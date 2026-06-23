Najpoznatije slavonsko kupalište iz 1976. više nije gradilište: Završena mega rekonstrukcija Copacabane

Posao druge faze rekonstrukcije koji je upravo završen vrijedan je 6.670.000 eura, a izvela su ga Projektgradnja plus i Osijek-Koteks.

Na lijevoj obali Drave više nema gradilišta. Velika je to stvar za Osječane koji su dugih šest godina čekali povratak na svoje kupalište koje ove godine slavi 50. rođendan. Copacabana je protekli vikend svečano otvorena nakon završetka velike rekonstrukcije.

Okončanjem projekta vrijednog 13 milijuna eura, od čega je četiri milijuna osigurano iz ITU mehanizma Europske unije, a dodatna sredstva iz nacionalnih i gradskih izvora, Osijek je dobio potpuno obnovljen kompleks. Tu su sada rekonstruirani bazeni, novi sustave gospodarenja vodom i energijom, uređene šetnice i hortikultura, te niz novih sadržaja za posjetitelje.

Top urbana obnova

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata urbane obnove u gradu, naglasivši da je Kopika sastavni dio identiteta Osijeka.

- Naša legendarna i čuvena Kopika slavi 50. rođendan, potpuno obnovljena, u novom ruhu. Kopika, koja je dio identiteta Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osječanki i Osječana naučile plivati, prvi put se susrele s vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije će se ovdje kupati, naučiti plivati i stvarati uspomene, i duže od narednih 50 godina, rekao je gradonačelnik Radić.

Podsjetio je kako je kupalište 2020. godine bilo zatvoreno, nakon čega je pokrenuo opsežan proces obnove. U prvoj fazi rekonstruirana su dva bazena i izgrađen prvi olimpijski bazen u povijesti grada, dok je druga faza obuhvatila obnovu rekreacijskog bazena s tri nova tobogana, izgradnju novog dječjeg bazena s atrakcijama i prskalicama te modernizaciju prateće infrastrukture. Copacabana Osijek | foto: Grad Osijek

Primjer uspješne suradnje

Gradonačelnik je najavio kako će tijekom jeseni biti dovršeno i ozelenjivanje prostora, uključujući sadnju travnjaka i sustav navodnjavanja, dok je već posađeno 200 novih stabala. Zanimljivo, u obilasku završenog kupališta pratio ga je i potpredsjednik Vlade i nekadašnji župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić, koji je bio tu kada je priča o uređenju Copacabane započela. Naglasio je važnost projekta za Osijek.

- Ovo kupalište simbol je Osijeka i mjesto uz koje su vezana sjećanja brojnih generacija. Drago mi je da je projekt uspješno dovršen i da danas otvaramo još jedan veliki projekt koji doprinosi kvaliteti života i razvoju grada, poručio je Anušić.

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić istaknuo je pak kako projekt predstavlja primjer uspješne suradnje europske, nacionalne i lokalne razine.

- Uz više od četiri milijuna eura europskih sredstava i dodatnih 1,3 milijuna eura nacionalnog sufinanciranja, ovaj projekt pokazuje kako zajedničkim djelovanjem možemo stvarati bolje uvjete za život građana i razvoj lokalnih zajednica, rekao je državni tajnik Mikulić.

Milijunski projekt

Posao druge faze rekonstrukcije koji je upravo završen vrijedan je 6.670.000 eura, a izvela ga je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Projektgradnja plus i Osijek-Koteks. Riječ je o izvođenju druge faze velike obnove gradskog kupališta na lijevoj obali Drave koja je započela u siječnju 2022. godine realizacijom prve faze. Kompleks je, inače, sagrađen daleke 1976. godine kada je bio toliko impozantan da je dobio ime po slavnoj plaži u Rio de Janeiru.

Okosnica projekta bila je rekonstrukcija rekreacijskog i dječjeg bazena. Na njihovu konstrukciju nastavljao se elektrotehnički dio nužan za rad bazena. Prema podatcima iz glavnog projekta nakon trećih izmjena i dopuna, u odnosu na izdano rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole došlo do izmjena u obliku odnosno veličini rekreacijskog bazena te su projektirane nove zgrade. Bazeni će također izgledaju nešto drugačije negoli je originalno zamišljeno. No u pozitivno smislu.

Rekreacijski bazen

Školjka rekreacijskog bazena promijenila je tlocrtni oblik što je za posljedicu imalo izmjenu bazenskih atrakcija kojih je sada više. Dodane su sjedeće i ležeće masaže, atrakcija slapa i atrakcija gejzira. Postojeći čelični tobogan davno je uklonjen, a na njegovu mjestu sada se uzdiže novi. Ističe se i kako vodena površina rekreacijskog bazena iznosi 1.588,98 kvadrata.

Izvedba školjke izvedena je od armiranog betona, uključujući svu potrebnu hidroizolaciju kako bi se osigurala vodonepropusnost. Školjka je izvedena na mjestu školjke starog rekreacijskog bazena iz 1976. godine. Obloga bazena izvedena je od keramičkih pločica, a dubina bazena je promjenjiva. Na najdubljem mjestu iznosi 1,35 metara, a uz tobogan 1,20 metara, dok u dijelu bazena namijenjenom igralištu s loptom iznosi jedan metar.

Također je došlo do izmjene položaja stepenica za ulazak u bazen te se promijenio način rješavanja predbazena/dezbarijera kompleksa. Prethodno projektirani predbazeni na mjestima prolaska izvan bazenskog kompleksa na zelenu površinu nisu izvedeni. Umjesto toga tu su predbazeni neposredno uz rekreacijski i dječji bazen. Copacabana Osijek | foto: Grad Osijek

Dječji bazen

Ovdje su promijenjeni oblik i veličina pješačkog opločenja te je došlo do povećanja postotka ozelenjene površine čestice na prostoru obuhvata radova. Zbog promjene oblika i veličine pješačkog opločenja dispozicija dječjeg bazena pomaknuta je u odnosu na rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Dječji bazen projektiran je na mjestu postojećeg dječjeg bazena čija se školjka uklanja.