HŽ otvara gradilište na granici sa Srbijom: Gradi se nova zgrada, kolosijeci i peroni za 6,4 milijuna eura

Svi moraju moći u pothodnike! Za milijun eura prilagodba korisnicima na zapadu grada
14:33 328 d 22.08.2025
16. srpanj 2026.
Projekt obuhvaća radove na prilagodbi željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik standardima i uvjetima Schengena.
HŽ Infrastruktura zaključila je natječaj za izvođenje radova prilagodbe željezničkog kolodvora za provedbu schengenske pravne stečevine za projekt Schengen – Tovarnik. Posao će obaviti tvrtka Texo Molior za 6.397.774,80 eura bez PDV-a, uz podugovaratelje na projektu, tvrtku TSS Grade koja će obaviti jedan komplet radova na pružnom ustroju i skretnicama i tvrtku Dalekovod koja će obaviti radove na vanjskoj rasvjeti i kontaktnoj mreži.
U sklopu natječaja konkurirale su još dvije tvrtke, no njihove su ponude bitno prelazile početnu vrijednost natječaja od 6,5 milijuna eura bez PDV-a. Tako je tvrtka Remont pruga Matić ponudila izvesti projekt za 6.952.106,43, a tvrtka Osijek-Koteks za čak 8.767.175,75 eura bez PDV-a.
Treba reći da je javni poziv za ovo gradilište objavljen krajem prošle godine sa zaprimanjem ponuda do 29. prosinca, pa se može zaključiti kako se postupak odabira izvođača odužio. Naime, otvaranje gradilišta tada je bilo predviđeno za početak veljače.
Uvođenje izvođača u posao očekuje se uskoro. Radovi bi trebali trajati ukupno 16 mjeseci, te obuhvatiti, između ostalog, po dva nova kolosijeka i perona, te novu zgradu graničnih službi i novu transformatorsku stanicu.
Kolodvor Tovarnik nalazi se na dijelu dvokolosiječne pruge Vinkovci-Tovarnik koja je inače dio magistralne pruge prvog reda M104 Novska Tovarnik te pripada koridoru RH1. Projekt obuhvaća radove na prilagodbi željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole. Prilagodba će biti obavljena sklopu priprema za provedbu schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.
Ovdje treba reći da su granični prijelazi u RH su određeni uredbom o graničnim prijelazima, a kategorizirani Uredbom o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole prema kojoj je kolodvor Tovarnik svrstan u srednje granične prijelaze. U projektnoj se dokumentaciji ističe kako ga je potrebno opremiti sukladno uvjetima za opremanje srednjih graničnih prijelaza.
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Kod tehničkih uvjeta prilagodbe kolosiječnih kapaciteta u svrhu obavljanja granične kontrole obavit će se rekonstrukcija prvog kolosijeka. I to na način da će se ugraditi skretnica za prelazak s prvog na drugi kolosijek i obratno. Također, s prvog kolosijeka izvest će se izvlačnjak koji će služiti za utovar u kolodvoru Tovarnik. Iza 5. kolosijeka izvest će se još jedan, 6. kolosijek. Za navedeni zahvat potrebno je prethodno srušiti zgradu skladišta, WC-a i bočne rampe.
Uz prvi kolosijek izvest će se pak dva perona dužine 200 i 245 metara, širine 6 metara i visine 55 centimetara iznad gornjeg ruba tračnice (GRT-a). Dok će se na peronima izvesti nadstrešnice duljine 60 i 20 metara, s odgovarajućom rasvjetom i opremom perona. Pristup peronima bit će pak izveden u spoju s uređenog prostora ispred kolodvorske zgrade uz osiguravanje pristupa osobama smanjene pokretljivosti.
Kod tehničkih uvjeta prilagodbe elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava izvest će se elektrifikacija novoizgrađene među kolosiječne veze između 1. i 2. kolosijeka kao i novog 6. kolosijeka sa ugradnjom sekcijskog izolatora za sve kolosijeke.
Također, za tehničke uvjete za smještaj osoblja granične kontrole kao i smještaja osoblja granične policije i carinskih službenika izvest će se nova zgrada graničnih službi . Naime, u postojećoj kolodvorskoj zgradi trenutno nema dovoljno prostora.
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