uz to će biti obnovljen videonadzor i ostali sigurnosni sustavi potrebni za rad zatvorske ustanove.
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