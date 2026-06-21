Bauštelska reportaža: Od makadama do luksuzne zone, Osijek gradi novu prometnicu uz Dravu

Dva najveća osječka kvarta, Gornji i Donji grad, u jesen 2023. godine spojeni su uz rijeku Dravu čime se ostvario san građana star gotovo 60 godina. Izgrađeno je 775 metara šetnice i biciklističke staze koji, uz uživanje u prekrasnom pogledu, nude mogućnost izlaza prema gradskim prometnicama na svakom većem čvorištu.

Prethodno, 2022. godine donjogradski dio osječke šetnice, od Trga Nikole Tesle do vojarne Vrbik u duljini od 840 metara, doživio je veliku transformaciju uz sklopu projekta izgradnje nove obaloutvrde koji je, nakon niza problema s izvođačima, završila Hidrogradnja. No, od tada do početka ove godine projekt je pratila jedna neriješena stavka – izgradnja prometnice Donjodravska obala na prostoru razgraničenja između prvog reda kuća do Drave i nove obaloutvrde.

Od ožujka su ovdje konačno bageri koji realiziraju u istom pravcu dva projekta. Prvi je 'Rekonstrukcija i izgradnja prometnih površina, sustava oborine odvodnje i javne rasvjete' u koji investira sam Grad Osijek, a drugi 'Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje' iza kojega stoji gradska tvrtka Vodovod-Osijek.

Vrijednost cestovnog dijela projekta iznosi oko 2,6 milijuna eura, dok se paralelno izvodi i obnova vodne infrastrukture preko Vodovoda-Osijek, čija zasebna vrijednost prema javno dostupnim podacima nije objavljena. Oba projekta izvodi Osijek-Koteks, dok nadzor povodi ITD. Bili smo na gradilištu i provjerili kako se od nule gradi ulica na top lokaciji koja je desetljećima egzistirala gotovo u potpunom zaboravu.

Projekt iz 2017.

Iako se danas čini kao potpuno nova priča, projekt Donjodravske obale datira još iz 2017. godine. Njime je predviđeno povezivanje okolnih ulica – Cvjetkove, Primorske, Banove, Lađarske i Ciglarske – s Ulicom Mije Kišpatića, čime će cijeli prostor prvi put dobiti uređenu prometnu mrežu.

Sve navedene okolne ulice širine su 3,5 metara te su prilagođene za promet u dva smjera postavljenim mimoilaznicama na pojedinim mjestima. Promet do kuća koje se nalaze paralelno sa obalnim pojasom, a nisu u blizini navedenih okolnih ulica, od uvijek se odvijao preko ne uređenih makadamskih puteva ili biciklističko-pješačkih površina postojeće obaloutvrde. Sada se makadam pretvara u modernu prometnicu.

Svakako treba reći kako se uz promet, na pripadajući način ovdje rješava i odvodnja, te nova javna rasvjeta. Javna rasvjeta prema projektu, sastoji se od one na pojedinim kućama i pješačke rasvjete stare obaloutvrde koja nije adekvatna. Kako zbog udaljenosti, tako i zbog namjene.

Obuhvat gradilišta

Ulica Donjodravska obala je prostor istočno od Trga Nikole Tesle u Donjem gradu u kojem postoji izgrađena postojeća obaloutvrda sa pješačko-biciklističkom stazom do vojarne Vrbik. Gradilištu se može prići iz više pravaca, a dva osnovna su od spomenutog trga, te iz pristupnog pravca vojarne.

Radovi su započeli na Trgu Nikole Tesle, i to, treba reći, ne popularnom odlukom o uklanjanju izviđačkog parka s drvenim konstrukcijama obzirom da se nalazio na početnoj trasi buduće prometnice. Tako, prilikom našeg obilaska gradilišta ove infrastrukture više nije bilo, a umjesto nje zatekli smo već konstruiranu trasu pristupne ceste prema ulici Donjodravska obala. Njom su 'prašili' kamioni i bageri koji su se kretali prema središnjem djelu trase gdje je trenutno najveća koncentracija radova.

Ovo zanimljivo gradilište, kako smo već spomenuli, ima i drugi krak. Tako se radovi izvode i na početnoj poziciji trase uz vojarnu Vrbik. Na toj smo pak lokaciji zatekli bager koji se raspoređivao građu za nivelaciju budeće prometnice. Donjodravska obala, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar Donjodravska obala, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Trasa od 805 metara

Nova Donjodravska obala protegnut će se u duljini od 805 metara i po završetku radova donijeti potpuno novu prometnu sliku ovog dijela Donjeg grada. Umjesto dosadašnjih makadamskih prilaza i neuređenih površina, stanovnici će dobiti uređenu prometnicu širine 5,5 metara kojom će se promet odvijati u oba smjera. Uz cestu će se izgraditi pješačka staza širine 1,6 metara, a planirana su i nova parkirališna mjesta te pješačke veze koje će povezati kuće uz Dravu s ostatkom naselja.

