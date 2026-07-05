Bauštelska reportaža: Bili smo u neboderu koji mijenja vizuru važnog prometnog raskrižja u Zagrebu

Novi poslovni neboder na raskrižju Heinzelove i Vukovarske u Zagrebu gradi VMD. Prošli smo nekoliko etaža i dobili predivan pogled na Medvednicu.

Nakon kratkog 'zatišja', ponovno se gradi u zagrebačkom 'Citiyju', ovoga puta na prometnom raskrižju Ulice grada Vukovara te Ulice Vjekoslava Heinzela. Novi VMD-ov neboder s četiri podzemne te 15 nadzemnih etaža za koji tjedan će doseći punu visinu, a staklena fasada sa zlaćanim vertikalnim profilima na nižim katovima već je postavljena.

Ovo zanimljivo gradilište na kojemu se od kolovoza 2024. godine gradi novi poslovni toranj obišli smo u pratnji Ivana Vučemila iz VMD Standarda te inženjera na gradilištu, Borisa Čuture. S drugog kata dobili smo odličan pogled na prometno raskrižje i osjetili dašak atmosfere u kojoj će nakon završetka poslovnih prostora uživati tvrtke-zakupci.

Od jutra aktivno

Gradilište novog VMD-ovog nebodera koji je dosegao stropnu ploču posljednje etaže (14. kata), krajem lipnja rano ujutro već je vrlo aktivno. Na parceli uz neboder koja je ispunjena građevinskim materijalom i mehanizacijom, nalazimo se s VMD-ovim Ivanom Vučemilom te inženjerom na gradilištu Borisom Čuturom koji svakodnevno prate napredak na gradilištu.

- Trenutno smo u završnim radovima na prvom katu. Završava se spušteni strop, nakon čega će se krenuti s podovima. Zatim, nakon postavljanja instalacija slijede ličilački radovi, postavljanje obloga i ostalo. Prva etaža bit će potpuno završena do kraja ljeta, a potom ćemo uređivati kat po kat, ističe Vučemil dok prolazimo prvim katom, posebnim po tome što je uvučen u odnosu na više etaže.

I na renderima je vidljivo, u uvučenom dijelu predviđen je prolaz otvoren za javnost, što će sigurno biti korisno i jer se pred istočnim dijelom zgrade nalazi autobusna stanica. Prolaz za javnost jedan je od prepoznatljivih elemenata idejnog rješenja izabranog 2023. godine. Cijeli proces odužio se upravo zbog javne nabave odabira najbolje ideje, no nakon otvaranja gradilišta neboder raste 'po planu' i završetak konstrukcije je iza ugla.

Još jedna betonska ploča

Kako priča inženjer Čutura, još treba završiti izgradnju posljednje ploče, što će se izvesti u dva navrata, prije nego bude pokriven i najviši kat. Potom će se nastaviti unutarnje uređenje.

- Konstrukcija će biti kompletirana za okvirno mjesec dana, moguće i ranije. Nakon toga izvođaču građevinsko-obrtničkih radova ostaje otklanjanje nedostataka, obrada betona i eventualno zidanja na balkonima i terasama, priča Čutura.

Staklena fasada sa zlatnim elementima | foto: Lovro Sabljak, bauštela.hr

Odabrano rješenje studija 7111

Upravo se terase zbog specifičnog oblika građevine te staklenu fasadu sa zlatnim elementima može izdvojiti kao najposebnije elemente ideje arhitektonskog studija 7111, prvonagrađene na javnom natječaju za odabir arhitektonskog rješenja. Rezultati natječaja za izradu idejnoga arhitektonsko-urbanističkog rješenja 'Poslovne građevine Heinzelova-Vukovarska u Zagrebu' objavljeni su 13. srpnja 2023. godine na stranicama Hrvatske komore arhitekata (HKA).

- Građevina je katnosti 15 nadzemnih etaža i četiri podzemne etaže. Prizemlje je otvorenog karaktera s trgovačkim i ugostiteljskim prostorima, a ostatak građevine je predviđen za poslovne prostore, stoji u pojašnjenju pobjedničkog idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja iz te godine.

Prostrani tlocrti za fleksibilan raspored

Servisnu zonu čini uzdužni središnji pojas jezgri s pratećim sanitarijama, tehničkim prostorima i prostorima za sastanke, piše dalje u plakatu izrađivača idejnog rješenja, ureda 7111. Takva organizacija tlocrta omogućuje fleksibilnu organizaciju uredskih cjelina odnosno dijeljenje na manje ili veće poslovne prostore gdje svaki zauzima servisnu zonu s pratećim sadržajima po potrebi, napisali su arhitekti, a istu prednost u obilasku nižih etaža istaknuo je i Vučemil.

- Kod projekta su zanimljivi veliki tlocrti. Od prvog do petog kata, etaže su tlocrtno površine od skoro 2.000 kvadrata. Za velike tvrtke to je vrlo korisno jer ne moraju biti na više katova. Na jednom katu mogu se rasporediti kako žele, istaknuo je.

Najniži volumen je i najširi, katnosti od P+1 do P+5. Srednji volumen uži je od prethodnog, od šestog do devetog kata (P+6 do P+9), a najviši volumen formira uglovni neboder, katnosti od desetog do 14. kata (P+10 do P+14), pojašnjeno je u opisu arhitekata.

