Osijek modernizirao prugu, a sada gradi novu! Za 100 milijuna eura tramvaj će povezivati Jug 2 i Donji grad

Grad Osijek pohvalio se s jednom od najmodernijih tramvajskih pruga u Europi, ali i najavio veliki projekt koji se dugo čeka.

Završnom konferencijom održanom u Kulturnom centru Osijek službeno je okončan projekt Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka, vrijedan više od 47 milijuna eura. Projekt je obuhvatio obnovu i modernizaciju 9,5 kilometara tramvajske pruge i isto toliko kontaktne mreže, izgradnju 23 nova tramvajska stajališta te rekonstrukciju i izgradnju ispravljačkih stanica potrebnih za funkcioniranje modernog tramvajskog sustava.

Ključna prometna infrastruktura

Zamjenik gradonačelnika Osijeka, Dragan Vulin izrazio je zadovoljstvo završetkom projekta, istaknuvši kako je riječ o investiciji koja će dugoročno unaprijediti kvalitetu javnog gradskog prijevoza te sigurnost i udobnost putnika.

- Ovim projektom modernizirali smo ključnu prometnu infrastrukturu grada, ali ulaganja u javni prijevoz time ne završavaju. Već danas ulicama Osijeka prometuje 10 novih niskopodnih tramvaja, a tijekom sljedeće godine stići će još 10, čime će cjelokupni tramvajski vozni park biti obnovljen, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Dodao je kako se do kraja godine očekuje dolazak 19 novih električnih autobusa, za koje se istodobno gradi potrebna infrastruktura za punjenje, dok će uz ranije nabavljenih 13 autobusa s Euro 6 normom gotovo cijeli autobusni vozni park GPP-a biti obnovljen. tramvajska pruga, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

U korak s Europom

Direktor Gradskog prijevoza putnika Osijek, Darijan Rudan, naglasio je da je riječ o jednom od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata koje je grad provodio posljednjih godina.

- Izgradili smo 9,5 kilometara nove tramvajske pruge, jednu od najmodernijih u Europi, 23 nova stajališta prilagođena osobama smanjene pokretljivosti, starijim sugrađanima i novim niskopodnim tramvajima. Također smo obnovili kompletnu kontaktnu mrežu te rekonstruirali dvije postojeće i izgradili jednu novu ispravljačku stanicu kako bismo osigurali pouzdano napajanje novih vozila, istaknuo je Rudan.

Nastavak u Strossmayerovoj

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz programe Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te 2021. – 2027. godine. Govoreći o budućim ulaganjima, zamjenik gradonačelnika najavio je nastavak modernizacije tramvajske infrastrukture kroz projekt rekonstrukcije Strossmayerove ulice, koji provode Hrvatske ceste.

Projektom će se obnoviti cjelokupni prometni koridor od zgrade do zgrade, uključujući tramvajsku infrastrukturu, nove biciklističke i pješačke staze te dodatne zelene površine.

- Strossmayerova će dobiti potpuno novu vizuru te postati sigurnija, ugodnija i ekološki prihvatljivija prometnica, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.

tramvajska pruga, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Nova remiza i proširenje mreže

U zaključku je istaknuto kako je završetkom projekta modernizacije tramvajske infrastrukture Osijek je napravio značajan iskorak prema održivom i energetski učinkovitom javnom prijevozu. Kao i stvorio preduvjete za daljnji razvoj urbanog prometnog sustava.

Kao jedan od ključnih razvojnih projekata u idućem financijskom razdoblju Europske unije Vulin istaknuo je izgradnju nove tramvajske remize na istoku grada te proširenje tramvajske mreže povezivanjem Juga 2 i Donjeg grada. Vrijednost tog zahvata procjenjuje se na više od 100 milijuna eura. Tramvaj u Osijeku, foto: Instagram

Stara ideja, nova perspektiva

Ideja o proširenju osječke tramvajske mreže prema jugu i povezivanju Juga II s Donjim gradom nije nova, već se u različitim oblicima spominje već više od desetljeća. Još početkom 2010-ih govorilo se o potrebi boljeg prometnog povezivanja tih dijelova grada, a tramvajska veza bila je dio šire vizije razvoja prometne infrastrukture Osijeka.

Danas, nakon velikog ciklusa obnove tramvajske mreže i nabave novih vozila, ta je ideja ponovno došla u fokus kao jedan od mogućih ključnih razvojnih projekata. Naime, nova tramvajska trasa značila bi ne samo povezivanje dviju velikih gradskih četvrti, nego i stvaranje nove prometne osi u dijelu grada koji danas nema izravnu tramvajsku dostupnost.

Iako se o projektu ranije govorilo uglavnom na razini dugoročnih planova, sada se prvi put veže uz konkretno novo financijsko razdoblje Europske unije i investiciju vrijednu više od 100 milijuna eura. Ostaje vidjeti hoće li se dugogodišnja ideja iz planova i najava pretvoriti u stvarni infrastrukturni projekt.