Na gradilištu se trenutno vidi kako se trasa postupno oblikuje, a radovi obuhvaćaju i spojeve prema okolnim ulicama: Cvjetkovoj, Primorskoj, Banovoj, Lađarskoj i Ciglarskoj. Ti će se prilazi urediti i povezati s novom prometnicom, dok će uz rubove cijele trase biti postavljeni novi betonski rubnjaci koji će jasno odvojiti kolnik od pješačkih i zelenih površina.

Prometnica je projektirana tako da bez problema može prihvatiti i veća vozila, uključujući dostavna i teretna vozila, a posebna pažnja posvećena je sigurnosti pješaka i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Nakon završetka radova cijelo područje dobit će povezanu prometnu mrežu koja će zamijeniti dosadašnje improvizirane prilaze. Donjodravska obala, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Niveliranje ključno

Jedan od zahtjevnijih dijelova ovog zahvata nije samo izgradnja nove ceste, već njezino pravilno uklapanje u postojeći prostor uz Dravu. Kako se prometnica dijelom gradi na potpuno novoj trasi, a dijelom se povezuje s postojećim ulicama i obaloutvrdom, visine kolnika morale su biti pažljivo određene kako bi svi prilazi kućama ostali funkcionalni.

Upravo zbog toga na gradilištu veliku ulogu imaju geodetska mjerenja i stalna kontrola visina. Od spoja s ulicom Mije Kišpatića nova cesta najvećim dijelom prati postojeću razinu terena, a prema završnom dijelu trase postupno se spušta prema obalnom pojasu.

Cijela prometnica bit će izvedena s blagim nagibima koji će omogućiti sigurnu vožnju, dobru preglednost i pravilno otjecanje vode. Osim glavne trase, visinski se usklađuju i priključci okolnih ulica kako bi nakon završetka radova cijeli prostor funkcionirao kao jedna povezana prometna cjelina. Donjodravska obala, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Oborinska odvodnja

Ispod nove prometnice neće biti vidljiv samo novi asfalt, već i potpuno uređena infrastruktura koja će riješiti jedan od važnih problema svakog novog prometnog zahvata, odvodnju oborinskih voda. Sustav je projektiran tako da se kišnica s kolnika i okolnih površina prikuplja putem slivnika i odvodi u postojeći, odnosno rekonstruirani sustav odvodnje.

Na gradilištu to znači da se uz formiranje buduće prometnice pripremaju i koridori za instalacije koje će dugoročno osigurati funkcionalnost cijelog prostora. Voda će se s prometnih površina usmjeravati prema slivnicima, a potom dalje prema sustavu kojim upravlja Vodovod-Osijek.

Posebno je važno što je ovaj projekt usklađen s ranije izvedenim zahvatima na desnoj obali Drave, uključujući novu obaloutvrdu i sjeverni kolektor grada Osijeka. Time se različiti infrastrukturni projekti povezuju u jednu cjelinu koja bi trebala omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje ovog prostora. Donjodravska obala, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Veliki zaokret

Obilaskom područja, sa širokim znanjem o projekt, teško se oteti dojmu da će iz ove priče najviše profitirati oni koji su u osvit realizacije projekta, prije gotovo 10 godina, pokupovali stare zemljane kuće, ali i one novijeg datuma, na čijim lokacijama su izgradili ili upravo grade stambene zgrade u kojima kvadrat premašuje 3.000 eura. Vizija ili dojava? Danas je teško reći.

No, sigurno je da Donjodravska obala koja je do sada slovila za spokojan dio dravske šetnice u Osijeku postaje nešto posve drugačije. Zelenilo je zamijenio beton, a promet u Cvjetkovoj, Primorskoj, Banovoj, Lađarskoj, Ciglarskoj i Kišpatićevoj na račun danas gradilišta, a sutra novih stanara luksuznih zgrada i njihovih vozila, intenzivira se do neslućenih razmjera.

I dok su oni koji tu žive desetljećima sretni zbog novog sustava odvodnje, malo je za reći kako negoduju zbog činjenice da je uređenje Donjodravske obale u potpunosti promijenilo njihov način života. No, na bolje ili na gore, tek ostaje vidjeti kada projekt bude završen, a prometnica u funkciji. Taj ćemo trenutak svakako popratiti i mi.