Dvije kuće, garaža i dvorište u istarskom naselju idu na dražbu: Cijena je ispod 'milijuna', ali postoji kvaka

Ponovno na bubnju nekretnine bivšeg prehrambenog diva: Kompleks od 16.000 kvadrata, stan i zemljište uz dvorac
Nekadašnji industrijski gigant koji je obilježio gospodarski život Ivanca po drugi put se prodaje na dražbi.
16:48 13 d 16.06.2026
26. lipanj 2026.
Dvije kuće u Ližnjanu završile su na e-dražbi, a kupac mora računati i na važan detalj iz dokumentacije.
Dvije kuće u Ližnjanu, s dvorištima i garažom, završile su na elektroničkoj javnoj dražbi Financijske agencije (FINA). Nekretnine na adresama Sveti Mihovil 40 i 40A procijenjene su na 884.000 eura, dok početna cijena na prvoj dražbi iznosi 707.200 eura. Postupak se vodi radi prisilne naplate na zahtjev APS RE servicea iz Zagreba, a u dokumentaciji se navodi i važan detalj za potencijalne kupce - nekretnina nije slobodna od osoba i stvari.
Predmet prodaje su dvije nekretnine upisane u zemljišnim knjigama u katastarskoj općini Ližnjan. Prva je nekretnina na čestici 990/3, na adresi Sveti Mihovil 40. Obuhvaća dvorište površine 171 četvorni metar, kuću površine 176 četvornih metara i garažu od 17 četvornih metara. Ukupna površina te nekretnine iznosi 364 četvorna metra.
Druga nekretnina nalazi se na čestici 990/14, na adresi Sveti Mihovil 40A. Sastoji se od dvorišta površine 125 četvornih metara i kuće površine 74 četvorna metra, ukupno 199 četvornih metara. Zajedno, riječ je o 563 četvorna metra nekretnina na dvije susjedne adrese u Ližnjanu.
Ponovno na bubnju nekretnine bivšeg prehrambenog diva: Kompleks od 16.000 kvadrata, stan i zemljište uz dvorac
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Financijska agencija objavila je poziv na sudjelovanje u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi. Dražba je započela 17. lipnja 2026. u 15 sati, a završava 9. rujna 2026. u 12:59 sati.
Ponude se prikupljaju elektroničkim putem od 26. kolovoza 2026. u 13 sati do završetka dražbe 9. rujna. Ako najpovoljnija ponuda stigne u posljednjih deset minuta, nadmetanje se automatski produljuje za novih deset minuta, sve dok ne prođe deset minuta bez nove najpovoljnije ponude.
Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 884.000 eura. Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod 707.200 eura, koliko iznosi i početna cijena za nadmetanje.
Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 88.400 eura. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije najkasnije 17. kolovoza 2026. godine. Kupac je kupovninu dužan platiti u roku od 30 dana od dana prodaje.
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U pozivu na dražbu posebno je navedeno da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari. To je važan podatak za potencijalne kupce jer upućuje na to da bi se prije sudjelovanja u dražbi trebali dodatno informirati o stvarnom stanju na terenu. Za razgledavanje nekretnina i dodatne informacije kao kontakt osoba naveden je odvjetnik Mislav Bistrović.
U elektroničkoj javnoj dražbi mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje imaju odgovarajući digitalni certifikat za pristup servisu e-Dražba, pravodobno uplate jamčevinu i ispune prijavu za sudjelovanje. Dražba se provodi pod identifikatorom nadmetanja 60644.
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