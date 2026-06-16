Ponovno na bubnju nekretnine bivšeg prehrambenog diva: Kompleks od 16.000 kvadrata, stan i zemljište uz dvorac

Nekadašnji industrijski gigant koji je obilježio gospodarski život Ivanca po drugi put se prodaje na dražbi.

Diljem Hrvatske na sudskim se dražbama prodaju stanovi, kuće, zemljišta i poslovni prostori, a jedna od zanimljivijih prodaja trenutačno je ona u Ivancu. Ondje se na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi prodaje veliki industrijski kompleks u Varaždinskoj ulici, procijenjen na 3,59 milijuna eura. Uz njega se prodaju i dodatna zemljišta te stan u Trakošćanu.

Riječ je o nekretninama povezanima s nekadašnjom Industrijom mesa Ivanec, tvrtkom koja je desetljećima imala važnu ulogu u gospodarskom životu ivanečkog kraja. Prodaja se provodi u sklopu ovršnog postupka pred Općinskim sudom u Varaždinu, a dražbu organizira Financijska agencija (FINA).

Što se prodaje

Najvrjedniji dio prodaje je industrijski kompleks u Ivancu, na katastarskoj čestici 5070/1, ukupne površine 15.933 četvorna metra. Na toj se lokaciji nalaze industrijska zgrada, poslovna zgrada, više pomoćnih objekata, rezervoar, trafostanica i veliko industrijsko dvorište.

Uz taj kompleks prodaju se i dodatne zemljišne čestice u Ivancu, među kojima su oranica Brezje te livade Pod ogradi i Pod Vugradi. U prodaju je uključen i jednosobni stan u Trakošćanu, površine 35,41 četvorni metar, smješten na prvom katu stambene zgrade.

Ivanečke mesna industrija | Foto: Google Maps, Canva

Ovrha zbog neotplaćenog kredita

Prodaja nekretnina rezultat je ovršnog postupka koji je pokrenula Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Općinski sud u Varaždinu donio je rješenje o ovrsi zbog neurednog podmirivanja obveza iz ugovora o kreditu sklopljenog 2012. godine, kojim je korisniku odobreno 31,9 milijuna kuna.

Kako dug nije podmiren ni nakon opomene i raskida ugovora, HBOR je aktivirao instrumente osiguranja, uključujući založno pravo na nekretninama. Ukupno dugovanje na dan 30. kolovoza 2016. godine iznosilo je više od 35,8 milijuna kuna, uključujući glavnicu, kamate i troškove.

Ovrha obuhvaća više nekretnina upisanih u zemljišne knjige, uključujući industrijski kompleks u Ivancu, dodatne zemljišne čestice te suvlasnički dio nekretnine u Trakošćanu. Sud je naložio upis zabilježbe ovrhe, čime je osigurana provedba postupka i zaštita tražbine vjerovnika, a ovrhovoditelju su priznati i troškovi postupka.

Kako će izgledati prodaja

Prodaja se provodi elektroničkom javnom dražbom preko Financijske agencije. Budući da je riječ o drugoj dražbi, nekretnine se ne mogu prodati ispod tri petine utvrđene vrijednosti.

Za sudjelovanje u dražbi kupci moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 posto procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječu. Za najveću nekretninu, industrijski kompleks u Ivancu, određen je dražbeni korak od 10.000 eura. Kupac koji uspije na dražbi mora kupovninu uplatiti u roku od 30 dana od završetka elektroničke javne dražbe.

Kupci mogu razgledati nekretnine

Zainteresirani kupci mogu razgledati nekretnine 25. i 26. ožujka 2026. godine, od 13 do 15 sati. Razgledavanje se provodi uz sudjelovanje sudskog ovršitelja i prema prethodnom dogovoru.

Važna napomena za kupce je da nekretnine nisu slobodne od stvari i osoba. To znači da bi prije sudjelovanja u dražbi trebalo provjeriti stvarno stanje na terenu, jer kupnja u ovršnom postupku ne znači nužno da je nekretnina odmah prazna i spremna za korištenje. Ivanečke mesna industrija | Foto: Google Maps, Canva

Kraj IMI-ja, ali ne i njegove ostavštine

Industrija mesa Ivanec, čiji se kompleks sada prodaje, službeno je prestala postojati nakon zaključenja stečajnog postupka 2021. godine. Stečaj je otvoren još u travnju 2014. godine, a njegovim zaključenjem zatvoreno je jedno od važnijih poglavlja gospodarske povijesti ivanečkog kraja.

IMI je desetljećima bio jedan od ključnih poslodavaca i nositelja industrijskog razvoja u regiji. Posebno je ostao zapamćen po svojim proizvodima, među kojima se isticao ivanečki jeger, proizvod koji je s vremenom postao simbol grada i nezaobilazan dio lokalnih manifestacija.

Iako tvrtka više ne postoji, njezini brendovi i dalje su prisutni na tržištu kao podsjetnik na nekadašnju snagu i prepoznatljivost ovog prehrambenog giganta. Prodaja kompleksa zato nije samo završetak jednog dugog postupka, nego i moguća prilika za novi početak ove lokacije.