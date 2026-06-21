Bauštelska reportaža: Od makadama do luksuzne zone, Osijek gradi novu prometnicu uz Dravu

Nakon šetnice i obaloutvrde, posljednja karika uređenja desne obale Drave konačno je u realizaciji – nova Donjodravska obala.
Dva najveća osječka kvarta, Gornji i Donji grad, u jesen 2023. godine spojeni su uz rijeku Dravu čime se ostvario san građana star gotovo 60 godina. Izgrađeno je 775 metara šetnice i biciklističke staze koji, uz uživanje u prekrasnom pogledu, nude mogućnost izlaza prema gradskim prometnicama na svakom većem čvorištu.
Prethodno, 2022. godine donjogradski dio osječke šetnice, od Trga Nikole Tesle do vojarne Vrbik u duljini od 840 metara, doživio je veliku transformaciju uz sklopu projekta izgradnje nove obaloutvrde koji je, nakon niza problema s izvođačima, završila Hidrogradnja. No, od tada do početka ove godine projekt je pratila jedna neriješena stavka – izgradnja prometnice Donjodravska obala na prostoru razgraničenja između prvog reda kuća do Drave i nove obaloutvrde.
Od ožujka su ovdje konačno bageri koji realiziraju u istom pravcu dva projekta. Prvi je 'Rekonstrukcija i izgradnja prometnih površina, sustava oborine odvodnje i javne rasvjete' u koji investira sam Grad Osijek, a drugi 'Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje' iza kojega stoji gradska tvrtka Vodovod-Osijek.
Vrijednost cestovnog dijela projekta iznosi oko 2,6 milijuna eura, dok se paralelno izvodi i obnova vodne infrastrukture preko Vodovoda-Osijek, čija zasebna vrijednost prema javno dostupnim podacima nije objavljena. Oba projekta izvodi Osijek-Koteks, dok nadzor povodi ITD. Bili smo na gradilištu i provjerili kako se od nule gradi ulica na top lokaciji koja je desetljećima egzistirala gotovo u potpunom zaboravu.
Projekt iz 2017.
Iako se danas čini kao potpuno nova priča, projekt Donjodravske obale datira još iz 2017. godine. Njime je predviđeno povezivanje okolnih ulica – Cvjetkove, Primorske, Banove, Lađarske i Ciglarske – s Ulicom Mije Kišpatića, čime će cijeli prostor prvi put dobiti uređenu prometnu mrežu.
Sve navedene okolne ulice širine su 3,5 metara te su prilagođene za promet u dva smjera postavljenim mimoilaznicama na pojedinim mjestima. Promet do kuća koje se nalaze paralelno sa obalnim pojasom, a nisu u blizini navedenih okolnih ulica, od uvijek se odvijao preko ne uređenih makadamskih puteva ili biciklističko-pješačkih površina postojeće obaloutvrde. Sada se makadam pretvara u modernu prometnicu.
Svakako treba reći kako se uz promet, na pripadajući način ovdje rješava i odvodnja, te nova javna rasvjeta. Javna rasvjeta prema projektu, sastoji se od one na pojedinim kućama i pješačke rasvjete stare obaloutvrde koja nije adekvatna. Kako zbog udaljenosti, tako i zbog namjene.
Obuhvat gradilišta
Ulica Donjodravska obala je prostor istočno od Trga Nikole Tesle u Donjem gradu u kojem postoji izgrađena postojeća obaloutvrda sa pješačko-biciklističkom stazom do vojarne Vrbik. Gradilištu se može prići iz više pravaca, a dva osnovna su od spomenutog trga, te iz pristupnog pravca vojarne.
Radovi su započeli na Trgu Nikole Tesle, i to, treba reći, ne popularnom odlukom o uklanjanju izviđačkog parka s drvenim konstrukcijama obzirom da se nalazio na početnoj trasi buduće prometnice. Tako, prilikom našeg obilaska gradilišta ove infrastrukture više nije bilo, a umjesto nje zatekli smo već konstruiranu trasu pristupne ceste prema ulici Donjodravska obala. Njom su 'prašili' kamioni i bageri koji su se kretali prema središnjem djelu trase gdje je trenutno najveća koncentracija radova.
Ovo zanimljivo gradilište, kako smo već spomenuli, ima i drugi krak. Tako se radovi izvode i na početnoj poziciji trase uz vojarnu Vrbik. Na toj smo pak lokaciji zatekli bager koji se raspoređivao građu za nivelaciju budeće prometnice.
