Novi plan za kultni restoran na obali Drave: Umjesto rušenja rekonstrukcija, traži se projektant s vizijom

Kultni restoran ostao je na margini milijunskog projekta rekonstrukcije kupališta, no Grad Osijek nedavno je raspisao natječaj za projektanta.

Završetkom najveće rekonstrukcije u povijesti osječkog gradskog kupališta Copacabana Osijek je dobio suvremen rekreacijski kompleks koji je uvelike promijenio izgled i funkcionalnost jednog od najpoznatijih gradskih prostora uz Dravu. Obnovljeni bazeni, nova infrastruktura, uređene pješačke površine i sportski sadržaji označili su novu razvojnu popularnog kupališta. No jedan je objekt i dalje izvan funkcije.

Riječ je o restoranu Copacabana, desetljećima nezaobilaznom dijelu kupališta i jednom od neprepoznatljivijih ugostiteljskih objekata u gradu. Njegova zatvorena vrata mnogi Osječani doživljavaju kao nedovršeni dio upravo realiziranog, grandioznog projekta. I nije im zbog toga drago.

Naime, osim što je bio sastavni dio kupališnog kompleksa, restoran je godinama imao važnu društvenu ulogu kao mjesto održavanja svadbi, proslava, obljetnica i drugih okupljanja. Upravo zato njegovo ponovno stavljanje u funkciju nije samo pitanje ugostiteljstva, već i revitalizacije prostora koji za građane ima veliko sentimentalno i društveno značenje.

Istražili smo što se događa s ovim ugostiteljskim objektom na top lokaciji i doznali kako ovo priča nije bez nade. Kako se čini, odluka je donesena, građevina se neće rušiti već rekonstruirati u novom objekt s istom namjenom. No, krenimo od početka.

Tradicija od gotovo pet desetljeća

Iako nismo uspjeli pronaći podatak kada je točno restoran Copacabana otvoren, svi arhivski izvori upućuju na razdoblje između 1973. godine kada je otvoren olimpijski bazen i 1976. godine kada je cijeli kompleks službeno završen. U odnosu na današnju konfiguraciju, restoran je tada imao puno širu 'okućnicu', odnosno terasu koja se protezala gotovo do same obale Drave, čime je, bez konkurencije, restoran ubrzo posao top ugostiteljski objekt s najljepšim pogledom zbog čega je bio pun tijekom cijele godine, neovisno o bazenima.

Očekivano, restoran je pretrpio štetu u Domovinskom ratu. No, nakon obnove dan je u zakup i od tada do 2020. godine nastavio je s radom još dva desetljeća.

Zatvoren krajem 2021., odnosno prestao je raditi s istekom zakupa 31. prosinca 2021. godine. Od tada do danas obrasta u krov i budi nostalgiju prolaznicima.

restoran Copacabana | foto: screen shot FB Osječki Vremeplov

Izrada projektne dokumentacije

Grad Osijek je vlasnik objekta, a gradska tvrtka Športski objekti upravitelj Rekreacijskog centra Copacabana, samim time i restorana. Od gradskih vlasti u nekoliko navrata tražili smo odgovore na pitanja o sudbini građevine, ali oni nikada nisu stigli.

No, zato je na službenim gradskim stranicama objavljen Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije, čime je službeno otvorena faza projektiranja buduće rekonstrukcije objekta.

Projektni zadatak obuhvaća izradu idejnog rješenja, ishođenje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja, izradu Glavnog projekta te pripremu dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole. Osim projektiranja rekonstrukcije, projektant treba pripremiti i 3D vizualizaciju budućeg izgleda objekta s uklapanjem u postojeći ambijent Copacabana kupališta. restoran Copacabana | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Naglasak na održivosti

U uputama za projektante poseban naglasak stavljen je na održivost buduće građevine. Tako će u glavni projekt biti uključeni već izrađeni projekt energetske obnove zgrade i projekt fotonaponske elektrane.

Time će budući restoran zadovoljiti suvremene standarde energetske učinkovitosti te smanjiti troškove korištenja i održavanja. Ovdje treba reći kako izrada projektne dokumentacije ujedno predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za raspisivanje natječaja za izvođača radova i početak zanimljive rekonstrukcije u koju će biti uprti brojni pogledi.

Širi značaj

Svakako treba napomenuti i da rekonstrukcija ovog kultnog osječkog restorana ima znatno širi značaj od same obnove građevine. S jedne strane predstavlja završnu etapu višegodišnjeg ulaganja u razvoj javne infrastrukture uz Dravu i kvalitetniju ponudu za građane tijekom kupališne sezone koji od rekreacijskog centra na otvorenom očekuju puno više od montažnih objekata s brzom prehranom.

S druge strane, treba spomenuti kako se od restorana očekuje korištenje prostora tijekom cijele godine, neovisno o kupališnoj sezoni, kroz organizaciju različitih događanja i manifestacija. U skladu s ovim očekivanjima pretpostavka je će transformaciju doživjeti i okolni prostor restorana, prije svega parkiralište koje je u potpunom raspadu.