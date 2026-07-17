Martinovka će dobiti novu stambeno - poslovnu zgradu: Čak četiri podzemne etaža i sklonište za 150 ljudi

Na katovima će biti raspoređena 52 stana, dok su u prizemlju predviđena dva poslovna prostora.

Još jedan dio nekadašnje industrijske Martinovke mogao bi uskoro dobiti potpuno novo lice. Na području između Unske i Koturaške ulice planira se stambeno-poslovna zgrada s 52 stana, poslovnim prostorima, četirima podzemnim etažama i gotovo stotinu parkirališnih mjesta.

Grad Zagreb izdao je lokacijsku dozvolu za projekt investitora Oportum Koturaška, no to još ne znači da građevinski strojevi mogu odmah krenuti na teren. Prije početka radova potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu.

Riječ je o još jednom projektu koji potvrđuje nastavak preobrazbe Martinovke, nekada prepoznatljive po radionicama, skladištima i manjim industrijskim pogonima, u gusto izgrađen stambeno-poslovni dio širega gradskog središta.

Zgrada s 52 stana i devet nadzemnih etaža

Prema lokacijskoj dozvoli izdanoj 6. srpnja 2026. godine, nova stambeno-poslovna zgrada planirana je na parceli površine približno 1.456 četvornih metara u katastarskoj općini Trnje.

Zgrada će imati četiri podzemne i devet nadzemnih etaža, odnosno prizemlje i osam katova. Ukupna građevinska bruto površina iznosit će oko 7.187 četvornih metara. Od toga će se približno 5.767 četvornih metara nalaziti iznad zemlje, a oko 1.420 četvornih metara pod zemljom.

Na katovima će biti raspoređena 52 stana, dok su u prizemlju predviđena dva poslovna prostora. Jedan je namijenjen trgovini, a drugi ugostiteljstvu. Poslovni prostori trebali bi biti izvedeni do određenog stupnja dovršenosti, nakon čega će ih budući korisnici moći prilagoditi svojim potrebama.

Zgrada će biti poluugrađena, što znači da će jednom stranom biti prislonjena uz među, dok će prema ostalim granicama parcele biti odmaknuta u skladu s propisanim uvjetima. Ilustracija, nova stambeno - poslovna zgrada u Koturaškoj | Foto: Canva, Katastar

Gotovo stotinu mjesta u podzemnim garažama

Jedan od zanimljivijih dijelova projekta krije se ispod zemlje. U čak četiri podrumske etaže planirane su garaže s ukupno 99 parkirališno-garažnih mjesta, dva više od najmanjeg broja koji je, prema urbanističkim pravilima, potrebno osigurati.

Dio tih mjesta morat će biti dostupan posjetiteljima i korisnicima poslovnih prostora, a najmanje pet posto ukupnog kapaciteta bit će prilagođeno vozilima osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Kolni ulaz u garažu predviđen je iz Unske ulice. Za prometnicu preko koje će se pristupati zgradi već je ranije izdana građevinska dozvola.

Na parceli će najmanje 20 posto površine morati ostati prirodni, hortikulturno uređeni teren. Zgrada i okoliš također moraju biti oblikovani tako da omoguće nesmetan pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Na najnižoj etaži i sklonište za 150 ljudi

Najniža, četvrta podrumska etaža neće služiti samo za parkiranje. U njoj je planirano dvonamjensko sklonište kapaciteta 150 osoba.

U svakodnevnim okolnostima takvi se prostori mogu koristiti i u druge svrhe, ali moraju biti projektirani tako da se, u slučaju potrebe, mogu prenamijeniti u sklonište.

Lokacija skloništa nije slučajna. Urbanističkim planom uređenja Martinovke - zone istok upravo je na tom području označena načelna lokacija objekta te vrste.

Projekt će se izvoditi u dvije odvojene faze. Prva obuhvaća zaštitu građevinske jame, što je na ovakvoj lokaciji posebno važno zbog dubokog iskopa za četiri podrumske etaže i blizine okolnih građevina i prometnica. Tek nakon osiguranja jame slijedila bi druga faza, odnosno izgradnja same zgrade. Ilustracija, nova stambeno - poslovna zgrada u Koturaškoj | Foto: Canva, Katastar

Martinovka mijenja nekadašnji industrijski karakter

Prostor uz Koturašku ulicu desetljećima je imao izrazito industrijski i obrtnički karakter. Položaj uz željezničku prugu pogodovao je razvoju radionica, skladišta i manjih poduzeća, zbog čega je Koturaška bila jedna od ranijih zagrebačkih industrijskih zona.

Danas je slika tog dijela grada znatno drukčija. Blizina središta Zagreba, Savske ceste, tramvajskih linija, fakulteta i poslovnih sadržaja učinila je Martinovku privlačnom za novu stambenu gradnju.

Područje na kojem se planira nova zgrada obuhvaćeno je Urbanističkim planom uređenja Martinovke - zone istok. Zemljište je određeno za mješovitu, pretežito stambenu namjenu, a planskim pravilima na njemu je dopuštena gradnja poluugrađene stambeno-poslovne zgrade do devet nadzemnih etaža.

U prizemlju takvih zgrada nije dopušteno uređivati stanove, zbog čega su u ovom projektu ondje predviđeni trgovina i ugostiteljski prostor. Najmanje 70 posto ukupne nadzemne površine mora biti stambene namjene.

Tko stoji iza projekta

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnijelo je društvo Oportum Koturaška iz Zagreba. Idejni projekt izradila je arhitektica Sanela Beganović iz tvrtke Drugi format.

U dostupnoj dokumentaciji Oportum Koturaška navodi se kao zasebno društvo osnovano za ovaj projekt. Tvrtka Oportum Projekt, koja posluje pod srodnim imenom, na svojoj službenoj stranici navodi više od 20 godina iskustva te sudjelovanje u gradnji više od 200 stambenih, poslovnih i drugih objekata za više od 30 investitora. Među partnerima ističe VMD Grupu, Radnik, Tehniku i nekoliko drugih domaćih kompanija.