- Volumeni su u međusobno promjenjivom odnosu čime se razbija veličina objekta i jednoličnost fasadne površine. Promjene gabarita praćene su formiranjem ozelenjenih terasa što doprinosi većoj kvaliteti radnog prostora, navedeno je u arhitektonsko-urbanističkom rješenju, što je naglasio i Vučemil.

Ukupno više od 30.000 kvadrata

Ukupno, nadzemni volumen prostire se na okvirno 20.000 četvornih metara, s osam dizala te četiri stubišta u nižem, prostranijem dijelu objekta, odnosno četiri dizala i dva stubišta u višem, tlocrtno užem dijelu. Iako je u podizanju nadzemnog volumena bilo izazova, od Čuture čujemo da je najkompleksnije - kako to inače biva - ipak bilo građenje četiri podzemne etaže koje se prostiru na oko 13.000 kvadrata. U njima će moći parkirati oko 450 vozila.

- Četiri podzemne etaže itekako su izazovne. Prije svega logistički, ali i zbog same površine. Radi pozicije građevine bilo je nezgodno organizirati izvoz materijala. Zbog položaja gradilišta morali smo se organizirati na način da smo uvijek s jedne strane gradilišta morali imati dostupan izvoz, odnosno kamione – da ne bismo zaustavljali radove, ali i da ne ometamo okolinu. S radovima na samoj dijafragmi krenuli smo u kolovozu 2024. godine, a završili smo u siječnju ili veljači 2025. godine, navodi Čutura.

Kako bi se organizirao neometan odvoz iskopa, unajmljen je sjeverni dio parcele, na kojoj je izvedena privremena prometnica. Ta je prometnica, kaže Čutura, iznimno pomogla u organizaciji radova, jer su se kamioni ondje mogli zadržavati bez da ometaju promet izvan gradilišta. Uz to, zbog oblika parcele u više faza moralo se mijenjati samu poziciju iskopa, dodaje.

Betoniralo se s pažnjom

Na nadzemnom dijelu najviše pažnje posvećeno je betoniranju. Čutura ističe da se moralo osigurati da kvaliteta i obrada betona budu na najvišem mogućem nivou.

- Na određenim dijelovima objekta gradilo se visokom klasom betona, C. Za tu klasu posebnu pažnju mora se posvetiti njezi betona vremenu koje je potrebno da beton bude dopremljen iz betonare do objekta, i drugim elementima, objašnjava.

Da bi se zadržalo kvalitetu materijala, betoniralo se po ljetnom i po zimskom režimu. U oba se mjerilo temperature betona, zimi, da ne bi došlo do smrzavanja, a ljeti da ne dođe do ekstrema, čujemo na gradilištu. Prolaz za javnost | foto: Lovro Sabljak (bauštela.hr)

Zbog certifikata održive gradnje prati se svaki korak

Briga o materijalu bila je iznimno važna prilikom gradnje novog VMD-ovog poslovnog nebodera i zbog DGNB certificiranja koje se provodi do završetka projekta, kad građevina dobiva svoj cerfitikat. U međuvremenu, prati se svaki dio procesa gradnje, kako bi se utvrdilo gradi li se s minimalnim utjecajem na okoliš, uz što manju emisiju stakleničkih plinova, potrošnju resursa te je li optimalno gospodarenje otpadom.

- Proces se vodi tijekom građenja, i njime se dokazuju porijekla svih materijala i njihovih svojstava. Važno je dokazati da se gradi u skladu sa zahtjevima očuvanja okoliša, održivo. Kroz cijelu gradnju, materijale šaljemo na odobrenje, što izuskuje puno truda i vremena. Ali, težimo što višem standardu pa se nadamo da ćemo na kraju dobiti certifikat najvišeg ranga, ispričao je Vučemil.

Na terenu dva krana i dizalica

U svakoj fazi, na gradilištu je između 100 i 200 radnika, nadovezuje se Čutura, a na gradilištu su trenutno dva krana. Mehanizacija je važna zbog montaže staklene fasade.

- Kran K3 nam primarno služi za montažu fasade i za logistiku, a kran K1 ostat će do kraja izgradnje. Ključan je za montažu fasade, odnosno za vertikalni transport materijala. Za transport do petog kata imamo i dodatnu dizalicu. Sve nabrojano koristit ćemo do trenutka osposobljavanja dizala unutar zgrade, ispričao je Čutura. Pogled na prometnu aveniju | foto: Lovro Sabljak, bauštela.hr

U fasadi će se vidjeti Medvednicu

Kako smo napomenuli, fasada je još jedna posebnost objekta, jer u staklu se ogleda okoliš novog poslovnog nebodera. Stakleni prozori odijeljeni su aluminijskim vertikalnim profilima zlaćane nijanse koji na vanjskoj ovojnici čine zaštitu od sunca.

Kad završi postavljanje staklenih elemenata, na fasadi s dodatnim refleksnim premazom sa sjeverne strane fascinantan prizor sigurno će biti 'preslika' Medvednice s prometnom Heinzelovom pri samome dnu.

A za koju godinu, kad se izgradi najavljena tramvajska pruga na potezu od Zvonimirove do okretišta Savišće - uz neboder bi s obje strane mogao prolaziti tramvaj. Tada će ova ionako prometna zona postati još frekventnija, ali i još brže dostupna iz svakog dijela grada.

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