Dvije kuće, garaža i dvorište u istarskom naselju idu na dražbu: Cijena je ispod 'milijuna', ali postoji kvaka

Dvije kuće u Ližnjanu završile su na e-dražbi, a kupac mora računati i na važan detalj iz dokumentacije.

Dvije kuće u Ližnjanu, s dvorištima i garažom, završile su na elektroničkoj javnoj dražbi Financijske agencije (FINA). Nekretnine na adresama Sveti Mihovil 40 i 40A procijenjene su na 884.000 eura, dok početna cijena na prvoj dražbi iznosi 707.200 eura. Postupak se vodi radi prisilne naplate na zahtjev APS RE servicea iz Zagreba, a u dokumentaciji se navodi i važan detalj za potencijalne kupce - nekretnina nije slobodna od osoba i stvari.

Što se prodaje u Ližnjanu?

Predmet prodaje su dvije nekretnine upisane u zemljišnim knjigama u katastarskoj općini Ližnjan. Prva je nekretnina na čestici 990/3, na adresi Sveti Mihovil 40. Obuhvaća dvorište površine 171 četvorni metar, kuću površine 176 četvornih metara i garažu od 17 četvornih metara. Ukupna površina te nekretnine iznosi 364 četvorna metra.

Druga nekretnina nalazi se na čestici 990/14, na adresi Sveti Mihovil 40A. Sastoji se od dvorišta površine 125 četvornih metara i kuće površine 74 četvorna metra, ukupno 199 četvornih metara. Zajedno, riječ je o 563 četvorna metra nekretnina na dvije susjedne adrese u Ližnjanu.

Dražba traje do rujna

Financijska agencija objavila je poziv na sudjelovanje u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi. Dražba je započela 17. lipnja 2026. u 15 sati, a završava 9. rujna 2026. u 12:59 sati.

Ponude se prikupljaju elektroničkim putem od 26. kolovoza 2026. u 13 sati do završetka dražbe 9. rujna. Ako najpovoljnija ponuda stigne u posljednjih deset minuta, nadmetanje se automatski produljuje za novih deset minuta, sve dok ne prođe deset minuta bez nove najpovoljnije ponude.

Kuća i dvorište na prodaju, Ližnjan | Foto: Google Maps

Početna cijena je 707.200 eura

Utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 884.000 eura. Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod 707.200 eura, koliko iznosi i početna cijena za nadmetanje.

Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 88.400 eura. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije najkasnije 17. kolovoza 2026. godine. Kupac je kupovninu dužan platiti u roku od 30 dana od dana prodaje.

Važan detalj za kupce

U pozivu na dražbu posebno je navedeno da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari. To je važan podatak za potencijalne kupce jer upućuje na to da bi se prije sudjelovanja u dražbi trebali dodatno informirati o stvarnom stanju na terenu. Za razgledavanje nekretnina i dodatne informacije kao kontakt osoba naveden je odvjetnik Mislav Bistrović.

U elektroničkoj javnoj dražbi mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje imaju odgovarajući digitalni certifikat za pristup servisu e-Dražba, pravodobno uplate jamčevinu i ispune prijavu za sudjelovanje. Dražba se provodi pod identifikatorom nadmetanja 60644.