Trasa od 805 metara
Nova Donjodravska obala protegnut će se u duljini od 805 metara i po završetku radova donijeti potpuno novu prometnu sliku ovog dijela Donjeg grada. Umjesto dosadašnjih makadamskih prilaza i neuređenih površina, stanovnici će dobiti uređenu prometnicu širine 5,5 metara kojom će se promet odvijati u oba smjera. Uz cestu će se izgraditi pješačka staza širine 1,6 metara, a planirana su i nova parkirališna mjesta te pješačke veze koje će povezati kuće uz Dravu s ostatkom naselja.
Na gradilištu se trenutno vidi kako se trasa postupno oblikuje, a radovi obuhvaćaju i spojeve prema okolnim ulicama: Cvjetkovoj, Primorskoj, Banovoj, Lađarskoj i Ciglarskoj. Ti će se prilazi urediti i povezati s novom prometnicom, dok će uz rubove cijele trase biti postavljeni novi betonski rubnjaci koji će jasno odvojiti kolnik od pješačkih i zelenih površina.
Prometnica je projektirana tako da bez problema može prihvatiti i veća vozila, uključujući dostavna i teretna vozila, a posebna pažnja posvećena je sigurnosti pješaka i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Nakon završetka radova cijelo područje dobit će povezanu prometnu mrežu koja će zamijeniti dosadašnje improvizirane prilaze.
Niveliranje ključno
Jedan od zahtjevnijih dijelova ovog zahvata nije samo izgradnja nove ceste, već njezino pravilno uklapanje u postojeći prostor uz Dravu. Kako se prometnica dijelom gradi na potpuno novoj trasi, a dijelom se povezuje s postojećim ulicama i obaloutvrdom, visine kolnika morale su biti pažljivo određene kako bi svi prilazi kućama ostali funkcionalni.
Upravo zbog toga na gradilištu veliku ulogu imaju geodetska mjerenja i stalna kontrola visina. Od spoja s ulicom Mije Kišpatića nova cesta najvećim dijelom prati postojeću razinu terena, a prema završnom dijelu trase postupno se spušta prema obalnom pojasu.
Cijela prometnica bit će izvedena s blagim nagibima koji će omogućiti sigurnu vožnju, dobru preglednost i pravilno otjecanje vode. Osim glavne trase, visinski se usklađuju i priključci okolnih ulica kako bi nakon završetka radova cijeli prostor funkcionirao kao jedna povezana prometna cjelina.
Oborinska odvodnja
Ispod nove prometnice neće biti vidljiv samo novi asfalt, već i potpuno uređena infrastruktura koja će riješiti jedan od važnih problema svakog novog prometnog zahvata, odvodnju oborinskih voda. Sustav je projektiran tako da se kišnica s kolnika i okolnih površina prikuplja putem slivnika i odvodi u postojeći, odnosno rekonstruirani sustav odvodnje.
Na gradilištu to znači da se uz formiranje buduće prometnice pripremaju i koridori za instalacije koje će dugoročno osigurati funkcionalnost cijelog prostora. Voda će se s prometnih površina usmjeravati prema slivnicima, a potom dalje prema sustavu kojim upravlja Vodovod-Osijek.
Posebno je važno što je ovaj projekt usklađen s ranije izvedenim zahvatima na desnoj obali Drave, uključujući novu obaloutvrdu i sjeverni kolektor grada Osijeka. Time se različiti infrastrukturni projekti povezuju u jednu cjelinu koja bi trebala omogućiti kvalitetnije i sigurnije korištenje ovog prostora.
Veliki zaokret
Obilaskom područja, sa širokim znanjem o projekt, teško se oteti dojmu da će iz ove priče najviše profitirati oni koji su u osvit realizacije projekta, prije gotovo 10 godina, pokupovali stare zemljane kuće, ali i one novijeg datuma, na čijim lokacijama su izgradili ili upravo grade stambene zgrade u kojima kvadrat premašuje 3.000 eura. Vizija ili dojava? Danas je teško reći.
No, sigurno je da Donjodravska obala koja je do sada slovila za spokojan dio dravske šetnice u Osijeku postaje nešto posve drugačije. Zelenilo je zamijenio beton, a promet u Cvjetkovoj, Primorskoj, Banovoj, Lađarskoj, Ciglarskoj i Kišpatićevoj na račun danas gradilišta, a sutra novih stanara luksuznih zgrada i njihovih vozila, intenzivira se do neslućenih razmjera.
I dok su oni koji tu žive desetljećima sretni zbog novog sustava odvodnje, malo je za reći kako negoduju zbog činjenice da je uređenje Donjodravske obale u potpunosti promijenilo njihov način života. No, na bolje ili na gore, tek ostaje vidjeti kada projekt bude završen, a prometnica u funkciji. Taj ćemo trenutak svakako popratiti i mi.