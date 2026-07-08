Heinzelova postaje žarište: Na 16.000 kvadrata planira se novi kompleks, čekaju se pruga i linijski park

Heinzelova ulica u Zagrebu jedna je od lokacijski i građevinski najzanimljivijih gradskih ulica. Duž poteza od Ulice grada Vukovara do Branimirove nalazi se prostor koji je vrlo privlačan za nove projekte, a dodatnu težinu daje mu i činjenica da bi upravo tom trasom jednoga dana trebala prolaziti nova tramvajska pruga.

Riječ je o širem prometnom zahvatu od same Heinzelove. Planirana tramvajska trasa trebala bi se protezati sve do Savišća, s ukupno devet novih tramvajskih stanica. Iako se još uvijek ne zna kada će se njome doista voziti tramvaji, jasno je da sama najava takve infrastrukture mijenja percepciju cijelog prostora.

Posebno je zanimljiv upravo dio Heinzelove između Vukovarske i Branimirove. Na križanju Vukovarske i Heinzelove završava se veliki projekt VMD Tower, poslovna zgrada visoka 53 metra, dok se u blizini, uz stambeni kompleks u Darwinovoj ulici, također očekuje novi zahvat. Investitor je ponovno VMD, a prazna i već praktički očišćena parcela u njihovu je vlasništvu. Još se, međutim, ne zna što će se ondje graditi.

Također, Darwinova ulica trebala bi se spojiti s Donjim Sveticama novom prometnicom, no taj zahvat još čeka realizaciju. Prostor iza, odnosno koridor pod nadležnošću HŽ Infrastrukture i bivše željezničke pruge, trebao bi pak postati novi linijski park dug oko 900 metara.

Nova stambeno-poslovna zgrada na Heinzelovoj

Na tragu cijele te priče, Heinzelova bi na adresi 53 trebala dobiti novu stambeno-poslovnu zgradu. Kako je vidljivo u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), krajem lipnja zatražena je lokacijska dozvola za taj zahvat. Kada ona bude ishođena, bit će jasnije što se točno planira na toj velikoj parceli.

Prema katastru, riječ je o čestici 1997/1, katastarska općina Peščenica, površine čak 16.112 četvornih metara. Trenutačno je taj prostor povezan s tri subjekta: Domagojem Drčićem, tvrtkom Kemika, koja se bavi proizvodnjom i prometom laboratorijskih kemikalija te ondje ima svoje prostore, i tvrtkom Zagreb Land, koja se prema podacima Financijske agencije (FINA) bavi građevinskim djelatnostima.

Lokacijska dozvola zatražena je za sve faze izgradnje, odnosno za podzemni i nadzemni dio. Što se točno može očekivati, zasad je teško reći, ali prema karti ISPU-a čini se da bi se na tom prostoru moglo graditi više zgrada. U svakom slučaju, riječ je o još jednom većem zahvatu mješovite namjene koji potvrđuje da se Heinzelova sve više profilira kao razvojna os istočnog dijela šireg gradskog središta.

Ovdje će se graditi novi kompleks | Foto: ISPU

Gdje će se nalaziti novi kompleks? | Foto: Katastar

Stara Zagrepčanka kao najveći gradski brownfield

U toj priči ne smije se zaboraviti ni najveće brownfield područje u gradskom vlasništvu - prostor nekadašnje Zagrepčanke na adresi Heinzelova 66. Riječ je o kompleksu bivše Gradske klaonice i stočnog sajma, smještenom između Heinzelove ulice i Ulice grada Vukovara, na lokaciji koja već desetljećima čeka sustavnu urbanu obnovu.

Kompleks je građen od 1928. do 1931. godine, u vrijeme gradonačelnika Vjekoslava Heinzela, prema projektu njemačkog arhitekta Waltera Fresea. Prepoznatljiv je po industrijskoj arhitekturi od crvene cigle, s obilježjima funkcionalizma i njemačkog ekspresionizma. Nakon prestanka proizvodnje 2000. godine prostor je postupno propadao, iako su ga povremeno koristili obrtnici, umjetnici i nezavisna kulturna scena.

Danas se Zagrepčanka promatra kao strateški gradski projekt. Plan nije rušenje, nego prenamjena uz očuvanje vrijedne industrijske baštine. Povijesne hale, vodotoranj i upravne zgrade trebali bi se obnoviti i uključiti u novi javni prostor s kulturnim, društvenim, edukativnim i rekreativnim sadržajima. Takva vizija podsjeća na europske primjere uspješne prenamjene industrijskih kompleksa, poput madridskog Matadera.

Cilj je da prostor postane novo kulturno i društveno središte istočnog dijela Zagreba, otvoreno građanima i povezano s parkovnim površinama. Rubni dijelovi mogli bi dobiti poslovne ili stambene sadržaje, čime bi nastao živ i mješovit gradski kvart. Zagrepčanka, Brownfield | Foto: Grad Zagreb

Tramvajska pruga kao ključ buduće vrijednosti prostora

Važnu ulogu u cijeloj transformaciji Heinzelove trebala bi imati planirana tramvajska pruga. Upravo ona dodatno povećava vrijednost i važnost prostora, jer bi Heinzelovu bolje povezala s centrom grada, Vukovarskom, Radničkom cestom i južnim dijelovima Zagreba.

Tramvajska pruga u Heinzelovoj najavljena je početkom 2023. kao jedan od važnih strateških projekata Grada Zagreba. Plan je bio izgraditi oko 3,7 kilometara dvokolosiječne pruge kroz Heinzelovu i Radničku cestu, sve do okretišta na Savišću, s devet novih stajališta. Radovi su trebali završiti do jeseni 2027., a vrijednost projekta procijenjena je na 48 milijuna eura.

No zapelo je već na javnoj nabavi. Prvi natječaj raspisan je krajem 2024., ali je poništen jer su pristigle ponude bile znatno skuplje od planiranog iznosa. Novi natječaj raspisan je u svibnju 2025., a do srpnja su stigle četiri ponude. Najjeftinija, ona Harli gradnje, odbijena je kao nepravilna, pa je nakon evaluacije posao dodijeljen GIP Pioniru.

Tada se žalio Texo Molior, a DKOM je u siječnju 2026. prihvatio žalbu i naložio Gradu da ponovno pregleda ponude. Taj postupak još traje, pa projekt vrijedan 48 milijuna eura stoji već oko godinu i pol. Budući da bi sami radovi trebali trajati oko dvije godine, realno je da se novom trasom neće voziti prije jeseni 2028.

Valja napomenuti i da prije same izgradnje pruge treba obaviti radove ispod zemlje. Riječ je o rekonstrukciji i zaštiti vodoopskrbnih cjevovoda uz Ulicu Vjekoslava Heinzela, u obuhvatu buduće tramvajske pruge od Zvonimirove ulice do Savišća. Taj posao vrijedan je 1,45 milijuna eura i jedan je od projekata koji su 'neizbježna uvertira' za izgradnju tramvajske pruge.