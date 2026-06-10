Osijek konačno gradi zatvoreni olimpijski bazen, 15 godina idejno rješenje stoji u ladici, a sada ide natječaj

Osijek je jedini veliki grad u Hrvatskoj bez zatvorenog natjecateljskog bazena, iako je idejno rješenje za njegovu izgradnju izrađeno još 2011.

Tijekom obilaska radova na rekonstrukciji i obnovi Gradskih bazena, inače jedinih zatvorenih bazena u Osijeku koji ne zadovoljavaju natjecateljske standarde, osječki gradonačelnik Ivan Radić najavio je novi veliki kapitalni sportski projekt – izgradnju prvog zatvorenog olimpijskog bazena u Osijeku.

Novi bazen planira se graditi u sklopu postojećeg kompleksa Gradskih bazena, uz produžetak Wilsonove ulice, a njegova će vrijednost biti poznata nakon provedbe natječajnih procedura.

- Osijek kao četvrti grad po veličini u Hrvatskoj nema zatvoreni olimpijski bazen i to ćemo promijeniti. Za dva mjeseca raspisat ćemo urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon čega slijede izmjene planske dokumentacije, projektiranje i odabir izvođača, najavio je gradonačelnik.

Nije ovo prvi put

O poštenom, zatvorenom, olimpijskom bazenu Osječani sanjaju već jako dugo. Ovdje treba reći i da su taj san potpirivale brojne gradske vlasti koje su se zadnjih 20 godina izmjenjivale. Uvelike praznim predizbornim obećanjima, ali i konkretnim potezima. Najozbiljniji od njih bila je narudžba idejnog rješenja koje datira iz svibnja 2011. godine, a iza kojega stoji Arhitektonski fakultet u Zagrebu, odnosno glavni projektant, danas pokojni, Boris Koružnjak.

Svakako treba reći i da je poznato kako se vezano uz ovo idejno rješenje radila izmjena urbanističkog plana Osijeka koja je uključivala i prilagodbe gradnje bazena unutar zone Gradski vrt. Također, prema idejnom rješenju bila je i izdana lokacijska dozvola. Foto: Ilustracija | Pixabay

Grandiozna građevina

Kako je rekao Koružnjak, upitan o projektu na pragu 2019. godine, kada je kružila priča o revitalizaciji starih planova, bazenski kompleks trebao se uklopiti u kompleks Gradski vrt u sklopu kojega se nalazi dvorana Gradski vrt, te prostorno i stadion Gradski vrt koji je u to vrijeme bio baza jakog NK Osijeka.

Tako se njegovom izgradnjom trebala zaokružiti sportska infrastrukturna priča na jugu grada. Naime, Koružnjakovo idejno rješenje predviđalo je i konstrukciju trga između sportskih građevina, s kojega se grandioznim stepenicama ulazilo u prostor bazena. Uvidom u vizualizacije tada se jasno moglo vidjeti kako se s arhitektonske strane mislilo na sve.

No, ispalo je kasnije, nije se puno mislilo o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim uz stihijski izgrađeno Stadionsko naselje koje se proteže kroz područje Gradski vrt. Pa se ispostavilo da se projekt ne može realizirati na lokaciji za koju je predviđen.

Preinake projekta

Tada se pričalo o preinakama projekta u kombinaciji sa selidbom lokacije u prostor omeđen južnom obilaznicom, Trpimirovom, Divaltovom i Wilsonovom ulicom. Kao i to da bi bazenski kompleks bio na području između južne obilaznice i dvorane Gradski vrt, nedaleko od prvotne lokacije.

No, zanimljivo je kako arhitekta Koružnjaka nitko nije po ovom pitanju kontaktirao osim, kako je sam tada rekao, kolege iz struke.

- Dobio je posao da radi izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana sportskog parka, pa sam mu dao neke skice prema kojima bi se moj postojeći projekt bazenskog kompleksa mogao uklopiti u novi plan. Ja sam i tada dao svoje mišljenje da bi se bazenski kompleks koji sam projektirao mogao uklopiti uz određene preinake na drugu lokaciju te im dao skicu na koji bi se način to moglo napraviti. Preinake bi bile minimalne. Zgrada bi ostala u istim gabaritima, no iz projekta bi ispalo prednje stepenište i sam taj ulaz trebao bi se prilagoditi. No, nakon toga nisam dobio povratnu informaciju, rekao je tada Koružnjak za glas-slavonije.hr. Foto: Serena Repice Lentini, Unsplash

Opcije i projekcije

Hoće li ovoga puta izrada urbanističko-arhitektonskog natječaja značiti i otvaranje gradilišta, ostaje vidjeti. Osijek to u svakom slučaju zaslužuje, što nikada nije bilo upitno.

Svakako će biti zanimljivo vidjeti koliko će se novi arhitektonski koncept odmaknuti od Koružnjakovog koji je bio stvarno impresivan. Kao i hoće li ponuditi zaokruživanje infrastrukturne priče koju ovaj dio grad dugo čeka.